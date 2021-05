Vil legge 35 milliarder i havvindprosjekt

Norseman Wind planlegger å søke konsesjon for å bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II, og lover at norske underleverandører skal få minst halvparten av kontraktene.

Torbjørn Johannson, styreleder i Asko og styremedlem i NorgesGruppen.

Norseman Wind, i samarbeid med blant andre Norgesgruppen, Aker Solutions, og det tyske energiselskapet EnBW planlegger å søke om konsesjon for å bygge ut 1400 megawatt havvind i området Sørlige Nordsjø II.

Det er et av to områder som er åpnet for utbygging av havvind på norsk sokkel, og foreløpig det eneste åpnede området med dybder som gjør det mulig å sette opp vindturbiner som står fast i havbunnen.

– Vi mener at Sørlige Nordsjø II er særlig egnet for bunnfast teknologi og har derfor etablert et konsortium som har lang erfaring fra Nordsjøen og med å bygge ut og drive bunnfaste havvindparker, sier Harald Dirdal, partner i Norseman Wind i en pressemelding.

– Vår forretningsmodell gjør at vi ikke trenger statlige subsidier. Dermed kan statens grønne penger heller brukes på flytende havvind på Utsira Nord, samt på hydrogen og karbonfangst, sier Dirdal

Ifølge pressemeldingen vil Norsemans prosjekt ha investeringer på 30–35 milliarder, hvorav minst halvparten av kontraktene for utbyggingen skal gå til norsk leverandørindustri.

Samarbeidspartnerne ønsker å legge basene for drift, logistikk og vedlikehold til Rogaland og Agder. Det årlige drifts- og vedlikeholdsbudsjettet i Norseman-planene er på mellom 600 og 800 millioner kroner.

Deler av strømmen Norsman-prosjektet ønsker å produsere skal gå til dagligvaregiganten Norgesgruppen, som er partner i prosjektet gjennom underselskapet Asko.

– Norseman-utbyggingen vil tilføre Norge betydelige mengder ny kraft. Ikke minst vil NorgesGruppen bli selvforsynt med fornybar energi. Dette frigjører 1,0 Twh i det norske kraftmarkedet. Norges-Gruppens ambisjon er å være klimanøytrale i 2030, sier Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO og styremedlem i NorgesGruppen.

Det er ventet å bli skarp konkurranse om konsesjonene for utbygging av vindkraft på norsk sokkel. Veilederen for søknadsprosessen er ventet første halvdel av juni, sammen med regjeringens etterlengtede energimelding.