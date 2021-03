Toppøkonom: Ta Equinor av børs

Ta Equinor av børs og etablér en investeringsbank som årlig bruker 100 milliarder oljekroner på det grønne skiftet. Det er noen av forslagene i en fersk rapport fra University College London.

Illustrasjonsbilde av den danske havvindparken Horns Rev 2. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Deler av den norske venstresiden har tatt til orde for at staten må bli mer aktiv for å sikre en rask og omfattende omstilling av økonomien i bærekraftig retning.

Nå kommer det en rekke forslag til hvilke grep staten kan ta, i en fersk rapport fra University College London og den kjente økonomen Mariana Mazzucato.

«The Green Giant: A New Industrial Strategy for Norway» er skrevet på oppdrag fra sammenslutningen Grønn Industri 21, som støttes av Aker Solutions, LO, NITO, tankesmien Manifest og Framtiden i våre hender.

Rapporten kommer med flere oppsiktsvekkende forslag til hvordan Norge kan få fart på det grønne skiftet:

Endre handlingsregelen slik at Norge kan flytte rundt 1.000 milliarder kroner fra Oljefondet til i en ny, grønn investeringsbank over en tiårsperiode

Ta Equinor av børs og bruke selskapet som verktøy i det grønne skiftet

Etablere en statlig grønn investeringsbank, et statlig fornybarselskap og et grønt statlig eierselskap

Mer om forslagene i rapporten: Rapporten «The Green Giant» foreslår blant annet at Norge bør: grønn investeringsbank for industrien (noe også SV Opprette en(noe også SV tidligere har foreslått ). Denne kan sikre offentlige investeringer i grønne jobber, og mobilisere privat kapital til det grønne skiftet

Opprette en bank for bærekraftig internasjonalt samarbeid , som datterselskap av investeringsbanken. Denne skal bidra til å hjelpe norske bedrifter i å tjene penger på det grønne skiftet også utenlands

Endre handlingsregelen slik at penger fra Oljefondet kan brukes til å finansiere en grønn investeringsbank og sikre raskere omstilling. Handlingsregelen er laget for å sikre stabilitet, men nå trenger Norge langsiktig finansiering av grønn omstilling, påpeker Mazzucato

Vurdere å etablere statlige fornybarselskaper med spesifikke mandater, en rolle også Statoil (nå Equinor) fikk i petroleumsbransjen fra 1972

Ta Equinor av børsen , og vurdere å legge selskapet til kategori 3 av statlig eierskap, som vil si at selskapet skal forvalte visse politiske mål, på samme måte som Petoro, Gassnova, Nye veier og Norfund. Da kan selskapet reorienteres til grønn verdiskaping

Etablere et grønt, statlig eierselskap. Norges eierskap må være effektivt og godt koordinert for å navigere i en krevende omstillingsperiode, mener Mazzucato. Det grønne eierselskapet må være aktivt og strategisk, ikke en passiv, finansiell aktør, mener hun Vis mer vg-expand-down

Investeringene i olje og gass er ventet å falle i tiårene fremover, ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå i fjor. Eventuelle restriksjoner på bransjen vil kunne senke investeringene svært mye. Vis mer byoutline SSB via «The Green Giant»

– En veldig positiv rapport

Rapporten er skrevet av økonomen Mariana Mazzucato, som leder Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) ved University College London, sammen med Rainer Kattel, Jonas Algers og Olga Mikheeva.

Mazzucato ble nylig utnevnt til FNs høynivåråd for økonomiske og sosiale affærer, sammen med Jeffrey Sachs og Joseph Stiglitz. Hun har vært rådgiver for EU-kommisjonen og leder et WHO-råd om globale helsetjenester.

Rapporten «The Green Giant» beskriver hvordan kompetansen i Norges viktigste bransje, olje og gass, vil bli mindre verdt når oljeaktiviteten avtar.

Men det er nettopp olje og gass som står for mange av Norges fremste teknologiske fortrinn, påpeker økonomene. Derfor må staten investere i en ny vekstmotor, mener de.

– Slik vi ser det er dette en veldig positiv rapport om Norges grønne muligheter, sier medforfatter av rapporten Rainer Kattel til E24.

Mariana Mazzucato leder Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) ved University College London. Hun har skrevet bøkene The Entrepreneurial State (2013), The value of Everything (2018) og Mission Economy (2021), og har vært en inspirasjonskilde for flere norske partier på venstresiden. Vis mer byoutline University College London

Slik forklarer de grepene

En ny, grønn, statlig investeringsbank vil ifølge Kattel kunne ta raskere grep enn det systemet Norge har i dag. Den vil kunne lokke til seg talenter og kaste seg rundt og gripe muligheter i det grønne skiftet, påpeker han.

– Den kunne ta eierskap i selskaper og hjelpe selskaper med å lykkes utenlands på en annen måte. Det er ikke tilfeldig at mye av konkurransen på dette feltet kommer fra statseide foretak i land som Kina, sier Kattel.

Ved å ta Equinor av børs vil staten kunne bruke selskapet til å oppnå samfunnsmessige mål, som å få fart på det grønne skiftet. Dagens mål med eierskapet er finansiell avkastning, påpeker han.

Rainer Kattel er nestleder og professor i innovasjon og offentlig styring ved Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) på University College London. Vis mer byoutline University College London

– Dette finansialiserer selskapet, og gjør at det bruker penger på ting som tilbakekjøp av aksjer i stedet for å investere disse pengene i det grønne skiftet, sier Kattel.

– Du kan også beholde deler av Equinor på børsen, det er ikke slik at privat eierskap er noe dårlig. Men i starten av olje- og gassindustrien var Statoil svært viktig for å bygge opp privat innenlandsk industri. Dette kan Equinor gjøre igjen, å hjelpe med å bygge opp private investeringer i grønn teknologi, sier han.

Les også Vil låne ut statlige milliarder til grønn omstilling

100 grønne milliarder i året

«Heller enn å vente på at verden skal slutte å kjøpe petroleum er Green Giant-strategien en proaktiv strategi for å få fart på det 21. århundrets grønne industrielle revolusjon», heter det i rapporten.

Økonomene anbefaler Norge å kjøre en mer restriktiv oljepolitikk og fase ut petroleumsutvinningen samtidig som de tekniske og finansielle kreftene i oljebransjen brukes til grønn omstilling. Men omstillingen vil kreve store statlige investeringer, påpeker de.

«Nødvendige investeringer i grønn industriell utvikling kan derfor være på over 100 milliarder kroner i året i snitt i det neste tiåret», heter det i rapporten.

– Privat sektor investerer ikke nok i teknologi med høy risiko. Det er der regjeringen må bidra, utdyper Kattel.

– Dette handler ikke om å detaljstyre virksomheter, men om å gjøre ny teknologi billigere slik at private virksomheter kan begynne å ta den i bruk, sier han.

Oljeinvesteringene er ventet å avta: Rapporten «The Green Giant» tegner opp en trussel mot Norges viktigste vekstmotor de siste tiårene, nemlig olje- og gassbransjen. Verdien av norske olje- og gassreserver og næringens kompetanse vil bli mindre verdt enn før, og det vil true norske eksportinntekter og arbeidsplasser, mener de. Rapporten peker på at norske oljeinvesteringer i snitt har vært på 170 milliarder i året de siste ti årene, men er ventet å falle med 60 milliarder i året i snitt fra 2025 til 2034. Her viser rapportforfatterne til en rapport fra Statistisk sentralbyrå fra 2020, som ble utarbeidet på oppdrag fra Naturvernforbundet (rapporten ble også kritisert av Norsk olje og gass). Skulle Norge også legge kraftige begrensninger på olje- og gassutvinningen, kan olje- og gassinvesteringene falle til under 40 milliarder kroner i 2029, ifølge anslag i SSB-rapporten fra i fjor. Også regjeringen erkjenner at oljeaktiviteten vil dempes, ifølge olje- og energiminister Tina Bru (H). «Virksomheten ventes ikke lenger å være en like stor vekstmotor frem mot og forbi 2030. Følgelig vil også den gunstige produktivitets- og lønnsutviklingen i resten av økonomien som følger av petroleumsaktiviteten, trolig avta», skrev Bru nylig i et svar på et skriftlig spørsmål fra SV i Stortinget. Vis mer vg-expand-down

Les også Norge bruker 4 milliarder krisekroner til grønt skifte: – Katastrofalt dårlig

Fra fossilgigant til grønn kjempe

En ventet nedgang i oljeaktiviteten fremover vil gi Norge rom til å sette en kompetent arbeidsstokk og et stort antall milliarder i sving i grønne næringer som skal vokse mye, påpeker rapporten.

«Det å sette den industrielle kapasiteten og finansielle styrken inn i den grønne omstillingen vil kunne gjøre Vest-Europas fossilgigant om til den grønne kjempen», skriver de.

Selv om rapporten etterlyser store endringer, legger den også til grunn at Norge har gode forutsetninger for å omstille seg. Arbeidsstokken er høyt utdannet, og staten har lang erfaring med aktivt eierskap i næringslivet.

– Norge har historisk sett vært dyktig på å omstille seg, og har gjort det to ganger i det tyvende århundret, først med vannkraft, og siden med olje og gass. Vi ser en stor mulighet for Norge til å gjøre dette for tredje gang, sier Kattel.

Rapporten peker på noen mulige vekstbransjer som også nevnes i rapporter som NHOs Grønne elektriske verdikjeder: hydrogen, (flytende) havvind, fangst og lagring av CO₂, batterier og ulike typer grønne løsninger i maritim sektor.

Denne figuren viser at teknologien i vindbransjen er moden, og her har privat sektor investert mye i forskning og utvikling. I marine næringer er teknologien mer umoden, og her er det staten som dominerer, påpeker Mariana Mazzucato og hennes kolleger. Vis mer byoutline «The Green Giant», University College London

Les også Mener industrivekst kan kreve mer vindkraft: – Her ligger noen utfordringer

– Trenger institusjonelle innovasjoner

Norge har allerede flere ordninger for å støtte eksportrettet industri (som Giek og Eksportkreditt) og for å støtte omstilling av næringslivet (bl.a. Enova). Kattel mener likevel at det kan være nyttig å endre systemet.

– Regjeringer sitter ofte fast i vante tankemønstre. Noen ganger trenger du institusjonelle innovasjoner, og jeg tror Norge er klart for det, sier Kattel.

Gjennom et statlig fornybarselskap og et grønt eierselskap på linje med Singapores Temasek vil staten blant annet kunne bidra til å beholde kontrollen over norsk teknologi, i stedet for at den blir kjøpt opp av utenlandske aktører, påpeker han.

Les også Avviser at det går for tregt med havvind: – Må gjøre en ordentlig jobb

Tror ikke staten blir for stor

Selv om rapporten foreslår en rekke nyopprettede statlige selskaper og aktører som skal dra privat sektor i grønn retning, tror ikke Kattel at det vil gjøre staten for dominerende.

– Det tror jeg ikke. De globale endringene er så store at du nesten ikke kan ha en for stor stat. Hvis du ser på Kinas suksess innen fornybar energi og andre felt, så kan du se hvorfor staten er så viktig. Bare etter massive statlige investeringer blir teknologien kommersielt levedyktig, sier Kattel.

– Det er ikke bare folk på venstresiden som snakker om dette. Bill Gates’ nye bok forklarer hvorfor vi trenger massive investeringer i innovasjon, teknologi og vitenskap. Vi kan ikke endre oss gradvis ved å investere litt her og der. Det vil ikke være nok, sier Kattel.

Les også Yara-sjefen trenger støtte til grønn ammoniakk i Porsgrunn: – Vi snakker om et stort prosjekt

Les også Gigantallianse ber staten sette fart på norsk havvind: – Det haster ganske mye

Les også Stadig dyrere å slippe ut klimagasser: – Tror mange har fått tilbake troen

Les også Vil skattlegge oljen for å bygge havvind

Les også Rekordhøyt beløp i europeisk havvind: Skal bygge for 270 milliarder

Les også Etterlyser grønn industriavtale med staten: Tror eksportverdien kan dobles