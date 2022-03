E24 får anerkjennelse for billedserie

E24 og frilansfotograf Matthis Kleeb får tredjeplass i kategorien klima og miljø under kåringen Årets bilde.

Et av bildene fra billedserien viser Jonas Kittelsen i Extinction Rebellion. Vis mer

Prisen deles ut for billedserien i reportasjen «Extinction Rebellion: 129 aktivister arrestert – 2,1 millioner i bøter».

«Aksjonsgruppen Extinction Rebellion er mot oljeutvinning og naturinngrep. Dette er en billedserie som viser at det er de unge som tar denne kampen. Som jobber for et bedre klima og en bedre verden», heter det i juryens begrunnelse. Det er Pressefotografenes klubb som står for prisutdelingen.

Frilansfotograf Matthis Kleeb er for tiden på reise med E24s journalist Malene Emilie Rustad i Europa i forbindelse med krigen i Ukraina. Det var også de to som samarbeidet om prosjektet som nå er tildelt tredjeplassen.

– Det er utrolig gøy. Det var første gangen jeg jobbet med Malene og E24, og jeg ble kastet rett inn i det, sier Kleeb til E24 fra Berlin fredag kveld.

I reportasjen møtte Kleeb og Rustad en rekke ungdommer fra aksjonsgruppen på ulike demonstrasjoner rundt om i hovedstaden.

XR-aksjoner ble observert flere steder i Oslo den aktuelle uken i august i fjor. Vis mer

– Det var spennende å komme på innsiden av et miljø som Extinction Rebellion, med så mange smarte, unge og engasjerte folk.

– Jeg er veldig takknemlig for at Malene og E24 valgte meg til dette prosjekt, sier Kleeb.

Reportasjeserien kom i stand i forbindelse med at aksjonsgruppen hadde varslet en rekke aksjoner i Oslo en uke på sensommeren i fjor.

– Vi er svært ambisiøse når det gjelder å løfte den visuelle journalistikken i E24, samtidig som det grønne skiftet i næringslivet er noe av det viktigste vi bruker vår journalistiske kraft på. Denne utmerkelsen er derfor en hyggelig anerkjennelse av at vi leverer på områder som er viktig for leserne våre, sier sjefredaktør Lars Håkon Grønning.