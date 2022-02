Bergensselskap inngår storkontrakt med Thon-gruppen. Ny teknologi skal gjøre det enklere å resirkulere boss.

Eiendomsgiganten skal bli bedre på bærekraft.

Selskapet Carrot har signert en rammeavtale med Thon Gruppen og flere andre selskaper om å gjenvinne, gjenbruke og videreselge avfall fra kjøpesentre og andre bygg. Daglig leder Tore Totland har sterk tro på at avtalen vil bli lønnsom. Vis mer

Det unge teknologiselskapet Carrot AS med base i Bergen er i godt humør akkurat nå. Selskapet har signert en rammeavtale med Thon Gruppen og flere andre selskaper om å gjenvinne, gjenbruke og videreselge avfall fra kjøpesentre og andre bygg.

Daglig leder Tore Totland i Carrot tror det kan være mye gull i det vi kaster fra oss, som klær, matavfall og emballasje. – Enorme mengder ressurser går til spille fordi vi ikke sorterer riktig, mener han.

– Bedre kildesortering gjør at vi øker andelen materialer som kan brukes igjen. I vår modell belønnes selskapene som gjør en innsats for å sortere, ved at de får gevinst på for eksempel videresalg. Avtalen kan bli verdt mellom 15 og 20 millioner, og vi er trygge på at vi vil lykkes, sier Totland.

Flere på kundelisten

Thon Gruppen er et av landets største eiendomsselskap. Det eier 79 kjøpesentre i Norge og 11 i Sverige, og 80 hoteller i Norge, Nederland og Belgia.

Kjetil Moen er assisterende driftsdirektør i Thon Gruppen. I en pressemelding skriver han at Carrot-prosjektet har «endret totalt» på hvordan selskapet ser på avfall.

– Før var det mest et problem, men vi har innsett at vi faktisk håndterer verdifulle ressurser, skriver han.

Selskapet Carrot har utspring i BIR i Bergen, der ideen om å lage en digital løsning for bedre kontroll over avfallsstrømmen oppsto.

I tillegg til Thon Gruppen, Storebrands eiendomsselskap og BIR, har Carrot også Haugaland Interkommunale Miljøverk, Indre Hordaland Miljøverk og flere andre renovasjonsselskaper på kundelisten.

Boss begynner å bli big business, og det er dette markedet Carrot er i ferd med å ta biter av.

Selskapet, som inntil i fjor høst het WasteIQ, har laget en digital plattform som gjør det mulig å samle data om hvor mye og hvilken type avfall ulike selskaper og husholdninger kaster.

Disse dataene kan brukes til å motivere bedrifter til å redusere mengden boss de produserer, sortere det bedre, og dermed putte ressursene tilbake i sirkulærøkonomien.

Driftssjef Geirmund Hopland ved Vestkanten har oppsyn med gjenvinningsanlegget ved kjøpesenteret. Ved systematisk å spore boss som kan gjenbrukes, har Vestkanten gått fra å utnytte halvparten av avfallet fra butikkene, til 70 prosent. I løpet av tre måneder i fjor samlet senteret blant annet inn ett tonn kaffegrut. Vis mer

Carrot har utviklet en app for formålet. I den kan for eksempel leietakere på et kjøpesenter få info om hvor flinke de er til å kildesortere, og hvordan de gjør det sammenliknet med andre butikker.

Bosset skal altså detaljsorteres i flere kategorier, det gjør at mer av det kan brukes om igjen.

– Tidligere har vi mistet all info i det bosset har havnet i containeren. Vi har ikke visst hva det er, hvem som kastet det, eller hvor mye det er. Systemet vårt gir oss svar på alle disse tingene, før bosset havner i containeren, sier Totland.

Bedre kontroll på bosset

Teknologien skal også legge til rette for modeller som belønner flinke gjenvinnere, for eksempel der aktørene betaler mindre jo mindre boss de kaster. Dette systemet er allerede i bruk i Bergen. Etter at det ble innført, ble mengden restavfall redusert med ni prosent.

Carrots teknologi er laget av selskapets egne utviklere.

– Målet er at løsningen skal gi kontroll over ressurser som kan gjenbrukes, fra de forlater butikken, til de havner hos en kunde som kan bruke den til noe annet, sier han

– Vi har sterk tro på konseptet vårt, og vi har bevist at det fungerer på Vestkanten, sier han.

Det Thon-eide kjøpesenteret i Loddefjord har hatt et prøveprosjekt gående siden 2019.

Ved systematisk å spore boss som kan gjenbrukes, har Vestkanten gått fra å utnytte halvparten av avfallet fra butikkene, til 70 prosent. I løpet av tre måneder i fjor samlet senteret blant annet inn ett tonn kaffegrut.

– Dette betyr at mye mer av bosset kommer tilbake til kretsløpet, og at det finnes kunder som vil kjøpe det, sier Carrot-sjefen.

Han forteller at det er etterspørsel etter blant annet kafferester, som brukes til å dyrke sopp. Matavfall er også verdifullt, som råstoff i biogassanlegg.

– Dessuten er det etterspørsel etter gjenbruksplast. Og prisen på brukt isopor er nå høyere enn på nyprodusert isopor, forteller Totland.

Nesten-sinken Norge

Både EU og regjeringen her i Norge oppfordrer folk og bedrifter til å ta bærekraftige valg som skal få fart på sirkulærøkonomien.

Carrot mener det er nok ressurser å ta av. Bare i Norge produserte forbrukerne og bedriftene 11,6 millioner tonn avfall i 2020. Og Norge er ingen racer på ombruk og gjenvinning.

I 2019 gikk om lag 41 prosent av husholdningsavfall og annet boss fra næringslivet her i landet tilbake til kretsløpet.

Det er et stykke unna målet i EUs såkalte rammedirektiv, der målet er å nå 55 prosent gjenvinning innen 2025, og 60 prosent innen 2030.

