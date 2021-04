– Finansbransjen er nå drevet mer av ønsket om å utrette noe.

Siri Kalvig og Nysnø kommer med en sterk oppfordring til unge søkere: – Finansnæringen trenger rett og slett flere kvinner!

Guro Skjæveland, Siri Kalvig og Lene Hodge i klimainvesteringsfondet Nysnø oppfordrer unge kvinner til å gå inn i finans. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Martin Simenrud (Stavanger Aftenblad)

Guro Skjæveland har endret sitt syn på finans.

– Før tenkte jeg at finans var aksjer, svarte skjermer og menn i blå dress. Etter hvert skjønte jeg at det handlet om noe mer, og at vi har genuin påvirkningskraft. Nå tenker jeg ikke lenger på at jeg jobber innen finans, og trives veldig godt i bransjen, sier Guro Skjæveland

Hun har utdanning i industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og jobber i selskapet som investeringsanalytiker.

Hun ble dratt til bransjen av muligheten til å utrette noe mer.

Allerede abonnent på Stavanger Aftenblad? Sjekk om du har tilgang til alt fra E24 Logg inn