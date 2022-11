Storpolitikk, forhandlingsansvar og lite søvn

SHARM EL-SHEIKH (E24): E24 hang på da klimaminister Espen Barth Eide fartet mellom møter og paneldebatter under klimaforhandlingene i Egypt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sammen med rådgivere Martin Lerberg Fossum og Maria Varteressian (Ap).

07.40.

Rundt frokostbordet på hotell Savoy sitter klimaminister Espen Barth Eide (Ap) og hans nærmeste rådgivere. Det gafles innpå med omelett, fylte tomater, små pølser og ost. Bak dem glitrer Rødehavet og flere turkise bassenger på det eksklusive resorthotellet som den norske delegasjonen bor på.

Dagens status er slik: 1,5 time søvn, seks møter planlagt og en tre timers jobbmiddag venter.

Eide heller innholdet i en liten lilla pose ut i en ferskpresset appelsinjuice og inntar den i store slurker. «Fiber», forklarer han. Norges klima- og miljøminister er klar for nok en dag på klimatoppmøtet.

En bil fra ambassaden plukker oss opp på hotellet, og på vei til konferansen er det tid for å lodde stemningen.

– Du har ikke merket noen endringer etter krigen og krigsprofitør-retorikken?

– Nei, det er mest i møte med norske organisasjoner. Jeg tror vi gjør såpass mye på den progressive siden. Krigsprofitør hører vi ikke, men at gasspriser er høye har vært tema med EU. Vi har sagt at vi gjerne vil gjøre noe på det, men vi kan ikke bestemme prisen i markedet, det er det Equinor og sånt som gjør, sier Eide.

– Så vi har fortsatt et godt omdømme?

– Ja, vi har det. Det handler også om hvordan vi driver løsninger i forhandlinger og finner løsninger innenfor og utenfor boksen, skyter rådgiver Maria Varteressian inn.

Klimaministeren møter en annen klimaminister. Denne fra Danmark og heter Dan Jørgensen.

09.45.

Vi farter inn på konferanseområdet hvor Eide først skal motta et opprop fra nordiske miljøorganisasjoner. På scenen i den norske paviljongen står blant andre norske Naja Amanda Lynge Møretrø fra miljøorganisasjonen Changemakers.

– Vitenskapen er klokkeklar på at vi må slutte med fossile brensler for å klare 1.5 grader. Da er vi nødt til å planlegge for en utfasing av egen oljeproduksjon og begynne å legge penger og energi andre steder, sier Møretrø fra scenen.

Klimaministeren og han nærmeste politiske rådgiver under et arrangement på toppmøtet.

Et brev overrekkes Eide og andre ministere fra Finland, Danmark og Sverige. I det står det at ungdomsorganisasjonene ønsker at de nordiske landene skal øke sin finansiering til land fra sør og slutte å subsidiere fossil energi.

– Det vi gjør hjemme, betyr mye. Men det vi gjør ute på tvers av land, betyr enda mer, sier Eide fra scenen.

10.05

Etter brevmottagelsen løper Eide inn i et lukket møte med EU-medlemmer og private selskaper. Her sitter det en merkelig blanding av mennesker. Irlands tidligere president Mary Robinson, som nå leder elitegruppen «The Elders», er til stede sammen med blant annet en visepresident i et stort fornybarselskap, og en klimastatsråd fra Portugal.

Visepresidenten i det store fornybarselskapet hvisker at han synes «Australia er så spennende fordi det har masse tilgang på land», og statssekretæren fra Portugal sier han «synes det er rart at myndigheter slåss mot fornybare investeringer».

En person som ikke presenterer seg, sier at «vi må gjenvinne tilliten til utviklingsland, og vi har et dårlig rykte».

Klimaministeren møter på EAT-grunnlegger Gunhild Stordalen mellom to møter.

10.45

Neste på listen er en paneldebatt om Havpanelet, som Norge leder. På veien møter klimaministeren EAT-grunlegger Gunhild Stordalen, som ber om en rask kommentar fra Eide som hun kan dele med følgerne sine. Eide har ikke tid, men sier han møter henne senere.

Ferden fortsetter til en helt annen del av konferansen, og ingen vet hvor vi skal unntatt én av klimaministerens rådgivere, som virker som han har full kontroll.

USAs klimautsending John Kerry entrer scenen 15 minutter for sent. Han snakker om hvor viktig det er med havhelse og drar inn både poesi og USAs ambisjoner før han introduserer sin gode venn Espen fra Norge.

Deretter løper han av gårde til neste møte, mens Eide blir sittende igjen i paneldebatten uten sin gode venn.

Klimaministeren hilser på enda en klimaminister. Han til venstre er John Kerry, en av de mest ettertraktede personene på klimatoppmøtet.

På scenen blir det uggen stemning da representanter fra Fiji og Namibia uttaler seg negativt til å lete etter mineraler fra havet. De er imot gruvevirksomhet på havbunnen, noe Norge later å være positive til.

– Vi kan ikke gjøre noe som bidrar til å bedre helsen til havet og samtidig gjøre noe som ødelegger det, sier Fijis representant.

11.47

Eide får en wrap i hånda som han spiser mens han går og prøver å forklare Norges standpunkt på tap og skade-diskusjonen. Norge vil ikke gå med på hva som helst, men vil få til noe.

Eides rådgivere har alltid litt mat med til statsråden i sekken.

På det norske delegasjonskontoret venter MDGs Une Bastholm, tidligere klimaminister Ola Elvestuen (V), Lars Haltbrekken fra SV og Høyres Nikolai Astrup for å nevne noen. Eide orienterer politikerne om ståa i forhandlingene.

– Grunnen til at vi gjør det bra her, er fordi vi er tydelige på at vi må dekarbonisere for å nå 1,5 grader. Hvis vi som et oljeland i tillegg sa at verden ville trenge olje, så ville det sett annerledes ut, sier Eide.

– Men vi er tydelige på at vi må endre etterspørselssiden, ikke tilbudssiden, presiserer han.

14.23

Klimaministeren har sagt ja til å delta i et panel om hvorfor kjønn er nøkkelen til grønn omstilling. Han tropper opp som eneste mann og snakker om hvor viktig det er med kvinner i lederroller for å bekjempe klimaendringene.

Det er iskaldt i rommet, og noe er på ferde. Det er iherdig teksting mellom Eide og hans politiske rådgiver under paneldebatten.

Et kvarter senere blir klimaministeren og hans nærmeste rådgivere dratt inn på et møterom. Der forteller forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen at Norge sammen med Singapore er blitt kalt inn til presidentens kontor. Det vil si presidenten av klimatoppmøtet.

– Norge kan få forhandlingsansvar sammen med Singapore, forklarer forhandlingsleder Hallgrim Eriksen.

Rådgiverne til Eide smiler. Det er stas å bli bedt om å lede forhandlinger.

Det går i raske skritt mot presidentens kontor, noe som kan oversettes til «rektors kontor», ifølge en av Eides rådgivere.

Det er flere smil å høste når klimaministeren og kollega Grace Fu fra Singapore kommer ut av kontoret. De har igjen fått forhandlingsansvar og skal lede en diskusjonen om hvordan man skal følge opp artikkel 6 i Parisavtalen. Den handler om kvotemarkedet.

Jungeltelegrafen går og ti minutter senere tropper NRK opp for å intervjue Eide om det nye ansvaret.

Eide får forhandlingsansvar og NRK filmer nyheten.

– Det er mye som gjenstår og det blir krevende, oppsummerer Eide til NRK-journalist Eivind Molde.

På grunn av det nye lederskapet, må det frigjøres tid. De to neste møtene avlyses. Pizza bestilles til et rundt bord og alle setter seg daft ned for å samle tankene. Etter tyve minutter ser klimaministeren tomt ut i luften.

– Det er veldig uvant å ha så mye tid, sier han.