Ber Støre styre unna verdifulle mineraler på dypet

WWF Verdens naturfond krever forbud. – Mineralutvinning på havbunnen har stort potensial, svarer Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre på talerstolen under klimatoppmøtet tirsdag. Nå er han også utpekt som leder for det internasjonale havpanelet. Vis mer

Tirsdag ble det kunngjort at Støre etterfølger Erna Solberg som leder for det internasjonale havpanelet.

Panelet vil blant annet bruke klimatoppmøtet i Glasgow til å ha fokus på rollen havet kan ha i det grønne skiftet og for å bremse klimaendringene.

Forgjenger Erna Solberg ble av miljøvernere anklaget for å tale med to tunger fordi hennes regjering har satt i gang åpningsprosess for gruvedrift på havbunnen på norsk sokkel, samtidig som havpanelet skal jobbe for en bærekraftig utnyttelse av verdenshavene.

Det handler om å utvinne metallrike mineraler fra store havdyp. Dette er metaller som trengs i alt fra elbiler til vindturbiner og solcellepaneler. Ressursene på sokkelen er omtalt som en ny, potensiell gullgruve for Norge.

Havbunnen på norsk sokkel rundt Jan Mayen har ikke bare metallrike mineraler. Disse sjøfjærene er rundt to rundt meter høye. Vis mer

Eksperter advarer

Men den nyvalgte lederen av havpanelet, statsminister Jonas Gahr Støre, gir foreløpig ingen signaler om kursendring fra den nye regjeringen om utvinning av havbunnsmineraler i et intervju med BT. Dette til tross for havpanelets egne eksperter har advart om at gruvedrift på havbunnen kan være i konflikt med FNs bærekraftsmål.

– Vil din regjering fortsette åpningsprosessen for mineralutvinning på havbunnen?

– Mineralutvinning på havbunnen har stort potensial, fordi det finnes viktige ressurser som menneskene på landjorden trenger. Kravene til hvordan det skal skje – at det skal være bærekraftig og at det skal respektere havets sårbarhet – er avgjørende. Jeg kan ikke gå mer i detaljer på det, annet enn at regelverket for mineralutvinning på havbunnen må være klart, tydelig og forsvarlig, sier Støre.

Ukjent for Støre

Både EU-parlamentet og en rekke store internasjonale selskaper som Google, BMW Group og Samsung ber om et midlertidig forbud mot gruvedrift på havbunnen før alle potensielle konsekvenser for havmiljøet og økosystemer er kartlagt.

Naturhistoriker sir David Attenborough og Verdens naturvernunion har også advart mot slik mineralutvinning.

– Vil regjeringen gå inn for noe sånt for Norge?

– Det må jeg få komme tilbake til, for det er ikke jeg kjent med. Men det jeg kan si, er at alt som berører havbunnen, enten det er mineralutvikling, bunntråling eller annen aktivitet, det må skje innenfor veldig avklarte rammer hvor man er trygg på konsekvensene. Skal det bli en fremtidig næring, som jeg mener det kan bli – fordi det kan være viktige mineraler som finnes der – så må vi være helt trygge på at det skjer på en forsvarlig måte, svarer Støre.

– Snakk med Fiji

WWF Verdens naturfond har lenge jobbet for imidlertid forbud – et såkalt moratorium – mot mineralutvinning på havbunnen, både internasjonalt og på norsk sokkel.

– Støre vil jo møte de andre landene i havpanelet fremover, og vi oppfordrer til en lang prat med presidenten i Fiji som har innført moratorium mot mineralutvinning frem til 2030. I tillegg er det viktig at Støre anerkjenner at ny leting etter olje og gass heller ikke vil være forenelig med en bærekraftig havøkonomi, sier generalsekretær Karoline Andaur.

–Spekulativ påstand

Hun advarer mot å løse klimakrisen ved å igangsette gruvedrift på dyp helt ned til tre tusen meter.

– Vi må sikre at bruk av natur løser både klimakrisen og naturkrisen som planeten opplever. Vi kan ikke risikere å starte opp ny aktivitet i dyphavet i et forsøk på å løse klimakrisen hvis det samtidig ødelegger naturen og økosystemfunksjoner i havet som vi er avhengig av for å overleve, sier hun.

Andaur mener det heller ikke er sikkert at havbunnsmineralene er en nødvendighet for det grønne skiftet. Hun kaller påstanden for spekulativ.

– Hvis vi skal sikre bærekraftig forvaltning av havene, slik landene i havpanelet har forpliktet seg til innen 2025, må vi vite mer om naturen i havet og hvordan den fungerer. Støre har helt rett i at ny næringsaktiviteter i norske farvann må skje på en forsvarlig måte. Derfor må han ta ansvar for en midlertidig stans av mineralutvinning på havbunnen, sier hun.

