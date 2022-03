Tirsdag ble karbonfangstprosjektet på Klemetsrud sikret videre fremdrift. Men de neste prosjektene må sikres mer forutsigbar finansiering, skriver kronikkforfatteren.

Hullet i den norske klimapolitikken

For hvert tonn CO2 vi fortsetter å slippe ut, blir vi litt mer avhengig av å fjerne CO2 fra atmosfæren. Men hvem skal ta regninga?

Anne Marit Post-Melby Fagansvarlig industri i Miljøstiftelsen ZERO

Kampen for å nå 1,5-gradersmålet handler dessverre ikke lenger bare om utslippskutt. Vi skal både redde og restaurere natur og vi skal fjerne CO2 fra atmosfæren. En trippel utfordring, altså. Klimakampen blir vanskeligere for hvert år vi ikke kutter utslipp. Og vi skal løse dette samtidig som vi lever i en ustabil tid med krig i Europa, og i en energikrise vi heldigvis kan løse med raskere overgang til fornybare løsninger.

Det er ingen tvil: Store og raske utslippskutt er det viktigste for å nå klimamålene. Men det er ikke nok. Fordi vi ikke har klart å redusere utslippene raskt nok historisk, må vi også fjerne CO2 fra atmosfæren. FNs klimapanel viste i spesialrapporten om 1,5 grader at 90 prosent av scenariene overskrider denne temperaturøkningen. Det betyr at vi må er helt avhengige av å fjerne betydelige mengder CO2 for å komme i mål.

Tirsdag ble Norges første CO2-fjerningsprosjekt sikret videre framdrift og finansiering på Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud. Regninga skal deles av kommunen, stat og aktørene selv. Prosjektet vil fjerne 200.000 tonn CO2 fra atmosfæren. Og flere tilsvarende anlegg skal følge, både i Norge og Europa. Men for de neste prosjektene må vi sikre en mer forutsigbar finansiering, som ikke tar flere år å få på plass.

Løsningene for CO2-fjerning er mange. Vi kan fjerne CO2 naturlig i skog, land og hav, og teknologisk. Teknologisk kan vi fjerne CO2 fra industri som slipper ut bio-CO2 (utslipp av biologisk opprinnelse), som i avfallsforbrenningsanlegg, treforedlingsindustri, biogassproduksjon, og sement- og metallproduksjon. CO2 kan også fanges direkte fra lufta med bruk av ny teknologi.

Vi kjenner altså løsningene, men det finnes ingen virkemidler for å realisere dem. EU har startet ballet, og kommisjonen vedtok i desember en strategi for «bærekraftige karbonsykluser». EU vil blant annet utarbeide et regulatorisk rammeverk for å sertifisere CO2-fjerning. Det store spørsmålet er hvordan CO2-fjerningsprosjekter skal bli lønnsomme.

Det viktigste virkemiddelet i klimapolitikken er prising av CO2-utslipp, enten gjennom CO2-avgift eller kvoteplikt. Men hvem skal betale for å fjerne CO2 som allerede er sluppet ut? Det trengs nasjonale virkemidler, som fungerer sammen med rammebetingelser fra EU. Både Sverige og Storbritannia har vedtatt eller foreslått virkemidler for å finansiere CO2-fjerning. I Norge står vi foreløpig på stedet hvil.

Vi venter fortsatt på den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel i sin helhet, men alt tyder på at CO2-fjerning kommer til å bli betydelig viktigere enn vi så i forrige hovedrapport. For vi har ikke klart å redusere utslippene. Skal vi nå 1,5 gradersmålet, bør vi raskt redusere utslipp, for å begrense avhengigheten av CO2-fjerning. Det haster altså, og Norge må som alle andre land gjøre to ting samtidig:

Stimulere og bidra til å finansiere raske og store utslippskutt i alle sektorer. Vedta mål og virkemidler som finansierer fjerning av CO2.

En god anledning for å vedta nye virkemidler for CO2-fjerning er i regjeringens ventede klimaplan for hele den norske økonomien. Her bør det også etableres et eget mål for CO2-fjerning i Norge. Et dedikert mål for CO2-fjerning skal sikre at vi framover både kutter utslipp og fjerner CO2. Det er også på tide at Norge lovfester et netto nullutslippsmål, senest i 2050. Som lovet av regjeringen i Hurdalsplattformen. Dette vil forsterke dagens mål om at Norge skal kutte 90-95 prosent av klimagassutslippene i 2050.

Når vi vet hvor viktig CO2-fjerning er for å nå 1,5-gradersmålet, og vi kjenner løsningene for å få det til, bør politikerne gjøre sitt for å tette dette hullet i den norske klimapolitikken.

