Norsk aktivist med da russisk oljetankskip ble forsøkt blokkert

Lørdag morgen var 15 Greenpeace-aktivister ute i båter for å prøve å blokkere et stort russisk tankskip i Østersjøen.

15 aktivister tok del i demonstrasjonen lørdag formiddag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Mens folk lider i Ukraina og folk i Russland og rundt i verden tar til gatene med en bønn om fred, fortsetter den russiske olje- og gasseksporten til Europa. Fossile brensler bidrar til å finansiere Putins krig. Om vi ønsker fred, må Europa umiddelbart stanse importen av russisk olje og gass, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Det er organisasjonen selv som melder om blokade-forsøket i en pressemelding.

Lyktes ikke

Det er tankskipet «SCF Baltica» det er snakk om. Skipet er på seilas for å frakte olje fra Vysotsk ved St. Petersburg til Antwerpen i Belgia, ifølge nettstedet MarineTraffic.

Iølge Vesseltracking er tankeren Liberia-registrert, men eid av Scf Mangament Services, registrert i Dubai. Dette er igjen et underselskap av det russiske shippingselskapet Sovcomflot

Med kajakker, gummibåter og svømmere forsøkte aktivistene å få tankskipet til å ankre opp eller snu. Med seg hadde de bannere med teksten «Stop felling the war» og «Oil fuels war», som på norsk betyr slutt å fyre opp krigen.

Aktivistene lyktes ikke, og skipet seilte rundt dem i dansk farvann.

Greenpeace aktivister fra Tyskland og Finland har tidligere malt sine budskap på flere lasteskip, skriver de.

Norsk aktivist med i kajakk

Dette er andre dag på rad at Greenpeace har protestert mot oljetankere som frakter russisk olje gjennom danske farvann. Også på fredag seilte aktivistene ut i protest mot et annet stort tankskip med russisk olje, skriver Greenpeace selv.

Norske Eli Matvik var en av aktivistene i kajakk i Østersjøen, og mener at Norge må ta ansvar.

– Norske politikere må slutte å bruke krigen i Ukraina som et påskudd for å lete etter mer norsk olje og gass. Mer energieffektivisering og fornybart er det som må til, sier Matvik ifølge pressemeldingen.

Sovcomflot har 133 skip i flåten. Lloyds skriver at det eksisterer amerikanske sanksjoner som hindrer finansaktører i å bidra i finansieringen av rederiets nye prosjekter, men det er ikke per i dag sanksjoner som hindrer russiske fartøyer i å seile til utenlandske havner. E24 har ikke informasjon om denne kontrakten ble inngått før EUs sanksjonering av russisk næringsliv kom i stand.

I forbindelse med at det russiske lasteskipet «Lazurite» kom til Oslo med aluminiumslast i forrige uke, sa kystminister Bjørnar Skjæran (Ap) at Norge er kjent med at EU vurderer sanksjoner som rammer russiske fartøyers anløp, men at eksisterende internasjonalt regelverk gjør at dette er «et omfattende og komplisert arbeid».

Motstand mot russisk import har ført til flere protester rundt i Europa.