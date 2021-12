Kjempet mot vindkraft i hyttekommunen – kan få saken på eget bord

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har tidligere engasjert seg sterkt mot utbygging av vindkraft. Her under et besøk på Fosen hvor to vindkraftanlegg kan bli revet etter at en dom fra Høyesterett slo fast at at vedtakene og konsesjonene som ble gitt, var ugyldige.

