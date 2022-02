Det tok til som ein hobby. No renn straumpengane inn.

For Sigmund Dyrhovden er ei lita elv blitt gull verd under straumkrisa.

Lett sus og ein svak dur. Lyden kjem frå eit lite, raudt uthus i tung, våt snø. Duren avslører kraftverket. I jamn runddans lagar turbinen straum av elvevatnet. Med vinterens straumprisar, er det også lyden av pengar inn på konto hos Dyrhovden energi.

– Eg brukar å tena mellom 120.000 kroner og 150.000 kroner i året brutto på kraftverket. No har eg tent like mykje dei to siste månadane. Berre i januar kom det inn 60.000 kroner, seier Dyrhovden.

Dyrhovden ligg på rundt 300 meter over havet, og Sigmund Dyrhovden er vant til mykje snø om vinteren. Vis mer

Han er ein av dei framsynte grunneigarane som brått har fått gode pengar inn på konto.

Dyrhovden er eit klassisk vestnorsk småbruk. Det er lenge sidan slike bruk med bratte, tungdrivne bakkar kunne gi eit fornuftig levebrød. Men bekkar og elver er tekne i bruk til såkalla småkraft. Til saman står småkraftverka bak rundt seks prosent av straumen her til lands.

Kraftverket har vore ein hobby. Då han bygde det i 1998, var kraftprisen tidvis så låg at det fort kunne bli ei dyr interesse. Dyrhovden har investert rundt 650.000 kroner i anlegget, og lagt ned enorme mengder eigeninnsats. Kraftverket var nedbetalt etter sju år. Sidan har inntektene svinga med kraftprisen.

Hobbyen er blitt ei fin inntekt for kraftverkssjef Sigmund Dyrhovden. Vis mer

– Men ein så lang periode med så høge prisar har eg aldri opplevd før, seier kraftverkssjefen.

– No varslar NVE høge prisar dei neste fire åra. Du kan trygt gå av med pensjon og leva godt på kraftpengar no?

– Nei, det blir nok framleis for usikkert, seier Dyrhovden. Han har mange jarn i elden i tillegg til kraftproduksjonen.

Han jobbar som realfagslærar på Danielsen i Bergen og er medeigar i ein kiosk ved Fossen bratte i Samnanger.

No er vi med på den daglege inspeksjonsturen til Dyrhovden kraftverk. Kraftverksstyraren har drege fram snøskuteren for først gang i år. Elles går turen på ski om vinteren. Den bratte kilometeren opp frå vegen held 65-åringen i form.

Småbruket Dyrhovden ligg vakkert til i eit søkk i terrenget på rundt 300 meter over havet. Her budde Sigmund med foreldra til 1969, då familien flytta ned til bygda i Samnanger. Dette var også skulevegen, til fots eller på ski, dei første skuleåra.

Like nedanfor tunet med våningshus og løe, renn Tverrlielva. Det er her han utnyttar 74 meter fall til kraftproduksjon. Det er ikkje mykje vatn, nærmast berre ein bekk, som flyt nedover flata på nedsida av verket. Men mikrokraftverket er stort nok til å forsyna rundt 20 hus gjennom året.

Her i Samnanger er elektrisk kraft nærmast genetisk nedfelt.

– Far bygde kraftverk på tre–fire kilowatt i denne elva i 1944, og det gjekk til 1969, fortel Dyrhovden.

Sigmund Dyrhovden slår fast at alt går som det skal. – Eg skulle stolt meir på meg sjølv og sett inn større maskineri, seier han. Vis mer

Som liten gut var han med faren på vedlikehald og kraftverksdrift. Dei var lenge sjølvberga med straum på Dyrhovden. Då bruket fekk straum frå nettet i 1963, kombinerte dei denne med heimelaga straum.

Anlegget i mikrokraftverket er enkelt. Ein mur over elva med vassinntak, og tre plastrøyr ned til turbinane. Alt vatnet i elva går med, så kjem det ut av den raude veggen og renn roleg vidare under brua.

– Far var også så framsynt at han demde opp ei tjørn rundt tre kilometer inne på fjellet, seier Dyrhovden.

Her kan han sleppa ut litt ekstra vatn i tørkeperiodar. Dermed kan mikrokraftverket stort sett gå året rundt. Mange slike elvekraftverk, utan regulert vatn, stoppar i tørre periodar.

Sigmund Dyrhovden er stort sett dagleg på inspeksjonstur til kraftverket sitt. Vis mer

Bortsett frå ein leidning med eigenprodusert straum til løa, går krafta rett inn på ei høgspentline som går over garden. Dyrhovden energi sel krafta til spotpris til eit selskap i Bergen. Kortreist og fornybar.

Silregn, styrtregn, sludd og snø, i Samnanger er det mykje nedbør. Sigmund Dyrhovden er blant dei som kan gle seg over alt som kjem plaskande ned. Og snø er som pengar i banken, smeltinga kan laga straum langt utover sommaren.

Dyrhovden energi er eit enkeltpersonsforetak der direktøren fiksar det meste sjølv. Vis mer

I området rundt Dyrhovden ligg store og små kraftverk tett.

– Mange her inne har pusla med kraftproduksjon heile livet, og har enorm praktisk kunnskap, seier Dyrhovden.

Sjølv spøkar han med at han har mastergrad på kraft, og at den har han teke på Dyrhovden energi. Då han bygde anlegget i 1998, var dette pionerarbeid.

Kraftverksbyggaren lytta til ekspertane i staden for å stola på eigne utrekningar. Dermed installerte han eit maskineri som snart viste seg å vera for lite. Ein ny turbin og generator kom i 2005.

– No ser eg at anlegget kunne vore tre gonger så stort, og sjølvsagt burde det vore løyst med ein turbin.

– Har du nokon gong angra?

– Ja, det har skjedd i ruskevêr med tett inntak seint på kvelden, og kraftprisar nær null.

Ei digital tavle gir full kontroll. Vis mer

Og det er fleire her til lands med tilgang til bekkar og elvar på eigen grunn, som har gjort som Sigmund Dyrhovden. Småkraftforeiningas medlemmer har rundt 400 kraftverk i drift.

Også i Åkra i Kvinnherad har småkraftfolket gode dagar, fortel Lars Emil Berge. Småkraftverket han driv saman med grannar, hadde berre i januar i år ei inntekt på ein million kroner.

– Vi har like stor omsetnad i kroner i januar 2022 som heile året 2020, og då gjekk alle småkraftverk med raude rekneskapstal. I år blir det nok rekord med god margin om regnet blir normalt og prisane held seg nokolunde som no, seier Berge.

Han er også styreleiar i Småkraftforeninga, men han ser ikkje berre lyst på dei høge straumprisane.

– Vi tener mykje pengar, men eg likar det likevel ikkje når kraftprisane blir så høge. Det er ikkje bra for samfunnet. Best er det når prisane er nokså jamne, men det er lite vi kan gjera med det, seier Berge.

Det er ikkje mykje vatn i Tverrlielva der ho renn roleg vidare etter ein tur innom Dyrhovden energi. Vis mer

Han peikar også på at det heller ikkje er for alle likt: Det er berre medlemene i sør som nyt godt av dei høge straumprisane. I nord tener ein ikkje pengar, og fleire går med tap.

Ifølgje Berge har nokre småkraftverk fastprisavtalar, men dei fleste sel til spotpris.

Denne dagen vart det inspeksjonstur med skuter. Til vanleg tek Sigmund Dyrhovden skia fatt. Vis mer

Berge driv også med sal og installasjon av mikrokraftverk, og kan fortelja om svært stor pågang for tida.

– Det er stadig fleire som ser på bekken sin, og tenkjer at den må då kunna brukast til noko.