Får dei det nye apparatet til å verka, kan gründerane casha inn 90 millionar før nyttår

Ideen om å laga eit superstoff av CO₂ kom for fem og eit halvt år sidan, no er verksemda verdt 1,8 milliardar kroner.

Slik ser Digel 1.0 ut, og neste apparat, Digel 2.0, blir ganske lik men mykje meir effektiv. Administrerande direktør Jan B. Sagmo (til v.) og styreleiar Dag Skansen er rusta for varmen frå produksjonsmodulen. Vis mer

– Eg er eitt hundre prosent sikker på at vi får det til, seier administrerande direktør i Bergen Carbon Solutions, Jan Børge Sagmo.

Eit fast blikk og tett trimma skjegg i det magre andletet vitnar om kolsviartru.

Fabrikkhallen på Flesland er diger. Ved eine veggen står to såkalla produksjonsmodular. Dei minner mest om store heimelaga keramikkomnar.

I andre enden av hallen blir Digel 2.0 bygd. Midt på det store, tomme golvet står skalet av apparatet, ei skrustikke på eit arbeidsbord og ymse verktøy.

Her er absolutt fotoforbod.

Karbon-nanofiber, Bergen Carbon Solutions sitt svarte gull til kvalitetskontroll. Vis mer

Streng frist

Jan B. Sagmo har, saman med medgründer Finn Blydt-Svendsen, selt aksjar for 90 millionar kroner til Awilco. Men før dei får shipping-pengane inn på konto, må dei få Digel 2.0 til å laga nanofiber av karbon. Det står i kjøpsavtalen.

Og karbon-nanofiber er superlett, svært sterkt og kostbart.

No fødselshistoria til eit gryande norsk industrieventyr:

Jan B. Sagmo frå Mosjøen i Nordland gjekk inn i Marinen og kom til Bergen og Haakonsvern. Den unge sanitetsoffiseren møtte ei bergensjente, og avtalen var klår:

Om det blei dei to, skulle livet levast i byen mellom sju fjell.

Kjemikar Fredrik Hansen driv med forsking, utvikling og kvalitetskontroll. Han har vore med Jan B. Sagmo i Bergen Carbon Solutions i fleire år. Vis mer

Planla mindre jobbing

Så vart det år med jobbing lange dagar, både i forsvaret og i næringslivet. Då han passerte 30, vart det nok. Trebarnsfaren fekk beskjed heime om å roa ned og å få seg normal arbeidstid.

– Som 33-åring byrja eg på kjemi på høgskulen. Planen var å bli kjemiingeniør, og å få ordna arbeidsforhold i oljebransjen, seier Sagmo.

Men slik skulle det ikkje gå. Han møtte Finn Blydt-Svendsen på studiet. Og gründerhistoria, slik dei fortel den, er at dei fekk presentert ein formel som viste at det ikkje var råd å laga karbon-nanofiber direkte av CO₂.

Klimaenasjemetet var der, og dette trigga karane. I løpet av bachelorgraden klarte dei å få til det som ikkje skulle gå an.

Jan B. Sagmo (til h.) seier det har vore svært nyttig i gründerprosessen å ha Dag Skansen som aktiv styreleiar. Vis mer

Forretningsideen

Sidan har dei ikkje sett seg tilbake. Med arbeidstider som luktar svidd, enorm «drive» og klokkartru på prosjektet har dei på rekordtid bygd ei grøn børsnotert bedrift som no er verdsett til 1,8 milliardar kroner.

Og forretningsideen er altså enkel: av CO₂, som alle vil bli kvitt, og fornybar kraft, lagar dei karbon-nanofiber som er svært ettertrakta.

– Innhaldet i dette glaset er verd like mykje som eit fat med olje, seier Dag Skansen.

Den tidlegare høgrepolitikaren og gründeren er styreleiar i Bergen Carbon Solution.

No held han triumferande opp eit glas halvfullt av beksvart pulver.

Skansen og Sagmo forklarar at klimaeffekten ved dette pulveret ikkje først og fremst er at produksjonen fjernar CO₂.

Fabrikken blir klargjort med straum til fire Digel 2.0. Vis mer

– Det nye Hydro

– Karbon-nanofiber har enormt mange bruksområde. Det kan blandast i alt frå betong til aluminium, seier Skansen.

Om nanofiber av karbon blir blanda inn, blir materialet både lettare og sterkare.

Superstoffet er også ein god straumleiar. Blanda i aluminium, aukar det evna til å leia straum kraftig. I batteriindustrien vil det kunna auka yteevna til batteria kraftig.

Der, i møterommet på Flesland, går ikkje Jan B. Sagmo av vegen for å samanlikna seg og gründerkollega Finn Blydt-Svendsen med Sam Eyde og Kristian Birkeland.

– Vi skal bli det nye Hydro, proklamerer han.

Og planane er klare. Neste år skal verksemda byrja å tena pengar.

Dei to produksjonsmodulane Digel 1.0 produserer alt døgnet rundt, med operatørar i tre skift. Neste år får dei selskap av fire Digel 2.0 modular.

Produksjonen går 24/7 med prosessoperatørar i tre skift. Her slår Jan B. Sagmo (frå h.) av ein prat med Sivert Ståløy og Zygimantas Zidobis. Vis mer

– For lite kraft til vekst i Bergen

Medan dei første modulane produserer 104 kilo ferdigrensa karbon-nanofiber i året, vil kvar av Digel 2.0-modulane få fram 800 kilo årleg.

Produksjon av eit kilo krev 150 kWh.

Sagmo peikar på at ved bruk av fornybar energi og fjerning av CO₂, har dei eit stort klimaforsprang. Konkurrentane lagar same produktet frå naturgass, med høgt energiforbruk, og utslepp av CO₂.

– Det er berre trist at det ikkje er god tilgang på kraft i bergensområdet, seier Sagmo som rustar for rask vekst.

Ureinsa karbon-nanofiber, rett frå Digel 1.0. Vis mer

Planlegg nye fabrikkar

I 2023 planlegg verksemda ein fabrikk i Mosjøen som skal produsera 160 tonn, og ein i Høyanger som skal framstilla 240 tonn karbon-nanofiber årleg.

– Vi skal etter kvart bygga 40 slike fabrikkar. Dette skal bli eit norsk industrieventyr, seier Dag Skansen.

Han er oppteken av at politikarane no lagar den såkalla taksonomien slik at den premierer verksemder som brukar CO₂ til noko fornuftig.

– Etter 20 år i Bergen er eg blitt bergenspatriot og hovudkontoret blir her, seier Sagmo.

Kjemiingeniøren er no administrerande direktør for 33 tilsette frå åtte land, og talet aukar raskt.

Satsar på mangfald

– Mangfald er ekstremt viktig om vi skal bli ei internasjonal verksemd, seier han.

Børsen har teke godt imot planane om industribygging. Verdien på verksemda har firedobla seg der sidan april. Største eigar er investeringsselskapet til Øystein Stray Spetalen, Saga Pure, som har aksjar for ein halv milliard kroner.

Og no kjøper altså investeringsselskapet Awilco, som er inne i selskapet frå før, seg vidare opp med 90 millionar kroner.

– Om du får Digel 2.0 til å fungera, slik du har lova, får du 45 millionar kroner inn på konto. Du blir rik på dette?

– Ja, det er heilt uverkeleg. Eg har ikkje landa heilt enno, seier 41-åringen.

– Men eg sel aksjar no for å sikra familien min. Kona mi er i ferd med å bli ufør etter å ha øydelagd ryggen på tungt hotellarbeid. Så har vi ei dotter som treng pleie 24 timar i døgnet. Derfor treng vi eit nytt hus, seier gründeren.

Mikroskopet viser at det svarte pulveret eigentleg er fine fiberstrukturar. Jan B. Sagmo og Fredrik Hansen drog til Boston og kjøpte mikroskopet brukt for 1,4 millionar kroner. Vis mer

Svart gull

Kjemiutdanninga gav ikkje rolege dagar og fast arbeidstid, men heller jobbing til alle døgnets tider. No får han løn for strevet.

Ifølgje kjøpsavtalen får gründerane ikkje lov til å selja fleire aksjar det neste året.

– Det er rimeleg uproblematisk. Bergen Carbon Solution er babyen min, og eg skal framleis ha ein stor eigarpost, seier Sagmo og opplyser at han vil sitta att med 6,1 prosent av aksjane i selskapet etter salet.

Vi går ståltrappa ned til produksjonsavdeling, forsking og utviklingsavdeling og kvalitetskontroll.

Frosta glas hindrar innsyn og industrispionasje. To prosessoperatørar følgjer produksjonen av det svarte gullet bak store vindaugo. Produksjonen er berre ei svak susing, CO₂ inn og oksygen ut.

Ein industrimekanikar går forbi med hendene fulle av blanke ståldelar. Eit par elektrikarar jobbar med strauminntak til nye Digel 2.0. Svart pulver og kvite frakkar på laboratoriet.

– Klimaoptimist

– Eg tilset helst folk som er flinkare enn meg, vi skal utvikla teknologien raskt vidare, seier Sagmo.

Han fortel at alt utstyret blir bygd på plassen. Dei var også føre var då koronaepidemien kom.

– For å bli mindre sårbare hadde ingeniørane våre alt bygd seg utanom ein del mikrochipar, så vi blei ikkje hardt ramma av den globale mangelen.

Pengar og teknologi er ein ting, det var eit klimaengasjement som sette det heile i gang for vel fem år sidan. For gründeren er dette framleis ei sterk drivkraft.

– Eg er klimaoptimist. Og eg vil kunna sjå barna mine i augo og seia: Eg har gjort mitt.

