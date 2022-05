Oslo Børs’ nye ESG-indeks: – Dette er ikke en «grønn» indeks

Selskaper med store karbonutslipp er en del av den nye ESG-indeksen på Oslo Børs. – Dette er en indeks der man ikke vil finne helgrønne selskaper, sier sjef for bærekraftige investeringer.

– Vi mener det er veldig fornuftig at det kommer en slik indeks, forteller Sigrid Wilter Slørstad, sjef for bærekraftige investeringer i Nordea.

Den nye ESG-indeksen på Oslo Børs ble lansert i forrige uke.

Ifølge Børsens nettsider inneholder indeksen 40 selskaper som «demonstrerer best miljø-, samfunns- og selskapsstyringspraksis» blant selskapene.

Med andre ord – en samling av de 40 største selskapene i Norge som scorer best på ESG.

– Jeg vil poengtere at dette ikke er en «grønn» indeks, men en ESG-indeks der man ikke vil finne helgrønne selskaper, understreker Nordeas sjef for bærekraftig investering, Sigrid Wilter Slørstad.

ESG ESG står for Environmental, Social og Governance. På norsk oversatt til hvordan selskap ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt hvordan selskapet er eid. Disse elementene tas med når man skal analyse selskapenes risikofaktorer og muligheter. Vis mer

Karbonverstinger på topp

Blant tungvekterne i indeksen finner man oppdrettsselskapet Mowi, gjødselprodusent Yara, Telenor, DNB og aluminiumsprodusenten Norsk Hydro.

Yaras gjødselaktivitet bidro til over 75 millioner tonn med karbonutslipp i 2021 alene. Dette er mer enn Norges totale utslipp på 49,3 millioner tonn i fjor.

Sjef for bærekraftige investeringer i Nordea, Sigrid Wilter Slørstad.

Mowi og Norsk Hydro hadde et karbonutslipp på henholdsvis 2,1 og 11,3 millioner tonn i fjor.

– Absolutte utslipp i seg selv er ikke nødvendigvis et godt mål på hvordan et selskap jobber med bærekraft, og sier heller ingenting om selskapets målsettinger knyttet til utslippskutt i fremtiden og troverdigheten av disse, poengterer Slørstad.

– Dette er selskaper som er vurdert på grunnlag av hvordan de tar et bærekraftig hensyn ved å blant annet gjøre endringer i forretningsmodellen, som igjen kan gi større effekter på sikt.

Av de fem selskapene som har blitt vektet tyngst i den nye indeksen er det kun DNB som har en lav ESG-risiko, ifølge data fra Sustainalytics.

Slik lagde de Oslo Børs sin nye ESG-indeks Ifølge kommunikasjonssjef hos Oslo Børs, Cathrine Lorvik Segerlund, baseres indeksen på data fra analysetjenesten Sustainalytics, som er et globalt ledende selskap på ESG-data. Utvalget er gjort blant de 60 største selskapene notert på hovedlisten på Oslo Børs, basert på fri flyt markedsverdi. – Oslo Børs gjør ingen vurdering av ESG-scoren til selskapene, men baserer indeksen på data fra Sustainalytics, som er et globalt ledende selskap på ESG-data med god dekning på det norske markedet, skriver Segerlund i en epost til E24. Lanseringen av indeksen kommer etter en rekke ESG-lanseringer fra Euronext, som har lignende indekser i blant annet Frankrike og Italia – med en lansering i Amsterdam rett rundt hjørnet. – Det er den totale ESG risiko-ratingen fra Sustainalytics som brukes. Selskaper kan score godt på deler av ESG-ratingen, uten å inkluderes, skriver Segerlund. Vis mer

– Ikke overrasket

Slørstad påpeker at i tillegg til å stille konkrete klimakriterier, har selskapene blitt vurdert på hvor gode de er til å jobbe med bærekraft i en «bred kontekst», samt hvordan de håndterer og reduserer bærekraftsrisiko.

– Fordi jeg kjenner kriteriene, er jeg er ikke overrasket over innholdet, sier hun.

– Jeg tenker den vil være med på å øke fokuset på minimumsstandarden for blant annet sosiale forhold, selskapsstyring, og hvordan selskapene rapporterer om eget arbeid innen bærekraft.

Den nye ESG-indeksen har blitt lansert i to ulike versjoner, en som inkluderer alle de 40 selskapene, samt en versjon som ekskluderer fossile selskaper.

– Vi har selv satt konkrete klimamål og investerer ikke i fossile selskaper som ikke er i tråd med Parisavtalen. Derfor er ikke selskaper som Equinor og Aker BP med på den strengeste versjonen av indeksen, sier Slørstad.

Kiran Aziz er sjef for ansvarlige investeringer i KLP.

– Viktig med en helhetlig tilnærming

– Alle initiativ som er med på å synliggjøre selskaper som har en tydelig ESG-profil, er i utgangspunktet positivt, skriver sjefen for bærekraftige investeringer i KLP, Kiran Aziz, i en epost til E24.

Hun mener at bærekraftig finans er et innsatsområde for mange investorer, og at selskaper som demonstrerer gode praksiser på ESG er et viktig bidrag.

– Det er viktig å huske at store børsnoterte selskaper kan ha kritikkverdige forhold selv når de er innenfor sånne indekser, slik at det er viktig med en helhetlig tilnærming, påpeker Aziz.

– Det er mange institusjonelle investorer som har forpliktet seg til UN Global Compact-prinsippene i flere år nå slik at dette screeningskriteriet er ganske allment kjent.

