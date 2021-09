Høye strømpriser kan true EUs nye klimaplan

Fire grønne saker du må få med deg fra uken som gikk.

EU-kommisjonens nye president, tyske Ursula von der Leyen, har gjort klimaplanen «Europeisk grønn giv» til et prestisjeprosjekt. Vis mer

1. Dansk klimastikk til ny regjering

Onsdagens utgave av den danske avisen Information. Vis mer

Den danske avisen Information viet hele førstesiden til en melding til den nye regjeringen.

«Kjære Norge: Hvis ikke dere med 12.000 oljemilliarder kan gjennomføre et raskt grønt skifte, så kan ingen».

Lederskribent Martine Amalie Krogh skriver at Norge ved stortingsvalget mandag hadde mulighet til å vise oljeproduserende land over hele verden at det er mulig å skifte kurs i tide. Hun skriver at Jonas Gahr Støre har en forpliktelse til å gå fremst i klimakampene.

Klimapolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, sier til VG at han ikke ser på lederen som kritikk men som en oppfordring som er helt «spot on». Han viser til Aps partiprogram som forplikter til naturvern, sirkulærøkonomi og energiomstilling bort fra fossil energi.

Dette blir dyrt: På valgdagen ble førsteamanuensis Aksel Mjøs ved Norges Handelshøyskole intervjuet av TV-kanalen CNBC. Han sa at den nye regjeringen kan føre til en raskere omstilling i oljebransjen, men det kommer an på hvordan regjeringssamarbeidet blir. BT-kommentator Hans Mjelva skriver at det ikke er lett å se hvordan en ny rødgrønn regjering skal nå klimamålene uten å tappe Oljefondet.

Dykk dypere: Det danske energiselskapet Ørsted har gått fra å være tungt inne i olje til å bli helgrønne. Kan et norsk oljeselskap gjøre det samme? Hør podkasten Det vi lever av her.

2. Strømmen kan bli enda dyrere

Slike kan det bli mer av på grunn av det grønne skiftet. Vis mer

Etter en varm og fin sommer har strømprisen nådd et nytt rekordnivå. Slik situasjonen er nå må en vanlig husholdning punge ut tre ganger så mye som normalt når strømregningen kommer.

Fremover kan strømmen komme til å bli enda dyrere. Nye grønne industriprosjekter vil kreve store mengder strøm og er avhengig av at strømnettet bygges ut raskere, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi. I tillegg vil oljebransjen bruke betydelige mengder strøm på å elektrifisere oljeinstallasjoner i Nordsjøen, som kan bidra til å presse opp prisene.

Det store bildet: I EU frykter man nå at rekordhøye gass-, kull- og strømpriser kan bremse det grønne skiftet og fremdriften i den nye klimaplanen Fit for 55, skriver Politico. Planen må fortsatt godkjennes i medlemslandene og risikerer å møte stor motstand i land hvor klimatiltakene kan føre til enda høyere utgifter for befolkningen.

3. Shipping-topp vil forby fossilt drivstoff

Søren Skou er konsernsjef i Mærsk. Vis mer

Toppsjef Søren Skou i den danske rederigiganten A.P. Møller-Mærsk sier tiden er moden for en grønn revolusjon i shippingnæringen. I et intervju med avisen Berlingske Tidende sier Skou at tiden for skip som seiler på fossil drivstoff, er i ferd med å renne ut. Rederisjefen etterlyser en sluttdato for bestilling av nye skip basert på tradisjonelt drivstoff, som er satt blant annet for biler.

Skou regnes som en av verdens mest innflytelsesrike personer i internasjonal skipsfart. Mærsk er et av verdens største rederier, og har tidligere sagt at de ønsker å være klimanøytrale innen 2050. Selskapet varslet tidligere i høst at de har bestilt åtte nye, gigantiske containerskip som skal kunne seile på klimavennlig metanol.

Derfor er det viktig: Ifølge Berlingske står shippingbransjen for rundt tre prosent av verdens CO₂-utslipp.

4. Flyr oljearbeidere på frityrolje

Helikoptertrafikken til Nordsjøen skal bli grønnere. Fra venstre forretningsutvikler Arne Martin Gilberg i Aircontact Group, markedsdirektør Helge Nesvåg i CHC Helicopter Service, flygesjef Hans Skog Andersen og pilot Tor-Andreas Horne. Vis mer

I neste uke skal helikopterselskapet CHC fly til plattformer og rigger med 35 prosent biodrivstoff i tankene. Hensikten er å vise at det går an å fly på biodrivstoff som er med miljøvennlig, forteller markedsdirektør Helge Nesvåg i selskapet.

Blandingen er produsert i Gävle i Sverige og består av 65 prosent vanlig flybensin og resten biodrivstoff av frityrolje og avfall fra skogbruk.

Til vanlig brukes det kun 0,5 prosent biodrivstoff på offshoreflyginger.

Hva er grønt med det? Biodrivstoff har 80 prosent lavere utslipp enn vanlig flybensin. På en helikopteravgang med en drøy tredjedel biodrivstoff vil utslippene reduseres med om lag 30 prosent. I dag er det en øvre grense på 50 prosent biodrivstoff i luftfart, men flere flyprodusenter tester nå flyginger med 100 prosent biodrivstoff.

Ja, men: Biodrivstoff er betydelig mer kostbart enn vanlig bensin – to til tre ganger så dyrt.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

