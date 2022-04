Ekstremvær er ekstremt kostbart

E39 ved Vinjeøra i Trøndelag 13. januar i år. Slike naturskader etter ekstremvær koster samfunnet milliarder hvert år.

1. Ekstremvær er ekstremt kostbart

Etter stormen «Knud» ved Kristiansand i 2018.

De siste ti årene har norske forsikringsselskaper betalt ut over 28 milliarder kroner etter natur- og værskader på hus, hytte, industribygg, infrastruktur og eiendeler. Ekstremnedbør står for nesten halvparten av skadene, skriver Finans Norge, som har kartlagt hvor mye naturskader har kostet her i landet de siste ti årene. Den årlige rapporten, som ble presentert denne uken, viser at omfanget av klimarelaterte skader bare øker.

Finans Norge organiserer norske forsikringsselskaper. Organisasjonen er naturlig nok opptatt av at samfunnet gjør mer for å begrense skader etter vær som går amok, og at Norge må forberede seg bedre på fremtidens orkaner og naturskader. NVEs kartlegging i 2019 viste at behovet for sikringstiltak nå har en kostnad på fire milliarder kroner.

Finans Norges forslag til politikerne: Forebygge fremfor å reparere. Avklare ansvarsforhold i lokalsamfunnene. Bli bedre på helhetlig klimatilpasning. Bedre verktøy og analyser. Klimakrav når noe skal bygges opp igjen etter skade.

2. Klimapolitiske stormkast

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.

Ukens grønt skifte-debatt sto parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet bak. Hun åpnet uken med å erklære at Stortingets vedtatte klimamål for 2030 «kan bli noe utsatt». Norge har som ambisjon å kutte klimautslipp med minst 50 prosent sammenliknet med nivået i 1990.

Arnstad mener det er urealistisk å elektrifisere alle oljeinstallasjoner på norsk sokkel med kraft fra fastlandet. Å bygge havvind-anlegg for samme formål, vil også strekke seg langt utover de åtte årene frem til 2030. Arnstad ønsker seg derfor en «ærlig debatt» om temaet. Hun fikk tilsynelatende ærlige svar:

Jonas Gahr Støre, statsminister og regjeringspartner med Sp: – Nei, for Arbeiderpartiet ligger klimamålene fast, det slår også Hurdalsplattformen fast.

Lars Haltbrekken, klimapolitisk talsmann hos budsjettpartner SV: – Det er svært uansvarlig å svekke kampen mot klimakrisen, slik Sp nå foreslår, og totalt uaktuelt for SV å være med på.

Terje Halleland, energipolitisk talsmann i Frp: – Nok en gang ser vi et desperat senterparti som forsøker å gå ut i mediene og lure velgerne.

Ove Trellevik, energipolitisk talsmann i Høyre: – At Sps parlamentariske leder så lett vil kaste Norges klimamål og forpliktelser på bålet, er ingenting annet enn useriøst.

Ola Elvestuen, klimapolitisk talsmann i Venstre: – Med utspillet viser Arnstad at Senterpartiet ikke tar klimaproblemet på alvor.

3. Ellevilt elbilmarked

Det skal aldri ha blitt solgt så mange brukte elbiler i Norge som de siste ukene.

Fra uke ni til elleve i vinter var det store bevegelser i markedet for elbiler. På de to ukene gikk antall solgte elektriske kjøretøy på markedsplassen Finn.no fra 972 til 1.994.

Ifølge bransjefolk skal det aldri ha blitt solgt så mange brukte elbiler i Norge som de siste ukene. Etterspørselen fører til at ventetiden på elbil øker, sammen med prisen. I gjennomsnitt kostet en brukt elbil 40.000 kroner mer enn i fjor vinter, viser tall fra Finn.no.

Flere årsaker: Bilbransjen har leveringsproblemer etter koronatiden, spesielt siden det er mangel på mikrochips, som gjør at bilen din oppfører seg så smart som den skal.

Russlands invasjon i Ukraina har ført til økte priser på bensin og diesel. Det gjør elbilen desto mer populær.

Elbiler er fremdeles momsfrie, pluss at regjeringen har forlenget strømstøtten, som demper det verste elsjokket for bileierne.

Tesla, som er en storselger i Norge, har varslet prisøkning på sine modeller. Det kan få andre leverandører til å følge etter. En del bilkjøpere vil trolig handle før prisene stiger, noe som fører til enda mer kø hos forhandlerne.

4. Et navn å notere seg

Mette Rokne Hanestad, finansdirektør i Corvus Energy og årets vinner av Sunniva-prisen.

Hvert år deler Bergens Næringsråd og Grieg Gruppen ut Sunniva-prisen, som går til en «lovende, kvinnelig leder» i regionen. I år går utmerkelsen til Mette Rokne Hanestad (39), som er finansdirektør i batteriselskapet Corvus Energy. Hanestad er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), hun har jobbet ti år i revisjonsselskapet EY og deretter fire år i rederiet Avance Gas i Oslo.

Corvus Energy ble grunnlagt i Canada i 2009, og flyttet sitt hovedkontor til Norge i 2018. Selskapet har utvidet virksomheten i Bergen de siste årene. Bedriften leverer batteripakker til blant annet hurtigbåter og ferger, og befinner seg dermed midt i utviklingen av en grønnere skipsfart.

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

