Sintef-forsker: Ryddejobben etter oljealderen blir dyr

Sintef-forsker Harald Linga advarer mot en rådyr ryddejobb når oljealderen ebber ut de kommende tiårene.

Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Vis mer

NTB

Ryddejobben vil blant annet bestå i at oljebrønner som ikke lenger skal brukes, må plugges igjen. Det særegne skatteregimet for oljevirksomheten betyr at staten må dekke 78 prosent av disse utgiftene, skriver Klassekampen.

– Tusenvis av brønner på hele sokkelen skal plugges igjen. Med dagens teknologi vil det koste 800 milliarder kroner, sier Linga.

Ifølge Sintef-forskeren vil det komme en bølge av brønner som må plugges om ti år. Han mener Norge bør jobbe for å utnytte ny teknologi. En slik teknologi kan også gi inntektskilder på verdensmarkedet.

– Det går på pensjonen din og min løs. Kan du for eksempel halvere de kostnadene, har du midler til svært viktige samfunnsoppgaver, og andre satsinger som fornybar energi, sier Linga.