Kan denne jorden hjelpe oss ut av klimakrisen?

En ny generasjon bønder vil endre hvordan mat produseres. Målet er at landbruket kan bidra i kampen mot klimaendringene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

CHICO, CALIFORNIA (E24): – Se på denne vakre jorden!

Universitetsprofessor Cindy Daley har tatt et dypt spadetak ute på en gresskledd åker. Nå holder hun frem to never med møkk. Noen feite meitemarker kravler rundt mellom fingrene hennes.

– Jeg bare elsker å dra ut disse. De er overalt, sier Daley.

Hun roter litt mer rundt i jorden, før hun skvetter til og unnskylder seg. Ett av de grålilla krypene ble kappet i to.

– Disse meitemarkene gjør mineralene i jorden syv til ti ganger mer tilgjengelig for plantene, sier Daley.

– De er stjernene i showet. Det er ingen tvil om det.

Vi har dratt til Chico, en mellomstor by nord i California, for å forstå den nyeste «hypen» innen landbruk: en holistisk dyrkingsmetode som de ivrigste tilhengerne mener kan hjelpe oss ut av klimakrisen. Andre, som Duke-professor William Schlesinger, er langt mer skeptiske til akkurat det.

– Jeg tror effekten er overvurdert, sier han.

Noen av verdens største matvareselskaper har kastet seg på trenden, deriblant Nestlé, McDonalds, Unilever og PepsiCo. Det samme har klesmerkene Patagonia og North Face, samt luksusselskapet Kering, som eier Gucci og Saint Laurent.

Regenerativt landbruk Det finnes ingen universell definisjon av regenerativt landbruk, men de fleste er enige om at det innebærer å føre jorden tilbake til sånn den var før mennesker begynte å dyrke den. Dette gjøres med ulike metoder, men de vanligste er: Bruk av dekkvekster, dvs. planter som dekker jorden mellom avlinger. Disse skal bidra til å gi jorden næring ved bl.a. å suge inn CO₂, som omdannes til sukker. Samtidig skal de hindre at CO₂ lekker ut fra store lagre i jorden. Minimal bruk av pløying, som også bidrar til CO₂-utslipp fra jordlagrene og ødelegger for livet i jorden. Rotasjon mellom ulike avlinger. Dette skal også bidra til et sunnere jordsmonn og gjøre bøndene mindre avhengige av plantevernmidler og gjødsel. Gjødsel og plantevernmidler erstattes gjerne med kompost. Nøye planlagt bruk av beitedyr (hvor og hvor lenge de beiter), som kan gi jorden næring med urin og avføring. Samtidig bidrar de med å tråkke ugress ned i jorden. Kilde: Center for Regenerative Agriculture and Resilient Systems Vis mer

Tesla-gründer og klimainvestor Marc Tarpenning trakk begeistret frem praksisen i et intervju med E24. Også britiske prins Charles har markert seg som en forkjemper, ifølge The Guardian.

– Vi kan ikke holde på med landbruk som før. Vi er nødt til å bli mer kreative og tenke utenfor boksen, sier professor Cindy Daley.

Store klimautslipp

Halvparten av verdens landområder brukes til å produsere mat, og landbruket begynte å slippe ut CO₂ allerede i den spede begynnelsen i Mesopotamia. I dag står matproduksjon for 34 prosent av verdens klimagassutslipp, ifølge en studie publisert i Nature i fjor.

Samtidig har industrielt landbruk ført til at 34 prosent av verdens jordbruksområder er blitt utarmet, ifølge en FN-rapport. Plante- og dyrearter forsvinner, gjødsel og plantevernmidler lekker ut og ødelegger vannressurser.

I California merkes allerede klimaendringene gjennom tørke og enorme skogbranner, noe som har fått følger for produksjonen i USAs viktigste matkammer. Kanskje det er nettopp derfor noen av de fremste forkjemperne for såkalt regenerativt landbruk finnes akkurat her.

Men hva er det egentlig?

Les også Elon Musks naboer: – Har gjort alt for å få oss bort

Professor Cindy Daley viser oss rundt på gården til det statlige universitetet i Chico for å forklare. Hun vokste selv opp omgitt av korn, på en familiegård i Illinois. Nå leder hun det første universitetsbaserte senteret for regenerativt landbruk i USA, en av flere aktører som forsker på effektene av disse metodene.

– Dette er et stort skifte for industrien, sier Daley.

Målet er å gjenopprette jordkvaliteten og gjenoppbygge det biologiske mangfoldet så plantene i større grad kan trekke CO₂ ut fra luften og ned i jorden via røttene, forteller hun. Det oppnås ved hjelp av flere ulike metoder, men i bunn og grunn handler det om noe vi alle lærte på barneskolen: Fotosyntese.

Jordene på gården i Chico er dekket av grønne vekster. Litt bortenfor ligger hauger med egenprodusert kompost. Kuene spiller en sentral rolle, men viktigst er jorden de går på.

Jorden er nemlig et gigantisk karbonlager. Her finnes over dobbelt så mye CO₂ som i luften. Når jorder pløyes, slippes store mengder av denne klimagassen ut i atmosfæren, og i tillegg lekker det ut CO₂ når åkrene ligger bare.

De grønne vekstene på universitetsgården i Chico plantes mellom avlinger for å hindre disse lekkasjene. I tillegg skaper de et sunnere jordsmonn. Det gjør også rotasjon mellom forskjellige typer avlinger, noe som forer sopp og andre viktige mikroorganismer.

Kombinert med kompost, kan dette fjerne behovet for gjødsel og plantevernmidler, som både slipper ut den potente klimagassen nitrogendioksid og utarmer jorden – som igjen gjør at den fungerer dårligere som CO₂-lager.

Les på E24+ USAs smart-mur: – Folk aner ikke hva som foregår her

Minimal bruk av plog og gjødsel, dekkvekster og avlingsrotasjon regnes derfor som de viktigste prinsippene innen regenerativt landbruk.

I tillegg mener mange at kontrollert og variert beite er viktig, blant annet fordi dyrene etterlater seg næring og tråkker ned ugress.

– Dette er trolig det mest kontroversielle, sier Daley.

– Beitedyr kan gjøre mye skade, det er ingen tvil om det, men de kan også faktisk være et positivt økologisk verktøy når de administreres riktig.

Bedre produksjon

Joe Morris har fått erfare hvordan dyr og natur kan virke sammen på best mulig måte. Familien hans har drevet ranchvirksomhet i California siden midten av 1800-tallet. Da han var liten, elsket han kyrne, hestene, hundene og landet.

Nå forvalter han et landområde på ca. 1800 hektar i Californias sentrale kystområder, hvor han planlegger beitet nøye etter hva som er best for naturen.

– Det jeg prøver å gjøre, er å prøve å møte plantenes og dyrenes behov på en måte som øker regnvannets effektivitet, sier Morris.

Han lar beiteområdene få lange pauser for å gi plantene tilgang på solenergi, og gjennom årene har han sett det han beskriver som en «dramatisk økning» av gress som kommer tilbake hvert år. I tillegg har det vokst frem eiketrær. Begge deler indikerer at jorden absorberer vann bedre enn før.

– Mange som besøker ranchene våre, vil si at vi kaster bort gress. At vi burde hatt flere dyr gående, sier han.

– Faktum er at vi produserer mer gress enn vi noen gang har produsert før.

Les også – Tirsdag tapte jeg ni millioner dollar

Myndighetene i USA vil ha flere som Joe Morris. President Joe Bidens regjering har øremerket 30 milliarder dollar til å betale bønder for å implementere bærekraftig praksis og fange og lagre CO₂, ifølge CNBC.

EU promoterer det samme som del av strategien «fra gård til gaffel», og Storbritannia annonserte nylig et eget subsidieprogram.

I California har hatt de dekket bøndenes kostnader ved å implementere regenerativt landbruk siden 2017, og de betaler opptil 100.000 dollar, eller rundt 900.000 kroner.

Så langt har de utbetalt midler til 604 prosjekter, og i år forventer de å støtte over 800 nye.

– Vi er allerede på 300, noe som er superspennende, sier miljøforsker Dana Yount ved Californias landbruksdepartement.

Stor uenighet

Stadig flere teknologiselskaper har også kommet på banen. For eksempel programvareselskapet Regrow Ag, som overvåker og sertifiserer CO₂-opptak. AgriWebb tilbyr verktøy for å planlegge bærekraftig produksjon, mens tyske Stenon produserer teknologi for jordanalyse.

Oppstartsselskapet Indigo Carbon kaller regenerativt landbruk «den mest lovende teknologien vi har for å håndtere klimaendringer».

De har skapt et eget marked for landbruksbaserte karbonkreditter, i likhet med Nori, Grassroots Carbon og danske Agreena.

Spørsmålet er hvor mye landbruket egentlig kan bidra i klimakrisen. Hvor mye CO2 kan lagres i denne jorden? Ekspertene er på ingen måte enige.

Professor Rattan Lal tror noe av spliden skyldes at det ikke finnes noen klar definisjon av regenerativt landbruk. Han har viet store deler av livet til jordforskning, har mottatt flere internasjonale priser for arbeidet sitt og er også mottager av en æresgrad fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås.

Nå er han professor ved Ohio State University, hvor han leder et senter for håndtering og binding av CO₂ i jord- og landbaserte reservoarer.

Lal mener regenerativt landbruk kan suge opp opptil 25 prosent av klimagassutslippene våre.

– Men det er hvis regenerativt landbruk tas i bruk på alt landbruksarealet i verden, sier han.

Uansett er det ingen gratisbillett ut av klimakrisen, men heller et ørlite lysglimt av håp: Dersom vi både stopper bruken av fossile brennstoffer og legger om til regenerativt landbruk, kan vi nå togradersmålet i 2070 og videre fremover, skal vi tro Lal.

Flere studier har vist lignende potensial. En analyse i tidsskriftet Nature Sustainability, publisert i 2020, fant at bedre jordforvaltning kan redusere utslippene med omtrent 15 prosent.

Det franske fire promille-initiativet, som ble lansert på klimatoppmøtet i 2015, er basert på et lignende premiss: Øker vi jordens karbonlagre med fire promille hvert år, kan det stoppe økningen av CO₂ i atmosfæren.

Økolog William Schlesinger ved Duke University tror ikke på noen måte at det er så enkelt.

– Jeg tror folk forventer at jorden kan binde CO₂ i en hastighet som er mye høyere enn observert hittil, sier han.

Les også På innsiden av krisen som har rystet verdenshandelen

Schlesinger har også forsket på jord og karbon i flere tiår, og ifølge hans analyser kan regenerativt landbruk fjerne én til to prosent av menneskeskapte klimautslipp fra atmosfæren.

Det er to årsaker til det voldsomme spriket: For det første tror ikke Schlesinger at vi kommer til å få brukt alt arealet i verden – i dag praktiseres regenerativt jordbruk på under én prosent av alt landbruksarealet i USA. For det andre er han mer skeptisk til effekten enn noen av de andre forskerne.

– Jeg vil bare at folk skal være realistiske, sier han.

– Jeg vil ikke at regjeringer, både i USA og rundt om i verden, skal betale tilskudd til bønder for å gjøre noe som ikke har noen effekt på klimaendringene.

– Som å slutte å røyke

På den andre siden er Schlesinger enig i at regenerativt landbruk har mange andre fordeler. Bedre jordsmonn kan for eksempel føre til bedre avlinger. Det har de opplevd på Beltane Ranch, en historisk gård i hjertet av Californias vindistrikt.

– Vi har sett bedre frukt og gress bare de siste årene, sier Kelly Koeberer, som har hjulpet å implementere regenerative metoder på vingården.

Bedre avlinger og lavere bruk av gjødsel og plantevernmidler vil gi bøndene bedre økonomisk avkastning, ifølge Schlesinger. I tillegg unngår vi forurensing av hav og drikkevannskilder.

Sunnere jord vil også holde bedre på vann, noe professor Cindy Daley kan illustrere på universitetsgården i Chico.

Hun tar oss med over på andre siden av veien, hvor de ennå ikke har tatt i bruk alle de regenerative teknikkene. Her er jorden kompakt, og vi kan se sporene av vann som har rent forbi.

Der hvor åkrene er dekket av grønne vekster, er jorden bløt og porøs – nesten som cottage cheese.

Les også Ny forskning: Klimafordelen ved å spise mindre kjøtt kan være dobbelt så stor

Men overgangen har ikke vært smertefri.

– Første gang sluttet vi å pløye helt med én gang. Og det er tøft. Det er som å slutte å røyke over natten. Vi mistet nesten 50 prosent av avlingene våre, sier Daley.

Jordsmonnet må få tid til å komme tilbake til liv, påpeker hun.

– Vi er akkurat nå inne i vårt fjerde år, og nå har avlingene våre kommet seg.

De høye omleggingskostnadene gjør at bøndene er avhengige av sjenerøs støtte, mener jordforsker Rattan Lal.

Rancher Joe Morris har imidlertid hverken fått subsidier fra Californias program eller begynt å selge karbonkreditter på noen av de fremvoksende markedene.

– Overvåkning av CO₂ i jorden er kjempevanskelig, så vi venter og ser hvordan det hele kommer til å bli, sier han.

Hittil har de uansett ikke hatt noe behov for ekstern støtte.

– Fortjenesten vår øker selv uten karbonmarkedene, fordi jorden trekker til seg nedbør mer effektivt, sier Morris.

Nå håper han å spre budskapet om at også beitedyr kan være en del av løsningen på landbrukets klimaproblemer.

– Det er fundamentalt at vi gjør dette riktig, sier han.

– Det er fundamentalt for helsen til hele planeten.

Les mer av E24s USA-dekning her.