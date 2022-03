Mener myndighetene er for trege på havvind: - Senest 2027

– Norsk energi er en global brikke. I det kan Stavanger spille en veldig viktig rolle, sier Leif Johan Sevland om norsk havvindsatsing.

Torsdag starter havvind-konferansen, High Wind 2022 i Stavanger. Der samles en rekke aktører innenfor feltet som anses som en av de viktigste kommende energiformene i Norge.

Konferansen vil i stor grad underbygge næringens utålmodighet for å komme i gang med fullskala energiproduksjon på sokkelen.

– Bedriftene i regionen er klare. Det er ikke bedriftene det står på, det er på myndighetssiden det har stoppet opp, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

– Helst vært klart i går

Sammen med Leif Johan Sevland i ONS (Oljemessen Offshore Northern Seas) og Inger Tone Ødegård i Næringsforeningen i Stavanger møter hun Aftenbladet for å snakke om Stavanger som en kommende norsk havvind-hovedstad.

– Denne regionen har en usedvanlig god posisjon til å være verdensledende for å få tempo i havvindsatsingen i Norge. Vi sitter på kompetanse og teknologi som muliggjør dette, sier Sevland.

– Alle har et ønske om at det skal gå fort - det skulle helst vært klart i går, legger den tidligere Høyre-ordføreren til.

Havvind har den siste tiden fått fornyet aktualitet i elektrifiseringsdebatten. Flere partier er nå mer skeptiske til elektrifisering med kraft fra land. Nå skal det gjøres med havvind.

Også debatten om hybridkabler mellom regjeringspartiene dro ut i tid.

– Er det formålstjenlig med slike debatter når vi har dårlig tid?

– Det er ingen tvil om at det er en utålmodighet. Jeg tror ikke det er noen på Stortinget som ikke forstår dette. Det var jo ikke slik at oljeutbyggingen heller ble startet på et blunk. Ting tar tid, men vi må gjøre det vi kan for å bygge så fort som mulig, fastslår Sevland.

– Avhengig av raske beslutninger

En av næringens bekymring er at myndighetenes prosesser går så sakte, at Norge havner bakpå. Både teknologi og utvikling har kommet langt på vei i flere land.

I dag bygges fundamentene til Hywind Tampen i Vindafjord i Rogaland. Vis mer

Risikerer Norge da å bli en importør, fremfor en eksportør av havvindteknologi?

– Ja, og derfor er vi avhengig av raske og gode beslutninger. Men vi må ikke bruke så lang tid på å tenke på «elendigheten» og problemene, heller se mulighetene, sier Sevland.

– Vi kan ikke gjøre noe med fortiden, legger Nessa Nordtun til.

Ødegård i Næringsforeningen mener det er viktig å inkludere elever i videregående skole og lærlinger i denne prosessen.

– Det er den generasjonen som vi må få tak i, for å få fart i dette, sier hun.

Staten har ansvar for regler og finansiering av havvind. Derfor kan ikke Stavanger kommune, eller energihovedstaden, som ordføreren insisterer på å kalle det, gjøre mye.

Men:

– Vi må legge til rette for vår næring. Vi skal skape møteplasser og muligheter. Ikke minst å være en attraktiv vertskommune for næringslivet

– Stavanger er kjempeklar til å skape et nytt energieventyr med næringen, fastslår Nessa Nordtun.

– Ingen kan måle seg med oss

«Energihovedstaden» brukes nå i økende grad av kommunens politikere og næringsinteresser. Stavanger er langt mer enn en oljeby, heter det.

Siden 1971 har Stavanger vært den kommunen i landet med høyest tetthet av oljeansatte. Er det da helt naturlig at Stavanger skal være energihovedstaden?

– Ingen kan måle seg med oss der, kommer det selvsikkert fra Arbeiderparti-ordføreren.

– Energihovedstaden er heller ikke bare Stavanger, men ti kommuner rundt oss, som vi kan dele erfaringer med og samarbeide med, skyter Ødegård fra Næringsforeningen inn.

Energihovedstaden skal være det fremste møtestedet for offshore vind i hele verden, mener Sevland.

Stavanger-regionen, med andre ord.

– Vi liker å være best, ikke på fjerde- eller femteplass. Vi får ingenting gratis, vi må ta denne posisjonen. Det er viktig for oss, og det er viktig for Norge, forteller han.

– Men forstår folk flest at vi har dårlig tid?

– Når man har det godt, er man ikke så sulten. Det er mange land i Europa som ikke har det energitilfanget vi har, som må jobbe fortere. Velstand kommer ikke av seg selv, svarer Ødegård.

– Senest 2027

– Også krigen i Ukraina bør bevise tidsnøden, sier Sevland.

– Det har bevist at det europeiske energimarkedet er ekstremt sårbart. Vi må tenke alternativt, fordi det er veldig lite tilgjengelig energi, hevder han.

– Norsk energi er en global brikke. I det kan Stavanger spille en veldig viktig rolle, legger han til.

Hvis Norge har dårlig tid, når bør energiproduksjonen gjennom havvind være i gang? Statens utgangspunkt er 2030. Hva mener representantene fra energihovedstaden?

– Senest 2027 eller 2028, fastslår Nessa Nordtun.

– Det tenker også jeg, svarer Sevland.