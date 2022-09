Nordic Mining-sjef om Nordeas exit: – Lar seg presse

Onsdag solgte Nordea, Nordic Minings største aksjonær, seg ut av selskapet. Gruveselskapets sjef Ivar Fossum mener Nordea har misforstått og lar seg presse av interessegrupper.

Nordic Mining-sjef Ivar Fossum mener Nordea kan ha latt seg presse av interessegrupper. Miljøbevegelsen har aksjonert mot deponerings-tillatelsen til gruveselskapet.

– Det er beklagelig at Nordea selger seg ut av Nordic Mining og ikke blir med på å utvikle en lønnsom og grønn mineralnæring i Norge, sier Ivar Fossum til E24.

Han er administrerende direktør i Nordic Mining, det Oslo Børs-noterte selskapet som siden 2006 har jobbet for å realisere et gruveprosjekt ved Engebøfjellet i Sunnfjord kommune.

Onsdag kom nyheten om at Nordea, en av Nordic Minings største aksjonærer, selger seg ut av selskapet grunnet «bærekraftsaspekter».

– Selv om det finnes formell godkjenning av dumping av masse i sjøen fra myndighetene, så tror vi ikke at dette er noe våre fondskunder ønsker at vi investerer i, sa Eric Pedersen, leder for bærekraftige investeringer i Nordea, til E24.

Mener Nordea har misforstått

Nordic Mining har fått grønt lys til å utvinne titanmineralet rutil fra Engebøfjellet som ligger på nordsiden av Førdefjorden i Naustdal.

Det innebærer at restmassene deponeres i Førdefjorden, noe som har utsløst kraftige protester fra miljøbevegelsen og sjømatinteresser.

– Det kan virke som Nordea har misforstått prosjektet og lar seg presse av interessegrupper, sier Fossum.

Ivar Fossum, administrerende direktør i Nordic Mining.

På spørsmål om hva som menes med dette, sier Fossum at signalene Nordic Mining har fått fra Nordea har vært positive, spesielt knyttet til klimagassutslipp og miljøaspekter.

– Vi er derfor overasket over at de selger seg helt ut, og med den begrunnelsen, sier han.

Håper Nordea kommer inn igjen

– Hva betyr det at Nordea, en av deres største aksjonærer, selger seg ut?

– Jeg kan ikke spekulere i det, de var en relativt liten aksjonær. Men jeg synes det er synd fordi vi har hatt en god dialog med Nordea og de kjenner prosjektet godt. Vi ser på de som en seriøs aktør i investeringsverden.

Fondet Nordea Avkastning har det siste året vært oppført med en eierandel på 6,19 prosent på det meste, men er nå ute av aksjonærlisten, ifølge Infront.

Fossum mener Nordeas exit ikke vil påvirke selskapet i særlig stor grad.

– Vi har bra fremdrift og spennende spor knyttet til finansiering. Men vi har satt pris på Nordea, og håper de vil komme inn igjen, sier han.

Vil ikke kommentere detaljene i saken

E24 har lagt frem sitatene fra Fossum til Nordea-leder Eric Pedersen, og stilt spørsmål om selskapet har latt seg presse av interessegrupper i denne konkrete saken.

Eric Pedersen, leder for bærekraftige investeringer i Nordea.

– Som sagt tidligere så er det etter en samlet vurdering at vi har solgt oss ut av selskapet, svarer Pedersen i en e-post.

E24 har også fått se en e-post hvor Nordea skriver at de tidligere har hatt et ESG-team inne til å gjøre en grundig vurdering av gruveprosjektet. I e-posten står det at prosjektet etter deres oppfatning var greit og i tråd med strenge kriterier.

– Dersom dette stemmer, hvorfor har Nordea nå valgt å trekke seg helt ut av selskapet?

– Vi kommenterer ikke på detaljer i dialogen og vurderinger vi gjør på enkeltinvesteringer, ut over at vi etter en totalvurdering her har kommet til at vi har solgt oss ut av selskapet, sier Pedersen.

Fortsetter utviklingen av anlegget

Ivar Fossum påpeker at gruveprosjektet i Engebø har fått alle nødvendige tillatelser for å starte arbeidet.

– Verden er avhengig av tilgang på mineraler og metaller. Mye av verdens gruvedrift foregår i land med svak miljølovgivning og lave miljø- og samfunnsstandarder, sier han.

– Med utvikling av norsk mineralnæring, godkjent av norske myndigheter, ligger forholdene til rette for en grønn og bærekraftig industri, sier han Fossum videre.

Prosjektet på Engebø går enn så lenge sin gang, og lokale entreprenører er i gang med grunnarbeidet, opplyser Nordic Mining-sjefen.