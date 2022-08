Norad gir 85 millioner til Scatecs hydrogenprosjekt i Afrika

Støtten tildeles det norske fornybarselskapets hydrogenprosjekter i Egypt, Tunisia, Marokko og Sør-Afrika.

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell og Scatec-sjef Terje Pilskog er på plass under Arendalsuka.

Norad gir 85 millioner kroner i støtte til det norske selskapet Scatec for å utvikle hydrogenprosjekter i Afrika. Dette er første gang Norad støtter prosjekter innen grønn hydrogen.

– Dette gir oss et godt grunnlag og gjør at vi er i en posisjon til å ta en del tidligfaseinvesteringer som vi kanskje ellers ville synes var litt vanskelige fra et risikoperspektiv, sier Scatec-sjef Terje Pilskog.

E24 møter Scatec-sjef Terje Pilskog og Norad-direktør Bård Vegar Solhjell under Arendalsuka, hvor de skal delta i diverse debatter.

Scatec startet som et solcelleselskap og har flere anlegg i utviklingsland. Nå har de utvidet til å drive med vannkraft og hydrogen.

Norads støtte til Scatec er den største bevilgningen til et enkelt selskap noensinne.

I 2020 forvaltet Norad nesten halvparten av de 39,5 milliarder kronene Norge bidro med til utviklingssamarbeid.

Forskjellige typer hydrogen Forskjellen mellom grønt, blått og grått hydrogen er at grønt er laget med elektrolyse av vann drevet av fornybar energi, blått er produsert fra gass kombinert med CO₂-lagring, og grått er fra gass med CO₂-utslipp i prosessen. Vis mer

Risikovurdering

Deler av Norad-støtten skal brukes til finansiering av Scatecs planlagte hydrogenanlegg i Egypt, hvor fornybarselskapet har inngått avtaler med selskapet Fertiglobe og Egypts Sovereign Fund. Avtalene innebærer utvikling og bygging av et grønt hydrogenanlegg.

– Er det ikke en stor risiko å investere i land som Egypt og Tunisia?

– Det er risiko, ja, men det går ikke an å jobbe i mange utviklingsland uten å ta noe risiko, sier Solhjell.

– Vi har rimelig god erfaring med å jobbe med myndighetene i disse landene. Dette er jo store land med store investeringer som skal gjøres fremover. De har for så vidt god økonomisk utvikling, og har en unik posisjon med tanke på energikrisen i Europa, sier Pilskog.

– De er også veldig motiverte og ivrige på å tiltrekke seg investeringer innenfor dette området, og de ønsker å utvikle seg til å bli en «hub» for grønt hydrogen og ammoniakk inn mot Europa, sier Scatec-sjefen.

Opp mot 5 mrd. i investeringer

– 85 millioner en del. Er dere avhengig av støtte for få gjennom prosjektene?

– Dette er prosjekter som vil trenge store investeringer, kanskje helt opp mot fem milliarder dollar. Men det er relativt små beløp som vil generere veldig store investeringer fra næringslivet, sier Pilskog.

– Det afrikanske kontinentet har verdens største potensial for grønt hydrogen, sier Solhjell.

Han peker på at kontinentet har tilgang til store mengder billig fornybar energi, og at interessen for grønt hydrogen har vokst enormt på kort tid. Det er derfor Norad nå for første gang velger å investere i et hydrogenprosjekt.

– Det kan være et eksporteventyr for en del utviklingsland, sier Solhjell.

Pilskog fra Scatec forteller at selskapet har tre konkrete hydrogenprosjekter under utvikling og omfattende planer for flere prosjekter i fremtiden.

Første hydrogenprosjekt

Norad inviterte høsten 2021 norske og internasjonale næringslivsaktører til å sende inn søknader innen tilskuddsordningen «Bedriftsstøtte for Næringsutvikling». Den gir støtte til forundersøkelser, prosjektutvikling og garanti- og risikopremier i langsiktig finansiering av fornybare energiprosjekter i utviklingsland.

25 søknader har fått innvilget tilsagn om støtte på totalt 324 millioner kroner. Av disse var det fire søknader om støtte til grønne hydrogenprosjekter.

I slutten av desember 2021 slo en historisk dom fra Kenya fast at Afrikas største vindkraftanlegg fikk landrettigheter på en ulovlig måte. Norad har spilt en sentral rolle i prosjektet.

– Er det mindre kontroversielt å gi støtte til sol og hydrogen nå?

– Det kan være kontroverser i nesten all type energi. Store hydrogenanlegg kan absolutt være kontroversielt. Det vil være naivt å tenke noe annet. Men husk at 600 millioner mennesker i Afrika sør for Sahara har ikke strøm, så da gjør man noen litt andre avveininger. Vi vurderer etiske spørsmål, miljø og styresett, og andre hensyn. Vårt skjønn her er at dette holder en standard, sier Solhjell.

– Det vi ser er at sol kommer til å være veldig dominerende, og så blir grønn hydrogen viktig, men så kommer det til å bli vindkraft også, sier Solhjell.