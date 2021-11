Derfor snakker «alle» om skip på ammoniakk

Nicolai Grieg vil vinne kappløpet om å bygge verdens første ammoniakkskip. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vil du ha ukens viktigste grønne nyheter rett i innboksen din? Meld deg på her og få en mail fra meg hver fredag.

1. Selskapene er fortsatt dårlige på klimakutt

Oppdrettselskaper er både best og dårligste på å kutte utslipp. Vis mer

Etter flere timer på overtid med intense forhandlinger ble nesten 200 land enige om en ny klimaavtale på toppmøtet i Glasgow. Landene oppfordres til å skjerpe egne klimamål allerede neste år. Håpet er at det skal gjøre det mulig å nå det svært ambisiøse målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader, som ble vedtatt i Parisavtalen.

SV og MDG har tatt til orde for at Norges klimamål må skjerpes allerede nå, like etter at klimatoppmøtet er over. SV vil blant annet ha en ny avgift på 21 milliarder kroner for oljenæringen. Det skal kunne frigjøre store pengesummer til satsing på grønn industri på havet, sier partiet til VG.

En rykende fersk rapport viser at næringslivet ikke er i nærheten av å kutte nok klimautslipp til å nå de politiske ambisjonene. En oversikt utarbeidet av revisjonsselskapet PWC viser at ingen av de 50 største selskapene på Vestlandet reduserer utslipp i tråd med Parisavtalen. Tidligere i høst la selskapet frem en nasjonal oversikt som viste at kun fire av de 100 største selskapene i Norge hadde store nok klimakutt.

Luftslott eller realitet? Den nye regjeringen har også fått kritikk for å gjøre for lite for å redusere utslipp. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har lovet en ekstra milliard til klimatiltak. Miljøorganisasjonen Zero sier imidlertid at regjeringen kutter nesten like mye i viktige klimatiltak, slik at nesten hele milliarden nulles ut.

2. Karbonfangst i Oslo får ikke EU-støtte

Fortums forbrenningsanlegg på Klemetsrud. Vis mer

Mange ble skuffet da det ble kjent at Fortum ikke får støtte fra EU til CO₂-fangst på Klemetsrud i Oslo. Prosjektet er beregnet til å koste svimlende 6,9 milliarder kroner, og regjeringen har lovet å bidra med tre milliarder. Det forutsetter imidlertid at Fortum selv klarer å få på plass resten av finansieringen selv. Selskapet skal dekke 800 millioner kroner, og søkte om 1,88 milliarder kroner fra EU.

Miljøorganisasjonene Bellona og Zero ber staten åpne lommeboken for å redde karbonfangstprosjektet. Det samme gjør SV. Frp er imidlertid kritisk og sier regjeringen umiddelbart bør legge vekk planene om å bruke milliarder av skattebetalernes kroner på Klemetsrud.

Grønn pengesekk: Selv om karbonfangst i Oslo ikke fikk støtte, vil utdelingen av nesten 11 milliarder fra EUs innovasjonsfond likevel ha positive ringvirkninger for Norge. Flere andre europeiske prosjekter fikk støtte til karbonfangst, og planlegger å sende klimagassen til permanent lagring hos Northern Lights, som skal bygges under havbunnen i Nordsjøen.

3. Han vil bygge verdens første ammoniakkskip

Sjef i Grieg Edge Nicolai Grieg. Vis mer

Selskapet Grieg Edge vil bli først i verden med et skip som skal bruke ammoniakk som drivstoff.

De planlegger nå å bygge skipet MS «Green Ammonia», som skal ikke bare gå på ammoniakk men også frakte det. Planen er at tankskipet skal transportere ammoniakk til Svalbard fra et produksjonsanlegg i Berlevåg i Finnmark. Skipet skal også levere ammoniakken direkte til andre skip. Allerede i 2024 skal MS «Green Ammonia» sjøsettes.

I jakten på utslippsfrie drivstoff til skipsnæringen er ammoniakk blitt den virkelig store snakkisen. Offshorerederiet Eidesvik på Bømlo jobber også med flere ammoniakkprosjekter. Med ammoniakk som drivstoff vil skipene kunne seile uten utslipp.

Bli klokere: Batteri, hydrogen eller ammoniakk? Det er ikke lett å holde styr på de nye typene grønt drivstoff. Her er syv spørsmål og svar som gjør deg litt klokere.

4. Pusser opp med gjenbruk

Anja Schmidt har ledet oppussingen med gjenbruk. Vis mer

Hvert år rives over 22.000 bygg i Norge. Det gir store klimagassutslipp og høyt ressursforbruk. EU vil at 70 prosent av alt byggeavfall skal gjenvinnes, og at byggenæringen skal bli mer sirkulær.

I Fyllingsdalen i Bergen er et kontorbygg i ferd med å bli pusset opp med nesten bare gjenbruksmaterialer. I stedet for å pusse opp til nærmere 200 millioner kroner, valgte huseier Angarde å finne nytt liv til så mye gammelt som mulig.

Sammen med entreprenøren Klimabygg har de måttet tenke kreativt på en helt ny måte, fortalte markedssjef Anja Schmidt til meg da jeg besøkte bygget tidligere i høst. Et gammelt gulv fra et advokatkontor har for eksempel fått nytt liv som resepsjon. Og på lagerrommet har to gatekunstnere fått frie tøyler til å sette sitt preg på bygget.

Derfor er det viktig: Bygg står for om lag 40 prosent av klimagassutslippene i verden, ifølge Zero.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

Har du tips til oss? Send det til tips@e24.no

Nyhetsbrev

Det skjer enormt mye innen det grønne skiftet. Om du melder deg på vårt nyhetsbrev får du hver uke en oppsummering av nyhetene forklart på en enkel og forståelig måte. Du melder deg på nyhetsbrevet HER.

Følg E24 på sosiale medier: