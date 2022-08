– Revolusjon for solenergimarkedet

Rekordhøye strømpriser har fått langt flere privatpersoner og selskaper til å montere solceller på takene sine. – Sommeren har drevet desperasjonen til nye høyder, sier Otovo-sjef Andreas Thorsheim.

Montører Alexis Ventura og Nelson Barrios installerer solpaneler for Otovo i Algete utenfor Madrid i Spania.

Kraftmangel, skyhøye strømpriser og fallende solpanel-priser har ført til en brå økning i antall installerte solcelleanlegg på tak i Norge.

Asko, Norges største grossist, har investert i 6.616 solpaneler på taket på sitt nye logistikkbygg Asko Oslofjord i Sande i Vestfold.

– Det er det første året vi drifter, så vi er spent på hvor mye vi sparer, sier direktør Knut-Andreas Kran.

Solcellepanelene dekker et areal på 13.000 kvadratmeter og kostet 13 millioner kroner. Av et årlig strømforbruk på rundt 9 gigawattimer, vil solcellepanelene dekke rundt 20 prosent av forbruket.

Ifølge Askos beregninger kan det spare selskapet for fire millioner kroner i strømutgifter. Bare hittil i år har selskapet spart 2,6 millioner kroner.

Knut-Andreas Kran er daglig leder for Asko Oslofjord, det nye logistikkbygget til grossisten Asko.

– Er dere fornøyd med investeringen, gitt de høye strømprisene?

– Det er veldig heldig. Leverandøren mener vi vil klare å spare inn investeringen på fire år, men det er avhengig av strømprisene. Horisonten ligger på ti år, sier Kran.

Kan spare 500.000 kroner

Også norske Hydro har den siste tiden investert i solceller. På taket på Vækerø næringspark skal det blant annet installeres 1.520 paneler.

Bygget huser Hydro, If og Sweco, og et anslag viser at selskapene til sammen kan spare inn 500.000 kroner årlig.

– Det har vært noen forsinkelser i prosjektet, men vi har nå startet installasjonen av solceller på taket. Målet er å være i gang med produksjon på deler av anlegget i september og at vi er i full drift mot slutten av året, sier kommunikasjonssjef Anders Vindegg i Hydro.

Asko, Norges største grossist, har investert 13 millioner i solcelleanlegg på taket av et nytt logistikkbygg i Vestfold.

Stor økning i antall anlegg

Ifølge ferske tall fra NVE er det nå registrert rundt 12.500 solcelleanlegg som er koblet på strømnettet. Den samlede kapasiteten er på 227 megawatt.

Mens det i 2020 ble installert 2158 solcelleanlegg med en samlet kapasitet på 41 megawatt, har det hittil i år blitt installert 3206 anlegg med kapasitet på 68 megawatt.

– Tallene snakker for seg selv. Det har skutt veldig i været fra fjoråret, og den viktigste forklaringen på økningen er nok prisen på strøm, sier Jarand Hole, overingeniør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE.

Overingeniør Jarand Hole jobber i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE.

– Besparelsen av å bruke egenprodusert strøm, og i tillegg er det en større forståelse for at vi kommer til å trenge mer strøm fremover, og at det er verdifullt å bidra med mer kraft, sier Hole.

«Revolusjon»

Otovo-sjef Andreas Thorsheim meldte om en «tsunami» av nye prosjekter i januar i år, og etterspørselen er fortsatt høy som følge av galopperende strømpriser.

– Det har vært 12 måneder som er en revolusjon for solenergimarkedet. Etterspørselen har nær tredoblet seg etter at gassprisene steg. Da sjokkbølgen så ut til å legge seg, kom krigen i Ukraina, sier Torsheim til E24.

Otovo er en digital markedsplass som kobler kjøpere av solpaneler med sine lokale nettverk av kvalitetssikrede installatører. Selskapet er i gang med en omfattende ekspansjon i Europa, og får drahjelp av økende bekymring for de høye energiprisene.

– Sommeren har drevet desperasjonen til nye høyder. Vi har tusenvis av folk inne på nettsidene daglig, sier han.

Otovo-sjef Andreas Thorsheim er fornøyd med utviklingen av solenergimarkedet. Han mener det er plass til flere aktører.

Vanskelig vinter

I skrivende stund har Otovo 42 ledige stillinger ute. Manko på montører og elektrikere har skapt lange ventelister.

– Vinteren var vanskeligst. Vi installerte rundt halvparten av ordreboken vår i første kvartal, og det er mindre enn vi har pleier. Det var for få montører og elektrikere til å ta unna den store interessen, sier Thorsheim.

Situasjonen er bedre nå, ifølge Thorsheim. Otovo har i dag 350 ansatte, en dobling fra et år siden.

– Vi har i økende grad evne til å ta unna ordreboken, og vi øker antallet installasjoner vi tar unna med rundt 20 prosent i kvartalet. Vi legger opp til 100 prosent vekst. Det er veldig mye jobb som skal gjøres, sier han.

I 2021 kom den totale strømregningen til Vækerø næringspark på nærmere 12 millioner kroner. Med en rund beregning anslår Hydro at de vil spare 500.000 kroner årlig med solcellepanelene på tak.

Økning på 202 prosent

Otovo tredoblet omsetningen i andre kvartal. Sammenlignet med andre kvartal i 2021 omsatte selskapet for 64,2 millioner kroner.

Det tilsvarer en økning på 202 prosent.

Selskapet operer i dag i Norge, Sverige, Polen, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Portugal, Storbritannia og Østerrike. Økningen er størst i Italia.

– Det ser bra ut fremover. Forbrukerne og politikere kommer til ville ha solceller og batterier i minst et tiår fremover. Det er dermed plass til flere i bransjen, sier Thorsheim.