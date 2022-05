IEA venter ny rekord i installasjonen av fornybar energi i 2022

Det ble bygget ut rekordmye fornybar energi i fjor, og det kommer til å bli enda mer i 2022, tror Det internasjonale energibyrået (IEA). Kostnadene øker, men samtidig har også fossil energi blitt dyrere.

Illustrasjonsbilde av installasjonen av solcellepaneler.

Det kommer frem i en melding fra Det internasjonale energibyrået, en Paris-basert organisasjon som gir råd til OECD-landene om energi.

Verden bygget ut rekordhøye 295 gigawatt fornybar energi i fjor, en oppgang på seks prosent fra året før. Det viser byråets rapport «Renewable Energy Market Update», som legges frem onsdag.

Byrået venter at det vil bli satt ny rekord i 2022 med en installasjon på 320 gigawatt fornybar energi. Deretter frykter byrået en utflating i 2023, med mindre det blir satt politisk trykk på prosessene.

Rekorden i utbygging i år er ventet selv om det har vært utfordringer i leverandørkjedene, som sammen med dyrere råvarer og frakt har økt kostnadene for sol- og vindkraft i det siste, opplyser byrået.

Slik har installasjonen av ny fornybarkapasitet vært de siste årene. IEA venter ny rekord i år, men ser for seg en utflating neste år med mindre politiske myndigheter tar grep.

Fremhever energisikkerheten

Russlands invasjon av Ukraina 24. februar har skapt bekymringer i Europa for avhengigheten av russisk olje, gass og kull. Spørsmålet om energisikkerhet har blitt løftet høyere på agendaen.

«Mens markedene trues av usikkerhet som skaper utfordringer, skaper nytt fokus på energisikkerhet – spesielt i Europa – politisk bevegelse for å trappe opp energieffektiviteten og fornybar energi», skriver IEA i rapporten.

Mange aktører har den siste tiden forsøkt å unngå kjøp av russisk energi. Situasjonen bidrar til å endre flyten av energi i globale markeder, og til store svingninger i prisene på energi og drivstoff.

EU har blant annet lagt en plan for å redusere sin avhengighet av russisk gass, hvor økt satsing på fornybar energi står sentralt.

– Utviklingen i energimarkedet de siste månedene – spesielt i Europa – har igjen påvist den essensielle rollen fornybar energi har i å forbedre energisikkerheten, i tillegg til effektiviteten når det gjelder å kutte utslipp, sier IEA-sjef Dr. Fatih Birol.

IEA-sjef Dr. Fatih Birol.

– Større enn ventet

IEA peker på at byråkratiet må reduseres for å få fart på konsesjonene og få økt utbyggingen av fornybar energi. Dette er nødvendig for å øke energisikkerheten og nå klimamålene, påpeker byrået.

«Fornybarveksten så langt i år er mye større enn opprinnelig ventet, drevet av sterk politisk støtte i Kina, EU og Latin-Amerika, som mer enn kompenserer for lavere vekst enn ventet i USA», skriver IEA i meldingen.

Utviklingen i USA dempes av usikkerhet om nye incentiver for å bygge ut sol- og vindkraft og handelshindringer knyttet til import av solceller fra Kina og Sørøst-Asia, påpeker IEA.

I EU ble installasjonen av fornybar energi økt med 30 prosent i fjor til 36 gigawatt. Dermed ble EUs ti år gamle rekord på 35 gigawatt slått, opplyser IEA.

«Den ytterligere fornybarkapasiteten som bygges i 2022 og 2023 har potensial til å betydelig redusere EUs avhengighet av russisk gass i kraftsektoren. Men det faktiske bidraget vil avhenge av suksessen for samtidige grep for å energieffektivisere og holde regionens energietterspørsel i sjakk», skriver IEA.

Frykter brems i veksten

Energibyrået er bekymret for at veksten innen fornybar energi vil miste farten i løpet av 2023.

«Uten sterkere politiske grep vil økningen i ny kapasitet globalt nå et platå i 2023, siden fortsatt fremgang innen solkraft motvirkes av et fall på 40 prosent i utbyggingen av vannkraft og små endringer i utbyggingen av vindkraft», skriver IEA.

Ifølge byrået ville takten i fornybar energi kunne øke raskere hvis det ikke hadde vært for utfordringene med logistikk og leverandørkjeder.

«Kostnadene for solkraft og vindkraft er ventet å holde seg høyere enn før pandemien gjennom 2022 og 2023 på grunn av økte råvare- og fraktkostnader, noe som reverserer et tiår med fallende kostnader», skriver IEA.

«Likevel er disse kraftkildene fortsatt konkurransedyktige, fordi prisene på naturgass og andre fossile alternativer har økt mye raskere», skriver IEA.

Gassprisene i Europa har i vinter steget til uvanlig høye nivåer på rundt 30 dollar per MMBtu. Amerikanske priser er fortsatt lavere, men har også steget til nivåer på over seks dollar per MMBtu.

Kina og India satser på sol

IEA venter at det samlede markedet for solkraft på taket og større solkraftverk vil nå en størrelse på 200 gigawatt i 2023. Det er særlig i Kina og India at utbyggingen øker, grunnet sterk politisk støtte og at det er billigere enn fossil energi, sier byrået.

Vindkraften står imidlertid overfor krevende arbeid med å få tillatelser, ifølge IEA. Installasjonen av ny landbasert vindkraft falt med 32 prosent i 2021 etter svært høy installasjon året før. Utbyggingen er ventet å øke noe i 2022 og 2023.

Utbyggingen av havvind er ventet å falle 40 prosent i 2022, etter at de ble økt i fjor av et stort hopp i Kina der utbyggerne skulle rekke å få støtte før vinduet ble lukket. Likevel er havvindutbyggingen i 2022 ventet å være 80 prosent høyere enn i 2020. Kina er ventet å bli landet med mest havvind i løpet av 2022.

Sol- og vindkraft varierer mye i produksjon, mens kraftkilder som vannkraft, kjernekraft, kullkraft og gasskraft leverer jevnere produksjon. Dette skaper utfordringer for kraftsystemene. For å kunne fortrenge fossil energi vil man trolig måtte bygge ut overkapasitet på vind og sol, kombinert med batterier for kortvarig lagring og hydrogen-løsninger for langvarig lagring.