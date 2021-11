Her har de fått verdens kraftigste lader

Bergen er byen med høyest andel elbiler i verden. Men foreløpig er det få som får full effekt av den nye superladeren i Fyllingsdalen.

Konsernsjef Jannicke Hilland blir sekundert av Odd Olaf Askeland når hun tester verdens kraftigste lynlader. Vis mer

I Fyllingsdalen, bak kjøpesenteret Oasen, har selskapet Eviny (tidligere BKK) brukt nær en million kroner på verdens raskeste lader for elbiler. Laderen har en kapasitet på 360 kW. Det er ikke noen elbiler som kan ta imot full kapasitet fra laderen i dag, men den kan lade to av dagens råeste elbiler samtidig.

Eviny er nå størst på lynladere (ladere over 150 kW) i Norge, og har 176 ladestasjoner rundt i hele landet.

Nå er de på vei ut i Europa.

– Vi har fått dette til her hjemme, og høstet masse erfaring med teknologi og med plassering av ladestasjonene. Nå vurderer vi ulike land utenfor Norge, og ser etter samarbeidspartnere i utlandet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

Kan lade to biler samtidig

Hun legger vekt på at ladestasjonene er en langsiktig satsing for Eviny og et viktig forretningsområde.

– Vi vil bygge infrastruktur som bidrar til det grønne skiftet, og som samtidig skaper arbeidsplasser. Og så skal det gi lønnsomhet over tid, sier konserndirektøren.

Den nye ladesøylen som lyser optimistisk i grønt og hvitt i Fyllinsdalen er for fremtidens biler. Hilland peker på at de nye bilene som kommer stadig får større kapasitet. Eviny vil også vurdere å bygge ladetilbud til tungtrafikken etter hvert.

Plassering har mye å si når ladestasjoner skal bygges. – Steder der folk har et ærend er bra, som her ved Oasen, sier Odd Olaf Askeland. Her er han med Jannicke Hilland. Vis mer

Satser på app og qr-kode

Konsernsjefen er kommet til Fyllingsdalen i splitter ny elbil denne morgenen, og kobler bilen til lynladeren. Først prøver hun brikken som kom med fra forhandleren, uten synlig resultat.

– Du får bruke appen, sier Odd Olaf Askeland som er ansvarlig for Evinys utbygging av ladestasjoner.

Og etter litt plunder strømmer kraften inn i konsernsjefens bil. Men bare med 40kW. Kalde og ganske fulle batterier får skylden.

– Nå sliter folk med forskjellige apper og betalingsløsninger. Når kommer lading med kortterminaler slik vi har på bensinpumpene?

– Det blir for kostbart å installere terminaler på alle ladestasjonene, så vi satser på appen, sier Askeland.

Den nye ladesøylen i Fyllingsdalen har fått en såkalt qr-kode. Denne koden kan så knyttes til Vipps, og dermed kan man få et godt alternativ til alle appene.

Bergen er verdens elbilhovedstad

87 prosent av alle nye privatbiler som ble solgt i oktober var elbiler, ifølge Norsk elbilforening.

Bergen er byen med høyest andel elbiler i verden.

– Først vil vi bare gratulerer Bergen med nok en ny elektrisk rekord. Det burde Oslo legge merke til, skriver generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, i en e-post til BT/E24.

– Er det noe poeng med så kraftige ladere som vi nå har fått i Bergen? Det finnes vel ikke biler som kan ta imot så mye effekt?

– Elbilutviklingen går lynraskt. Per i dag er det bare noen få biler som er i nærheten av å utnytte seg av denne kapasiteten, men sannsynligheten for at det raskt kommer flere biler på markedet som har glede av dette, er stor, svarer Bu.

Nicholai Jørgensen er ny sjef for Mer Norge. Han sier selskapet skal gjøre ladestasjonen mer kundevennlige. Vis mer

Satser i Tyskland og Storbritannia

Fra første desember er Nicholai Jørgensen ny sjef Mer Norge, som er ladesatsingen til Statkraft. Selskapet er blant de største aktørene på hurtiglading i Norge, og skal jobbe for å ta en enda større bit av markedet fremover, sier Jørgensen.

– Vi ser at det må etableres flere hurtigladestasjoner og at vi får et veldig godt tilsig med nye kunder. Vi vokser og det skal vi også gjøre fremover, sier den påtroppende Mer-sjefen.

Mer har også rigget seg for en større satsing i utlandet, og har bygget opp fem ladeselskaper i Europa, blant annet i Tyskland, Sverige og Storbritannia.

Men selv om flere ladeselskaper nå ser til Europa, er ikke det norske markedet for hurtiglading mettet, forklarer Jørgensen. Frem til nå har fokuset vært å tette hull i ladekartet. Nå vil selskapet videreutvikle nettverket, som innebærer å bygge større lokasjoner enn de gjorde tidligere.

– Der vi før satt opp to ladere bygger vi kanskje seks, sier han.

Skal gjøre ladingen mer kundevennlig

Utbyggingen skal blant annet basere seg på kundedata som viser hvilke ladestasjoner som har størst trafikk, og hvor det tidvis kan være kø, forklarer Mer-sjefen. Han sier selskapet også skal jobbe for å gjøre ladingen mer kundevennlig og sier bransjen har mye å gå på når det gjelder kundeopplevelse.

– Det er flere tusen som debuterer som elbilister hver måned. Vi får mye henvendelser fra førstegangsladere som sier de ikke vet opp ned på en kilowatt, men det er heller ikke nødvendig for å lade hos oss, sier Jørgensen.

– Bilprodusenter kan bli flaskehals

Selskaper har avtaler med blant annet Coop og Burger King om å etablere ladestasjoner i tilknytning til butikker og serveringssteder.

Jørgensen sier selskapet tror utviklingen av ladenettverk vil gå enda raskere i utlandet når prisene på elbiler matcher fossilbiler. Årsaken til det er at kundene vil ha et helt annet utvalg av elbiler å velge i, enn man hadde i begynnelsen i Norge.

– Vi tror etterspørselen kommer til å være høyere enn tilbudet, og at bilprodusentene vil ha utfordringer med å levere nok elbiler. Det ser vi allerede tegn til i dag. Bilprodusentene kan rett og slett bli en flaskehals, sier han.