Regjeringen usynlig på havvindkonferanse: – Sender ikke gode signaler

– Regjeringen sender ikke gode signaler ved ikke å møte opp her, sier europeisk havvindleder.

Giles Dickson leder WindEurope. Han mener Norge er i ferd med å havne for langt bakpå i den europeiske havvindkonkurransen.

Torsdag gikk havvindskonferansen High Wind 2022 av stabelen i Stavanger. Til stede var over 200 deltakere som sammen uttrykte utålmodighet for å komme i gang med norsk havvindsatsing.

Dessverre var det ingen å være utålmodig på. Regjeringen glimret nemlig med sitt fravær under hele konferansen.

– Det var ingenting nytt fra regjeringen. Vi fikk heller ikke stille spørsmål i dag, sa Norwea-leder Åslaug Haga til Aftenbladet/E24, etter at regjeringen hadde hilst konferansens tilhørere.

Men ingen fra regjeringen dukket opp bak podiet på Clarion Hotel Energy i Stavanger.

Opp på en skjerm dukket istedenfor statssekretær Amund Vik fra Olje- og energidepartementet opp.

Vik leverte en opplesning på regjeringens arbeid. Flere lot til å være mer fascinert av egne skjermer enn statssekretærens talepunkter.

Dette var det eneste deltakerne på High Wind 2022 fikk se av regjeringen torsdag.

Hilsenen ble avsluttet uten at noen fikk stille spørsmål.

Dette falt ikke i god jord hos flere.

– Det gir inntrykk av at man ikke har en klar havvindsambisjon. Per i dag har vi ingen stor satsing på havvind, sa Haga.

Om ikke regjeringen klarer å levere en storstilt havvindsatsing på 2020-tallet vil det være et stort nederlag for Støre-regjeringen, mener hun.

Åslaug Haga fra Norwea mener regjeringen jobber for sakte på havvind.

Regjeringens ambisjon er at Norge skal levere 1,5 gigawatt strøm fra havvind innen 2030. Dette er langt lavere enn våre naboer i Europa.

– Sender ingen gode signaler

Dette poenget var viktig for sjefen for WindEurope, Giles Dickson. Dickson, som hadde flydd fra Brussel til Stavanger for å delta, mener Norge ligger for langt bak.

– Tyskland har et mål om 30 gigawatt, Nederland har 22 som mål, Belgia tenker på åtte og Storbritannia planlegger for 40 innen 2030.

– Ikke bare taper Norge muligheten for å produsere mer billig strøm, men de havner bakpå i verdikjeden. Norge er i den beste posisjonen til å ta disse mulighetene, sier Dickson til Aftenbladet/E24.

Han frykter Norge er på vei mot å bli en importør av havvindteknologi, fremfor en eksportør.

– Dette ville være galskap med kapasiteten dere har, fastslår han.

Heller ikke Dickson var nådig mot regjeringen.

– Problemet er åpenbart myndighetene. Man trenger politisk slagkraft, kapasitet og mannskap. Det er veldig lett å gjøre noe med.

– Regjeringen sender ikke gode signaler ved å ikke møte opp her, avslutter han.

Også NHOs regiondirektør i Rogaland, Tone Grindland, lot seg skuffe av regjeringens fravær.

– Det er dumt de ikke kommer.

– Å møte industrien, som skaper jobber og sikrer det grønne skiftet, er grunnleggende for å forså behovet for tempo i utviklingen av det som kan bli en stor industri, forteller hun.

– Føler seg nedprioritert

En som hadde tatt turen fra Oslo til Stavanger, var tidligere olje- og energiminister Tina Bru (H). Som tidligere statsråd forstår hun at departementet har mye å gjøre.

Likevel har ikke regjeringen gjort seg fortjent til at tvilen skal komme dem til gode, mener hun.

– Jeg synes det er forståelig at folk i vår region føler seg nedprioritert av regjeringen, sier hun til Aftenbladet/E24.

– Det er ikke måte på hvor store ord regjeringen har brukt om hvor viktig Rogaland er, og hvor ambisiøs satsingen deres på havvind er. Da er det rart at ingen møter for å fortelle om denne satsingen, særlig når bransjen er så tydelig i sine forventninger, legger hun til.

Hun mener deler av regjeringens politikk på feltet i realiteten er en kopi av hva Brus regjering la frem i 2021.

– Det er vel og bra, men ingen nyhet. Nå må vi jo videre fra der vår regjering sluttet.

– Det ene konkrete regjeringen har gjort på havvind er å sette Norge enda lenger bak i køen. De har gått bakover, ikke fremover. Da forstår jeg at aktørene har blitt mer usikre og spørrende til hva som er planen her, forteller Bru.

På utfordring om hun finner noe positivt med dagens regjerings havvindsatsing svarer hun:

– Dessverre er det ikke lett.

– Jeg vet ikke hva som er forklaringen, men jeg er ikke imponert, avslutter Bru.

På spørsmål fra Aftenbladet svarer Amund Vik fra Oslo at han gjerne skulle deltatt fysisk, men at det nylige statsrådsskiftet gjorde det vanskelig.

– Det er synd ettersom havvind er et felt som regjeringen har høye ambisjoner for, skriver han i en e-post.

– Vi er også opptatt av svare på spørsmål og finne løsninger på utfordringer som folk har i hverdagen sin, skriver han videre.