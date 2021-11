Vurderer Equinor og Statkraft til statlig hydrogenselskap

GLASGOW, SKOTTLAND (E24): Regjeringen vurderer å opprette et hydrogenselskap eller gå inn i allerede eksisterende selskaper. Equinor og Statkraft bekrefter at de er i dialog med politikere om selskapenes hydrogensatsinger.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er i Glasgow for å lede de norske forhandlingene på klimatoppmøtet. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Forrige uke meldte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at den nye regjeringen vurderer å opprette et statlig hydrogenselskap.

Under klimakonferansen i Glasgow utdyper klima- og miljøminister Eide tankegangen:

– Ideen er jo litt sånn at det ikke skal konkurrere mot de nåværende selskapene, men være en slags motor for å drive frem store hydrogensatsinger i Norge, sier Eide (Ap) til E24, som møter ham på hotellet Moxy.

Eide leder forhandlingene om kvotesystemet under Parisavtalen denne uken.

– Et statlig eid selskap er ikke noe mål for oss, men et middel. Vi bruker det bare så lenge det er meningsfylt, presiserer Eide.

– Om det er et nytt selskap eller et av de vi allerede har - jeg kan si at både Equinor og Statkraft er mulige kandidater, sier han.

Staten eier 100 prosent av Statkraft, og 67 prosent av Equinor.

Flere selskaper satser på hydrogen

Fra før av er det flere store selskaper som har meldt interesse for hydrogen. Senest denne uken signerte Norsk Hydro og oljekjempen Shell en intensjonsavtale om en satsing på grønn hydrogen.

Et statlig hydrogenselskap vil kunne drive flere i samme retning, mener Eide.

– Høyresiden vil ha det til at det er en fiks idé, men det er et instrument, sier han og trekker frem den gamle historien om hvordan Statoil ble statlig.

– Men er det så mye penger å tjene på hydrogen? Hvorfor akkurat hydrogen hvis staten skal gå inn i noe?

– Jo, det tror vi det er, på sikt. Når en for alvor skal gjennomføre en full dekarborisering, så må du ha andre energibærere enn olje, gass og kull, sier Eide.

Hydrogen En energibærer som kan erstatte fossile drivstoff. Når hydrogen omdannes til elektrisk kraft i en brenselcelle, er utslippet kun vann. Både Norge og EU har utarbeidet hydrogenstrategier, og energibæreren regnes som sentral i det grønne skiftet. Grønt hydrogen kan lages med elektrisk kraft ved elektrolyse. Er kraften grønn, blir hydrogenet grønt. Grått hydrogen er naturgass som blir omdannet til hydrogen. Blått hydrogen får man om man omdanner naturgass og inkluderer fangst og lagring av klimagassen CO₂. Rødt hydrogen er betegnelsen når man omdanner biogass og inkluderer fangst og lagring av klimagassen CO₂. Dette gir en ekstra klimagevinst. Vis mer

Løsning for tungtransport

Klimaministeren trekker frem at korte flyruter, ferger og biler vil kunne bli elektrifisert direkte, men at hydrogen vil kunne fungere som en del av løsningen for tyngre transport som skipsfart og lastebiler.

– Vi kan da gå inn i hele den verdikjeden – produksjon, distribusjon og bruk. Og vi er så heldig stilt at vi kan lage både blå og grønn hydrogen, sier Eide.

– Bellona har rett, og en del av de andre har feil. For hvis vi lykkes med blå hydrogen, kan vi få volum på et produkt som på sikt kan bytte ut olje, kull og gass, sier Eide.

Det er igjen avhengig av at blå hydrogen blir lønnsomt og at det går en god klimaprofil, trekker Eide frem.

– Det er en energibærer som raskere kan kutte utslipp, sier han.

Dette er Saltend Chemicals Park i Storbritannia hvor Equinor skal bygge et anlegg som konverterer naturgass til hydrogen. Vis mer

«Tett dialog»

Talsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor bekrefter at hydrogen er en viktig del av selskapets industriplan og at de har en tett dialog med politikere.

– Vi lanserte i høst en industriplan for hvordan vi kan opprettholde og videreutvikle Norges posisjon som energinasjon. Nye verdikjeder for hydrogen er en viktig del av dette, sier han.

– Planen bygger på en bred politisk ambisjon, samt NHO og LO sin felles industripolitiske plattform. For å lykkes må de ulike aktørene jobbe sammen. Vi har tett og god dialog med flere, inkludert de politiske, sier Eidsvold videre.

Talsperson Knut Fjerdingstad i Statkraft opplyser at det statseide selskapet har flere grønne hydrogenprosjekter innen ulike segmenter som industri, maritim sektor og transportsektoren.

– Vår kompetanse og erfaring innen fornybar energi og kraftproduksjon er viktig for utviklingen av en verdikjede innen grønn hydrogen. Staten er godt kjent med Statkrafts strategi, der utvikling av grønne industriløsninger som hydrogen har en sentral rolle, sier Fjerdingstad.