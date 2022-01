Grieg vil ha ammoniakk på noen av sine største skip

Det kan bidra til å redusere klimautslipp på havgående skipsfart.

Dette er et av skipene som kan bygges om. Vis mer

Grieg-gruppen leder et nytt prosjekt for å finne ut om grønn ammoniakk er egnet som drivstoff for havgående skipsfart over lengre distanser. Grønt Skipsfartsprogram er initiativtaker til prosjektet, som også har støtte fra Klima- og miljødepartementet.

I jakten på utslippsfrie drivstoff til skipsnæringen er ammoniakk blitt den virkelig store snakkisen de siste årene.

Gjennom det nye prosjektet skal rederiet Grieg Star finne ut om det er mulig å seile med ammoniakk som drivstoff over lengre distanser. Rederiet vil vurdere å bygge om et av rederiets åtte år gamle skip som pilot, gjennom en såkalt retrofit.

Skipene det er snakk om er av typen L-klasse Open Hatch, som er over 200 meter lange og har 50.000 dødvekttonn. De seiler mellom 1000 til 5000 nautiske mil mellom kontinentene.

Atle Sommer leder rederiet Grieg Star, som er en del av Grieg-gruppen. Vis mer

Vil bygge om gamle skip

Målet er å kunne vise at det er mulig å gjennomføre betydelige klimakutt også i en eldre flåte, ifølge Atle Sommer, som er leder for Grieg Star.

– Nå har Norge jobbet mye med grønne løsninger i nærskipsfarten, for eksempel for ferger. Det vi gjør nå er å skalere opp den grønne satsingen til internasjonal skipsfart, der behovet er størst for grønne løsninger, sier Sommer.

Sommer er opptatt av at det grønne skiftet ikke bare kan gjøres ved å bygge nye skip, men også må basere seg på løsninger for den eksisterende flåten.

– Skipene i L-klassen skal seile i 20 år til, og de fleste redere internasjonalt har skip som skal leve i mange år. Derfor trenger man løsninger for å gjøre den eksisterende flåten grønn.

En mulig handelsrute for det ombygde fartøyet kan være mellom Europa, Mexicogolfen og Brasil, hvor Grieg-skipene frakter store mengder papirprodukter, blant annet for selskapet Suzano.

Mandag hadde Sommer og Grieg besøk av klima- og miljøminister Espen Barth Eide for å fortelle om prosjektet og diskutere klimakutt i skipsfart.

– Gjør ikke dette for å vinne et kappløp

Pilotprosjektet skal etter planen konkluderes i løpet av året. Funnene ønsker Grieg å dele med hele næringen.

– Vi gjør ikke dette for å vinne et kappløp. Planeten vår og næringen har et skrikende behov for at vi lykkes og det er åpenbart at vi ikke kan løse dette alene. Vi mener det er mer ansvarlig å jobbe sammen for å finne gode løsninger, sier Sommer.

Grieg-gruppen har også planer om å bygge et splitter nytt skip som skal bli først i verden med ammoniakk som drivstoff. Det skal designes av bergensselskapet LMG Marine i Solheimsviken.

Både hydrogen og ammoniakk kan brukes i forbrenningsmotorer etter samme prinsipp som bensin, olje og naturgass (LNG). Det er likevel mer effektivt å omdanne hydrogen og ammoniakk til elektrisk kraft som kan drive en elektromotor. Det skjer ved en kjemisk prosess i en såkalt brenselcelle.

Det er spesielt til drift av den havgående flåten, som store lasteskip og tankskip, at potensialet til ammoniakk som utslippsfritt drivstoff, blir trukket frem.

Offshorerederiet Eidesvik på Bømlo jobber også med flere ammoniakkprosjekter.