Equinor sikrer havvind-kontrakter i Polen

Selskapet sikrer lisens for havvindprosjekter sammen med polsk partner.

Etter å ha landet to store havvindparker utenfor New York får Equinor nå også kontrakter på havvind i Polen. Det skriver selskapet i en pressemelding tirsdag kveld.

Equinor samarbeider med det polske energiselskapet Polenergia, om havvindprosjektene Baltyk II- og Baltyk III. De to prosjektene er blant de første havvindprosjektene med lisens fra den polske staten, ifølge selskapet.

Polske myndigheter har tildelt en differansekontrakt på 25 år som gir en garantert minstepris på strømmen som produseres fra disse to prosjektene. Minsteprisen er på 319,60 polske zloty per megawattime, eller rundt 70 euro etter dagens valutakurs.

– Kontraktene for Baltyk II- og Baltyk III-prosjektene er et gjennombrudd for Equinor i Polen, og de bidrar til at landet kan nå sine ambisjoner om en endret energimiks. En fullskala utbygging av de to prosjektene vil utgjøre et nytt knutepunkt for havvind i Østersjøen, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

De to havvindprosjektene Baltyk II- og Baltyk III, ligger i det baltiske havet. Equinor antar at de vil kunne forsyne 2 million polakker med strøm. Vis mer byoutline Equinor

Equinor antar at de to prosjektene vil ha en kapasitet på 1440 MW, noe som vil kunne forsyne to millioner polske hjem med strøm.

– De vil skape industriaktivitet og arbeidsplasser som understøtter den polske økonomien, og levere billig fornybar strøm til polske hjem og bedrifter. Tildelingene bekrefter vår strategi om å skape verdi innen havvind fra tidlig inngang i attraktive markeder i stor skala, sier Eitrheim.

Selskapene forventer at byggeprosjektet kan sette i gang i 2024, men dette avhenger blant annet av nødvendige avtaler og investeringsbeslutninger fra de to selskapene.

I 2018 og 2019 kjøpte Equinor 50 prosent av de tre havvindprosjektene til Polenergia kjent som Baltyk I, Baltyk II og Baltyk III.

Equinor skal være operatør for prosjektene i utviklings-, bygge- og driftsfasene for prosjektene.

