Lover 900 millioner til Nysnø

Hvis de får fortsette i regjering lover Venstre-duoen Guri Melby og Iselin Nybø 900 millioner til Nysnø over statsbudsjettet neste år: – Store forventninger, sier Melby.

Iselin Nybø og Guri Melby ble tirsdag mottatt av Nysnø-sjef Siri Kalvig. Vis mer

Det går mot valg og i den forbindelse kommer de første lekkasjene fra neste års statsbudsjett. Per nå ser det ikke ut som det er den sittende regjeringen som skal utforme nettopp dette budsjettet neste år. Men om det likevel skulle gå de borgerliges vei kan dette kanskje komme Nysnø til gode.

Nysnø Klimainvesteringer er et statlig klimainvesteringsfond etablert av nettopp dagens regjering i 2017. Nysnøs mandat er å investere i selskaper som bidrar til å løse klimaproblemene. Nysnøs investeringer har også som mål å få avkastning.

– Venstres idé

Tirsdag besøkte Venstre-leder Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø Nysnø i Stavanger. Der la de for anledningen ut et lite agn for hva som kan komme om de får fortsette i regjering.

– Nysnø Klimainvesteringer var Venstres idé fra starten, og det har vært viktig for oss å sørge for at kapitalen trappes opp slik at selskapet kan gjøre det de er ment å gjøre, nemlig å bidra til å realisere den teknologien som bidrar til å få ned klimagassutslippene, sa Melby til Aftenbladet/E24.

Det går oppover for Nysnø og Siri Kalvig. Iselin Nybø lover 900 millioner kroner til Nysnø neste år om hun får fortsette i regjering. Vis mer

Hun sier at regjeringen foreslår å bevilge 900 millioner til Nysnø i neste års statsbudsjett. Dette er en økning på 200 millioner sammenlignet med årets.

Så langt er Nysnø tilført rundt 2,4 milliarder kroner i kapital. Om ledelsen i Venstre får det som de vil forslaget føre til at kapitalen øker til over 3,3 milliarder.

– Med dette forslaget følger vi opp Granavolden-plattformen og trapper opp investeringskapitalen. Vi legger til rette for at Nysnø kan fortsette å investere i bedrifter som bidrar i det grønne skiftet, sa Iselin Nybø.

– Skal være viktig for Norge fremover

Nysnø-sjef Siri Kalvig legger ikke skjul på at de er klare for en oppkapitalisering.

– Økningen gir inntrykk av at vi gjør en god jobb, sier hun.

– Da Nysnø ble opprettet så var det ikke mange som snakket om klimateknologinvesteringer. Men de siste årene har dette blitt enda viktigere. Vi vet vi kan være med å løse klimakrisen ved å skalere opp klimateknologi. Det finnes så mange spennende muligheter. Da trengs både statlig og privat kapital, legger Kalvig til.

Dette stiller Melby seg bak. Hun mener tiden er moden for en opptrapping av kapitalen. Hun legger også til at det er store forventninger til hva Nysnø kan utrette.

– Det er store forventninger der ute til hvilke selskaper Nysnø velger å investere i, og mange ønsker Nysnø med på laget. Med 900 millioner i ny kapital er det enda flere selskaper som kan få Nysnø inn på eiersiden, sier Melby.

Siri Kalvig fikk anledning til å fortelle Venstre-lederen hvordan Nysnø jobber. Vis mer

Kalvig lever godt med forventningene. Nysnøs investeringer er i stor grad et bilde av Norges fremtid, hevder Kalvig.

– Vi investerer i blant annet hydrogenverdikjeder, batteriteknologi og maritime næringer. Omfanget av våre investeringer understreker også de verdikjedene som skal være viktig for Norge fremover. Derfor er det veldig positivt med en oppkapitalisering.

I dag består Nysnøs portefølje av elleve direkteinvesteringer og seks ond. Nysnø hadde i første kvartal 2021 et positivt driftsresultat på 28 millioner kroner. De har enda ikke realisert noen av investeringene sine.