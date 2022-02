Plasthvalen kan føre til ny FN-avtale

Hvalen som ble funnet full av plast på Sotra. Vis mer

1. Slik påvirkes det grønne skiftet av Ukraina-konflikten

Utenriksminister Anniken Huitfeldt. Vis mer

Torsdag våknet ukrainerne opp til lyden av bombing, og krigen som så mange har fryktet, var plutselig blitt en realitet. Reaksjonene lot ikke vente på seg, og mens Nato og EU-landene fordømte angrepet skøyt gass- og oljeprisene i været.

Kraftanalytiker Olav Johan Botnen i Volue Insight sier til NTB skyhøye gasspriser kombinert med mindre vind kan føre til at kraftprisen også her hjemme i Sør-Norge øker med 25 prosent neste uke. I Tyskland må de imidlertid belage seg på 90 prosent prisøkning på strøm neste uke.

I takt med eskalering av konflikten i Ukraina har oppmerksomheten rundt norske gassleveranser til EU økt. Norge står for rundt 20 prosent av EUs gassimport. Russland, på sin side, står for hele 40 prosent. Men landets aggresjon om Ukraina har fått EU til å se seg om etter alternativer.

Åpningen av den nye gassrørledningen Nord Stream 2 mellom Tyskland og Russland ville økt unionens avhengighet ytterligere, men tirsdag kunngjorde landet at de stanser godkjenningen av rørledningen. Dermed svekkes også et av Putins sterkeste forhandlingskort i Europa.

Det store bildet: NHH-professor Ola Grytten skriver i et debattinnlegg i BT at Norge kan bli krigsprofitør og at oljenæringen kan vente seg en betydelig opptur. Allerede tirsdag sa utenriksminister Anniken Huitfeldt at EU-landene hadde bedt Norge levere enda mer gass for å bidra til Europas energisikkerhet. Men svaret fra næringen og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen er at norsk gassproduksjon allerede leverer det den kan. Dersom eksporten skal økes betydelig må det gjøres en større investering på lengre sikt, er svaret fra Equinor. Spørsmålet er om invasjonen i Ukraina kan sette ytterligere fart på det grønne skiftet, ved at det bygges fornybar energi for å seg mindre avhengig av fossil energi fra Russland.

2. Plasthvalen kan føre til ny FN-avtale

Hvalen som ble funnet full av plast på Sotra. Vis mer

Det er fem år siden en seks meter lang gåsenebbhval gikk på land ved Vindenes på Sotra med magen full av plast. De makabre bildene av plasthvalen gikk verden rundt og skapte et enormt engasjement for å stanse marin forsøpling.

Denne uken er toppolitikere og organisasjoner fra hele verden samlet i den kenyanske hovedstaden Nairobi for å diskutere en mulig avtale. Det kan resultere i at alle verdens land går inn for en global avtale mot plastforsøpling.

Derfor er det viktig: Ifølge Eirik Lindeberg i WWF Verdens naturfond, kan møtet bli det viktigste noensinne i kampen for å stanse plastforsøpling. Han sier en god internasjonal avtale kreve internasjonal regler og standarder for plast, som vil gjøre det enklere å samle inn og resirkulere produktene og redusere plastforbruket i verden. Per i dag er ingen land ansvarlige for den plasten de forurenser havet med, og det er ingen internasjonale krav til å redusere forsøplingen.

3. Oppdrettere tapte strid om korallrev

Blomkålkorallrevet utenfor Husevågøy. Vis mer

Tre oppdrettere saksøkte staten for å få lov til å drive oppdrettsanlegg ved et blomkålkorallrev utenfor Husevågøy i Kinn kommune. Nå har de tapt i Hordaland tingrett og er dømt til å betale statens saksomkostninger på 308.893 kroner.

Bakgrunnen for striden er at det ble oppdaget et 1,5 kilometer stort rev av blomkålkoraller ved oppdrettsanlegget. I januar 2020 bestemte Miljødirektoratet derfor at anlegget måtte bort av hensyn til revet. Erfaringer fra Finnmark viser at blomkålkorallrevene kan forsvinne helt når oppdrettsanlegg ligger nærmere enn 250 til 300 meter, ifølge Havforskningsinstituttet.

Derfor er det viktig: Korallrevene kalles ofte for «havets regnskog», på grunn av det yrende livet som finnes der. Korallrev dekker under én prosent av havbunnen, men hele 25 prosent av havets arter er avhengige av dem for å leve.

4. Vil bli først med klimanøytral bil

Polestar vil bli helt utslippsfri i 2030. Vis mer

Elbiler kan være utslippsfrie i drift, men produksjonen etterlater fortsatt betydelige miljøavtrykk. Nå har svensk-kinesiske Polestar fått med seg Hydro på laget, for å redusere miljøavtrykket i produksjonen til null.

Hydro skal produsere felger og karosseri, og skryter allerede i dag av å kunne levere aluminium med verdens laveste karbonavtrykk. Men for å nå Polestars ambisjoner om nullutslipp skal selskapet redusere utslippene ytterligere gjennom bruk av aluminiumsskrap, karbonfangst og ny teknologi.

Ja, men: Den største utfordringen med å produsere klimanøytrale biler er likevel transport. De nyeste bilskipene har hybride løsninger som reduserer utslippene opptil 50, prosent, men de første helgrønne skipene ligger ennå et stykke frem i tid. Dette er et problem som må løses, erkjenner Polestars prosjektleder Hans Pehrson.

