Plasthvalen kan føre til ny FN-avtale i Nairobi: – Viser at lokalt engasjement nytter

Mer enn 150 FN-land kan samle seg rundt en ny avtale mot plastforsøpling. Men fortsatt gjenstår mye jobb, også på hjemmebane, sier WWF.

Hvalen som ble funnet full av plast på Sotra viste seg å være en gåsenebbhval. Vis mer

Det er fem år siden en seks meter lang gåsenebbhval gikk på land ved Vindenes på Sotra med magen full av plast.

De makabre bildene av plasthvalen gikk verden rundt og skapte et enormt engasjement for å stanse marin forsøpling.

Nå kan det resultere i at alle verdens land går inn for en global avtale mot plastforsøpling. Hittil har 185 land uttrykt støtte.

Hvalen hadde magen full av plast. Vis mer

– Plasthvalen gjorde noe med oss, den skapte mye oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt. Dette engasjementet var viktig for at vi startet arbeidet med en global avtale, forteller Eirik Lindebjerg i WWF Verdens naturfond.

Han leder miljøorganisasjonens politiske arbeid med plast, og var en av initiativtakerne til en global plastavtale allerede i 2017.

Mandag reiser han og to andre delegater til Nairobi i Kenya for å delta på et møte i FNs miljøforsamling (UNEA). Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er årets president og har som mål å få gjennom en rettslig bindende global plastavtale.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og Eirik Lindebjerg (til høyre) fra miljøorganisasjonen WWF Verdens Naturfond. Vis mer

Ifølge Lindebjerg blir møtet det viktigste noensinne i kampen for å stanse plastforsøpling.

Møtet varer i to uker, og selv om det nå ligger an til at verdenslederne skal vedta et mandat for starte forhandlingene om en ny global avtale, er det først om en uke at Lindebjerg og kollegene får vite hvilken vei det går.

– Jeg er veldig spent. Sånn det ser ut nå er det et stort flertall i FN for å vedta avtalen. Men det skal ikke mer til enn at det er en liten gruppe land som bestemmer seg for å blokkere. Vi tar ingenting for gitt, sier Lindebjerg.

Han forteller at det er mange spenningsmomenter, særlig knyttet til om de får med seg land som India, Kina og Saudi-Arabia på avtalen. Delegasjonen fra WWF skal de neste to ukene være observatører og jobbe dag og natt for å påvirke delegatene til å godkjenne avtalen.

Lindebjerg forteller at veien fra plasthvalen på Sotra til toppmøtet i Nairobi har vært lang. Han er samtidig opptatt av at man nå må få på plass en avtale som gir reell endring.

– Det viser at lokalt engasjement nytter. Plasthvalen var en oppvekker som gjorde oss modigere og tøffere i kravene. Det var viktig å ikke kompromisse for tidlig og bare ta til takke med en avtale som hørtes bra ut men som ikke vil skape reell endring, sier Lindebjerg, som selv har vokst opp ved sjøen på Hjellestad.

Etter beslutningen i Nairobi vil FN-landene bruke opp mot to år på å avklare innholdet i avtalen og hva den skal omfatte. Ifølge Lindebjerg vil en god internasjonal avtale kreve internasjonal regler og standarder for plast, som vil gjøre det enklere å samle inn og resirkulere produktene og redusere plastforbruket i verden.

Per i dag er ingen land ansvarlige for den plasten de forurenser havet med, og det er ingen internasjonale krav til å redusere forsøplingen. WWF ønsker seg en avtale som holder produsentene ansvarlige for at plasten de produserer også resirkuleres.

Rundt 30 plastposer befant seg i magen til hvalen. Vis mer

I magesekken til plasthvalen på Sotra ble det funnet rundt 30 plastposer, store plastflak og mange små plastbiter. Zoolog og førsteamanuensis Terje Lislevand ved Universitet i Bergen åpnet magesekken på dyret og fortalte at tarmsystemet til hvalen var fullstendig tømt for næring.

– Alt tydet på at hvalen hadde hatt det vondt og at det var plasten som førte til at den gjentatte ganger gikk på land, fortalte han i etterkant av obduksjonen.

I årene etterpå har plasthvalen fått eget monument, utstilling og TV-program. Den førte til strandryddeaksjoner, konferanser og at norske politikere ble tøffere i kampen mot plast internasjonalt, forklarer Lindebjerg. Men fortsatt gjenstår mye jobb, også på hjemmebane.

– Det er et paradoks at vi har verdens beste panteordning, men at det kun er et system for drikkevareemballasje. Vi mener at alle produsenter må ha et lovfestet ansvar for å samle inn igjen og resirkulere plasten de produserer. Her er ikke Norge flinkere enn noen andre i klassen, sier han.

Plasthvalen fikk sin egen utstilling. Vis mer