Haugesund-satsing på havvind får fransk partner

Franske EDF Renewables ser til Haugesund for å komme seg inn i det norske havvindmarkedet.

Knut Vassbotn sluttet i Aker Solutions etter fem år som leder for havvind for å satse på nytt industrieventyr i hjembyen Haugesund. Vis mer

For snart ett år siden kunne Aftenbladet fortelle om et nytt selskap i Haugesund som ville satse på havvind. Knut Vassbotn har en lang karriere bak seg i Aker Solutions – først innen olje og gass, og så som leder for forretningsutvikling innen satsingen på flytende havvind.

Vassbotn var klar for å skape et nytt industrieventyr i hjembyen Haugesund. Med på satsingen fikk han med de offentlig eide kraftselskapene Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag, og rederiet Knutsen OAS, kontrollert og drevet at Trygve Seglem, en av Norges rikeste.

Dermed ble Deep Wind Offshore opprettet. Nå har Haugesund-selskapet inngått partnerskap med franske EDF Renewables for forsterke satsingen på havvind i Norge.

– EDF Renewables er den ideelle partneren som gir erfaring og kapasitet til å utvikle og bygge prosjektene i Norge, sier administrerende direktør Knut Vassbotn i Deep Wind Offshore i en melding.

Vil bygge stort

De ferske partnerne har hatt samtaler i flere måneder før de endelig ble klare til å formalisere et samarbeid. Nå vil de både utvikle, bygge ut og drifte havvindanlegg på norsk sokkel. Prosjektene bør bygges i stor skala for å redusere kostnadene.

Direktør Frédéric Belloy i EDF Renewables viser til at de er et verdensledende selskap innen lavkarbonenergi, med betydelig erfaring innen havvind, og ønsker å vokse innen fornybar energi.

– Vi er begeistret over mulighetene havvind bringer i Norge. Å ha Deep Wind

Offshore som partner på norsk sokkel vil styrke mulighetene våre og sette oss i en sterk posisjon til å sikre eksklusivitet på de annonserte områdene, sier han i meldingen.

