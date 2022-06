Slik ser Støre for seg fremtiden for Norges CO2-eventyr

Statsminister Jonas Gahr Støre mener både Danmark og Tyskland har snudd helt om i synet på CO₂-fangst og lagring (CCS). Han tror at CCS blir så stort i Europa at det vil bli bygget en egen infrastruktur for frakt av CO₂ i rør.

Statsminister Jonas Gahr Støre så langt utover Oslos grenser når det gjelder fremtiden for CO₂-fangst og lagring, da han og byrådsleder Raymond Johansen besøkte Klemetsrud-anlegget.

– Det er ikke bare at Oslo ikke vil nå sine mål for kutt i CO₂-utslipp. Verden vil heller ikke nå sine mål uten fangst, lagring og bruk av CO₂.

Det var budskapet til statsminister Jonas Gahr Støre da han og byrådsleder Raymond Johansen (begge Ap) mandag besøkte Klemetsrud-anlegget i Oslo.

Ved dette store forbrenningsanlegget skal staten, Oslo kommune og to private investeringsfirmaer til sammen satse opp mot 9 milliarder kroner på fangst og lagring av CO₂ (carbon capture and storage, forkortet CCS).

Hvis de lykkes med å fange inntil 400.000 tonn CO₂ årlig, vil dette alene redusere Oslos årlige utslipp av CO₂ med 17 prosent.

Støre: CCS-motstandere har snudd

Støres vyer for CCS går imidlertid langt utover Oslos grenser. Han kunne vise til en nylig intensjon fra London. Den britiske hovedstaden skal sende 1,5 millioner tonn CO₂ i året til under havbunnen i Nordsjøen.

Det er selskapet Northern Lights, som er en viktig del av det samme Langskip-prosjektet som Klemetsrud tilhører, som i så fall skal ta imot britisk CO₂.

Og Støre mener at to tidligere motstandere mot CCS, Danmark og Tyskland, nå har snudd helt om.

Pipene på pilotanlegget for CO₂-fangst på Klemetsrud peker mot himmelen.

– Danskene med 180 grader

– Danskene er pragmatiske typer. Inntil for tre år siden så var CCS noe de ikke snakket om. De omtalte CCS foraktelig som noe olje- og gasslandene ville ha for å kunne fortsette som de alltid har gjort, sa Støre under besøket på Klemetsrud.

Han la til:

– For tre år siden snudde de 180 grader. Nå er CCS prioritet nummer 1 for det danske Energiministeriet. De ser at noen CO₂-utslipp ikke bare er vanskelig å unngå helt, men umulige. Den eneste måten å unngå, er at du må fange den.

Statsministeren viste til at danskene endog nå borer i Nordsjøen for å finne egne, egnede steder for lagring. Da blir de i så fall konkurrenter av Langskip og Northern Lights.

Fra tysk fordriving til omfavnelse

– Det andre som er slående for meg, er hvordan Tyskland nå snur. Den tyske næringsministeren var leder for De grønne inntil valget. Han var da en kjempende talsperson mot CCS. De fordrev industri som prøvde å gjøre det. Han har snudd, sa Støre om Tysklands visekansler Robert Habeck.

Alt dette gjør at Støre tror at CCS blir så stort i Europa at frakten av CO₂ etter hvert ikke vil gå med skip ut til Nordsjøen, men gjennom et nettverk av rørledninger.

– Det vil bli bygget en infrastruktur i Europa for frakt av CO₂. Slik at det ikke bare blir kystnære områder som Oslo og Brevik og Stockholm som fanger. Men at man kan hente CO₂ nede på kontinentet, opp i rør og ut på sokkelen, fremholdt Støre.

Spaden i jorden i juli

Men før Støres vyer kan realiseres må Klemetsrud gå foran og lykkes.

Skal vi tro de ansvarlige på Klemetsrud står nå ca. 500 tilsvarende prosjekter for CO₂-fangst i Europa og følger med på hvordan det går i Oslo.

Det at regjeringen ga ekstra 300 millioner kroner i Revidert nasjonalbudsjett, var den siste brikken som falt på plass i finansieringen.

Ifølge konstituert direktør Knut Inderhaug for Hafslund Oslo Celsio, tidligere Fortum Oslo Varme, starter byggingen av fangstanlegget i sommer. Planen er å fange CO₂ fra 2026 av.

Ingen plan B ved kostnadssprekk

Teknologien for å fange CO₂ skal være på plass. Men det er ennå et problem med å fange til dels galopperende kostnader.

Regjeringen, Oslo kommune og de to private eierne har ingen Plan B dersom kostnadene skulle skyte over kostnadsrammen på 9,1 milliarder kroner. Ingenting er avtalt om hva som da skal skje. Hvordan skal kostnadene da fordeles?

– Jeg har tro på denne teknologien. Jeg har tro på industrimiljøene som er inne, og jeg har tro på Oslo kommunes styring med prosjektet. Så er alltid ny teknologi og nye prosesser forbundet med risiko. Det må vi leve med, svarte Støre på Aftenposten/E24 spørsmål.

– Nå mener vi at dette er et utgangspunkt som vil holde hele veien inn. Og så vil jeg ikke spekulere mer i det, la han til.

Byrådsleder Raymond Johansen sier at det ikke er mulig å eliminere risikoen for kostnadsoverskridelser. Og at tiden ikke rakk til om man nå også skulle ha forhandlet om hva som skjer ved hvis kostnadene går ut over avtalt maksimalgrense.

– Dette er et utviklingsprosjekt. Det er et element av risiko i det. Men det er også et element av stor risiko ved å vente. Det er en avveiing. Det var dette vi greide å komme frem til nå, sier Johansen.