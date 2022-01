Slik reduserte familien strømforbruket med 67 prosent

Hjemme hos Eivind Jonassen har det kommet til mange løsninger for å få ned strømforbruket. Vis mer

Vedfyringen hos Eivind Jonassen bidrar til vannbåren gulvvarme og reduserer strømforbruket. Vis mer

I desember begynte kompisgjengen til Eivind Jonassen å konkurrere om hvem som kunne redusere strømforbruket mest. Den spareglade familiefaren bosatt på Fjellhamar utenfor Oslo forteller at han skrudde av stort sett alt på de dyreste strømdagene før jul.

Vedfyringen ble koblet mot vannbåren varme og Jonassen droppet å bruke hjemmekontoret i kjelleren. På den måten klarte han å redusere strømforbruket med hele 67 prosent sammenliknet med samme måned i 2020.

Etter mange måneder med skyhøye strømpriser har Stortinget bestemt at staten skal ta en stor del av strømregningen i vinter. Likevel har svært få privatkunder bedt om hjelp med strømregningen hos landets største leverandører.

Dette kan bli dyrt: Den dyre strømmen har pisket opp stemningen i de tusen hjem og blant politikerne. Debatten raser videre om priskrisen er midlertidig eller kan få langsiktige konsekvenser. Denne uken har industrien bedt om strømstøtte og økt kraftproduksjon. En fersk rapport fra NVE viser samtidig at såkalte hybridkabler fra havvind i Nordsjøen kan føre til høyere strømpriser på lang sikt.

2. Equinor starter havvindeventyr i USA

Støre sammen med Siri E. Kindem, Equinors leder for havvind i USA. Vis mer

Equinor har sikret seg en av de største amerikanske avtalene for fornybar energi noensinne. Om halvannet år starter oljegiganten utbyggingen av en havnebase for havvind i Brooklyn i New York. Det skal bli Equinors nye anlegg for oppsamling og sammenstilling av vindturbiner.

Etter planen skal det bygges ut mellom 60 og 80 vindturbiner på et område rett sør for Long Island. Equinor la 48 millioner dollar, nærmere 430 millioner norske kroner, på bordet for å sikre seg avtalen.

Denne uken var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på plass i New York og besøkte Equinors planlagte produksjonsanlegg i Brooklyn. Han tror prosjektet kan gi Equinor flere muligheter i USA og andre land.

Vindmøllene skal kunne forsyne to millioner husstander i verdensmetropolen med strøm, og bidra til New York sitt mål om 100 prosent utslippsfri elektrisitetsforsyning innen 2040.

Men: De omfattende vindutbyggingene utenfor New York blir ikke bare møtt med begeistring. Lokale fiskere frykter at utbyggingen skal påvirke fiskeriområder og lover kamp mot utbyggingen. Også her hjemme har utbygging av havvind fått sterk kritikk fra fiskerinæringen.

3. Advarer mot «grønnmerking» av gass

Gassanlegget på Kollsnes satte rekord i oktober i fjor. Vis mer

EU-kommisjonens eget ekspertpanel er kritisk til at EU vil sette et grønt stempel på gass og atomkraft i en overgangsperiode. Årsaken er at det ikke settes strenge nok utslippskrav i produksjon.

Forslaget fra EU-kommisjonen om å definere gass og atomkraft som grønn energi, er en del av EUs såkalte taksonomi. Det er en ordning som skal definere hva som må til for at en investering regnes som klimavennlig og grønn.

Norge er den nest største eksportøren av naturgass til EU, etter Russland. 40 prosent av Norges gasseksport går fra gassanlegget på Kollsnes i Øygarden.

Grønnvask: Selv om statsminister Jonas Gahr Støre vil bruke norsk gass i en overgangsfase til grønn energi, advarer miljøvernorganisasjonene WWF og Greenpeace mot at det kan bidra til grønnvasking og ødelegge klimamål.

4. Skinnsko kan være regnskogverstinger

Sko og belter kan knyttes til avhogging av regnskog. Vis mer

Skinnskoene dine kan være en klimaversting - uten at du vet det, skriver Aftenposten. For det er ikke usannsynlig at skinnet kommer fra en brasiliansk ku eller okse, som har vokst opp et sted hvor det tidligere var regnskog.

Kvegproduksjon er den store driveren i avskogingen i Brasil. Hele 70 prosent skyldes produsentenes behov for nye arealer til stadig flere kuer. Det vil EU ha en rask slutt på, og forbereder importforbud av varer som kan kobles til avskoging.

Hele 80 prosent av alt skinnet fra Brasil sendes ut av landet. Svært mye av det ender opp i Europa og videreforedles. Det betyr at sko merket «Made in Italy» kan knyttes til avskoging. Brasiliansk skinn importeres også til Norge og brukes i norsk møbelindustri, blant annet av Ekornes.

Derfor er det viktig: Avskoging av regnskoger er en av de største kildene til CO2-utslipp globalt. Under klimatoppmøtet i Glasgow forpliktet mer enn 100 land seg til å stanse avskogingen innen 2030.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

Har du tips til oss? Send det til tips@e24.no

