Matavfallet fra Bergen skal fraktes til Rogaland. Med lastebil.

– For oss er klima viktig, sier BIR-sjefen.

Bergens matavfall skal nå transporteres til Jæren. – Her i Bergen finnes det anlegg som kan ta ut biogassen, men få steder der biorestene kan tas i bruk, forteller konsernsjef Borghild Lekve i BIR. Vis mer

Fra 1. april i år skal matavfallet fra BIRs husholdningskunder fraktes til Jæren for å bli til biogass og gjødsel.

Det interkommunale renovasjonsselskapet IVAR i Rogaland vant konkurransen om det omfattende oppdraget. Hvor mye kontrakten er verd, er hemmelig.

Ifølge GoogleMaps, tar det fem timer og 23 minutter å kjøre fra Rådalen Biogass i Bergen til IVARs renseanlegg på Grødeland på Jæren. Likevel var det altså biogassanlegget i Rogaland som vant anbudskonkurransen.

– Er det ikke litt spesielt at bergensernes matavfall skal fraktes til Jæren for å brennes?

– Det viktigste er at matavfallet er en ressurs som ikke bare gir biogass til kjøretøy, for eksempel. Det produseres også biorester, som brukes som gjødsel i matproduksjon. Her i Bergen finnes det anlegg som kan ta ut biogassen, men få steder der biorestene kan tas i bruk, forteller konsernsjef Borghild Lekve i BIR.

– Så bergensk boss skal bli til jærske landbruksvarer?

– Det kan du vel si.

– Hvordan skal matavfallet transporteres fra Bergen til Jæren?

– Det skal fraktes med lastebil inn på ferge til Stavanger. Transport er en del av anbudet, og det er IVAR som står ansvarlig for denne.

– Har dere eller konkurransevinneren regnet på hvor mye klimautslipp transporten vil skape?

– Miljø var ett av kriteriene, men regnskapet kan jeg ikke gå ut med, av forretningsmessige hensyn. Men for oss var klima viktig.

– Hvor mange biogassanlegg konkurrerte om denne kontrakten?

– Fire. Det som gjorde utslaget for valget av IVAR, var både økonomi og klimaregnskapet.

– Hvor mye er kontrakten verdt?

– Det kan jeg ikke gå ut med, av forretningsmessige hensyn, sier Lekve.

IVAR er naturlig nok fornøyd med kontrakten.

– Avtalen bidrar til en god, stabil biogassproduksjon på Jæren og totalt sett økt biogassproduksjon i Norge, sier administrerende direktør Ingrid Nordbø.

Til nå har BIR plassert ut beholdere for matavfall ved 60 ulike returpunkt i Bergensområdet.

Det har vært misnøye med kvaliteten og prisingen på innsamling av matavfall fra beboerne. Blant annet skrev tidligere byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen et debattinnlegg i BT.

«Kunder i Bergen skal samle matavfall i papirposer som skal stå i små hendige kurver med luftehull. BIR sier ingenting om hvor disse illeluktende kurvene skal stå, skrev hun».

BIR lover nå at alle kundene skal få et tilbud om å levere sortert avfall i løpet av 2022. Frem mot sommeren skal BIR tilby de fleste husholdningene henting av avfallet på folks hjemmeadresser.

– Miljømessig er det best om vi kaster minst mulig mat, men noe avfall vil det alltid bli. Vi ønsker at flest mulig av kundene våre benytter seg av muligheten til å levere sortert matavfall, sier Borghild Lekve.

