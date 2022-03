Designar flyttar klesproduksjon frå Kina og heim til låven

Siv Elise Seland har lenge drøymt om å produsera klede på Jæren. Med hjelp frå ein pengesterk, lokal investor og japansk teknologi er draumen i ferd med å gå i oppfylling.

Dei nye maskinane til Siv Elise Seland kan kvar produsera rundt åtte nye klesplagg i løpet av ein arbeidsdag.

– I Norge sette me ut det meste av klesproduksjonen til utlandet i perioden 1980 til 2000-talet. No ser me stor interesse for å bygga kunnskapen opp igjen, seier Gisle Mardal, utviklingssjef i NF & TA, ei næringsklynge for norsk mote- og tekstilindustri.

Siv Elise Seland, designaren av Iis Woodling, er ein av dei som gjer alvor av dette. Bak ligg ønsket om lokale arbeidsplassar og ein meir miljøvenleg klesproduksjon.