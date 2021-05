Elkem etablerer nytt batteriselskap: Vianode

Elkem etablerer selskapet Vianode, som skal se på vekstmuligheter innen avanserte batterimaterialer. Selskapet vurderer nå investeringer på opp mot ti milliarder i Porsgrunn.

Slik illustrerer Elkem den planlagte fabrikken for produksjon av anodematerialer i Porsgrunn. Vis mer byoutline Elkem

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i en melding.

Elkem planlegger å bygge en fabrikk i Porsgrunn som skal produsere anodemateriale av grafitt. Det skal tas en endelig investeringsbeslutning i år.

Nå setter Elkem opp selskapet Vianode som skal utvikle forretningsmuligheter innen dette feltet. Selskapet inviterer også eksterne industrielle og finansielle partnere til å være med på satsingen.

Ifølge Elkem planlegger selskapet for en investering på over 10 milliarder kroner på Herøya i Porsgrunn. Tidligere har selskapet snakket om en investering på fire milliarder kroner.

– Bakgrunnen for at vi snakket om en investering på fire milliarder var at vi i første omgang så for oss en produksjonskapasitet på 20.000 tonn batterigrafitt i trinn 1 av utbyggingen på Herøya, sier Hans Iver Odenrud i Elkem til E24.

– Vi ser nå at vi vil ha behov for full kapasitet på 50.000 tonn. Dette vil kreve investeringer på over 10 milliarder kroner ved full utbygging, sier han.

Det trengs mye batterimateriale for å møte etterspørselen etter batterier og elbiler, som er ventet å skyte fart i takt med at Europa og verden skal møte klimamålene som er nedfelt i Parisavtalen fra 2015.

Les også Europa kjøpte flere elbiler enn Kina i fjor: IEA venter kraftig elbilvekst

Elkem har tidligere satt opp et pilotanlegg for batterimaterialer i Kristiansand, hvor det driver pilotproduksjon for kunder.

– Produksjonen av batterimaterialer er en av våre største vekstmuligheter, sier konsernsjef Michael Koenig i Elkem ifølge meldingen.

Elkem har tidligere fått 10 millioner i Enova-støtte, men varsler at de kommer til å søke om mer penger for å finansiere anodematerialfabrikken.

Selskapet søker også støtte av EUs innovasjonsfond, og har tidligere fått støtte fra Innovasjon Norge til sitt pilotanlegg.

Les også Mange batterisatsinger i emning: – En gryende industri som kommer til å mangedoble seg

Mange batterisatsinger i Norge

Det skjer mye på batterier i Norge om dagen, med en rekke battericellefabrikker som er under planlegging fra blant andre Morrow, Beyonder, Freyr og trioen Panasonic, Hydro og Equinor.

Før helgen sa det uavhengige instituttet Sintef til E24 at de vil bygge et batterilaboratorium i Trondheim til 45 millioner kroner for å posisjonere seg i batterikappløpet.

– Toget går nå, sa Sintef-sjef Alexandra Bech Gjørv til E24.

Les også Sintef bygger stor batterilab i Trondheim: – Vi tør ikke vente lenger

Intensjonsavtale med Freyr

Vianode har inngått en intensjonsavtale med Freyr, som planlegger en battericellefabrikk i Mo i Rana, om å levere batterimaterialer.

Batterier består av en anode, en katode, en elektrolytt og en separator.

– Anodematerialer er en av de største bidragsyterne til klimagassutslipp i produksjonen av battericeller. Vianode har planer om å kutte utslippene fra denne delen av verdikjeden for batterimaterialer med mer enn 90 prosent sammenlignet med konvensjonell produksjon, sier Stian Madshus i Vianode.

Publisert: Publisert: 11. mai 2021 08:47 Oppdatert: 11. mai 2021 09:31