Venstre krever karbonfangst på Melkøya

– Vi kan ikke bare si nei til kraft fra land, for vi er helt avhengig av å kutte utslippene fra Melkøya, sier Venstre-representant Ola Elvestuen. Han mener det kun finnes én løsning på saken: karbonfangst og -lagring.

KREVER CCS-LØSNING: Tidligere klima- og miljøminister, nåværende stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) i energi- og miljøkomiteen.

Representanter fra Venstre leverer tirsdag morgen et forslag til Stortinget om at utslippene fra Melkøya reduseres med løsninger for karbonfangst og lagring (CCS), i stedet for med kraft fra land, slik Equinor vil.

Dermed melder enda et parti seg på i diskusjonene om Melkøyas fremtid.

– Det er karbonfangst og -lagring som er løsningen på dette. Da får vi ned utslippene uten at det gir negativ effekt på kraftbalansen i Nord-Norge, sier Venstres mann Ola Elvestuen i energi- og miljøkomiteen, som sammen med partifellene Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo og Ane Breivik står bak forslaget.

Equinor vil forlenge levetiden til gassanlegget på Melkøya i Hammerfest ved å elektrifisere anlegget, men motstanden er sterk.

Saken er nå til behandling i olje- og energidepartementet, men partiet Rødt har bedt om at saken behandles i Stortinget først.

Elvestuen opplyser at Venstre er for at saken går til Stortinget.

Også SV og Miljøpartiet de grønne ønsker stortingsbehandling. Men Høyre er imot.

– Denne saken har en så stor regional betydning at det er helt nødvendig at den behandles av Stortinget, sier Elvestuen.

Han håper nå at Venstres representantforslag kan behandles sammen med både forslaget fra Rødt og et forslag fra Frp om å stanse elektrifiseringen av Melkøya.

Vil gi Equinor regningen

Både SV og Bellona har foreslått ulike løsninger for karbonfangst og -lagring på Melkøya.

Men Equinor mener CCS-alternativene er for dyre.

Det reagerer Elvestuen på.

– Dyrere enn kraft fra land, ja. For selskapet, sier han.

– Men det må gjøres en egen gjennomgang av kostnadene og sette de opp mot de samfunnsmessige kostnadene som ikke bare Equinor skal betale.

Han fortsetter:

– Den politiske vurderingen må være hvordan dette slår ut for fylkene i Nord-Norge, for med kraft fra land vil det sette begrensninger for annen næringsutvikling og det er en risiko for at Equinor drar opp strømprisene. Dette er et stort prosjekt på opp mot 3,6 terawattimer. Da vil Equinor binde opp veldig mye av en tilgjengelige kraften i Nord-Norge. Men vi kan ikke bare si nei til kraft fra land, for vi er helt avhengig av å kutte utslippene fra Melkøya.

– Den alternative løsningen er karbonfangst, som er en velprøvd teknologi - den er tilgjengelig og nå må Stortinget stille krav om at det er CCS som skal brukes.

Spørsmål i Stortinget tirsdag

Tirsdag skal også et formelt spørsmål fra Rødt-representant Sofie Marhaug behandles.

Hun har bedt olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) svare på om han mener elektrifiseringen av Melkøya er forenlig med annen industriutvikling i området, og om han er enig i at Stortinget bør få saken til behandling.

Det var like før jul at Equinor la frem planene om å bruke 13 milliarder kroner på å sikre langsiktig drift av Hammerfest LNG, som behandler og fryser ned gass fra Snøhvit-feltet slik at den kan selges på verdensmarkedet.

Snøhvit Future-utbyggingen: Investeringskostnad anslått til 13,2 milliarder kroner

Prosjektet består av to utbygginger: Snøhvit Landkompresjon og Snøhvit Elektrifisering

Omfatter utbygging av kompressor, transformatorstasjon og elektrodampkjeler på Hammerfestanlegget. I tillegg kommer nettilkoblingen med en trafostasjon på Hyggevatn og utbyggingen av nettlinjen fra Skaidi til Hammerfest

Landkompresjon skal opprettholde trykket for LNG-anlegget når trykket i reservoarene blir lavt, og redusere risikoen for væskeansamling i røret fra Snøhvit-feltet til land

Prosjektet skal kutte CO₂-utslippene ved anlegget med 850.000 tonn i året. Norges totale klimautslipp er på om lag 49 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i året

Kompresjon og elektrifisering skal startes i 2028 Vis mer

Melkøya-prosjektet skal etter planen kutte klimautslippene på anlegget med 850.000 tonn i året. Norges årlige utslipp er på 49 millioner tonn, og dette skal ned i 23 millioner tonn i 2030.

Men Equinors planer er omdiskuterte. Dette er noen av forslagene rundt prosjektet: