MDG mener Venstre svikter miljøvelgere

Miljøsaken seiler opp som valgets viktigste tema. De to miljøpartiene Venstre og MDG kjemper om mange av de samme velgerne. Hvem av dem har de beste forutsetningene til å lede landet gjennom det grønne skiftet?

Ulrikke Torgersen (MDG) og Iselin Nybø (V) kjemper om mange av de samme velgerne. Men hvem er egentlig best skikket til å gjennomføre det grønne skiftet? Vis mer

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Venstre har sviktet miljøvelgere i regjering. De kan ikke lenger kalle seg et klima- og miljøparti så lenge de støtter denne regjeringen, sier førstekandidat for Rogaland MDG Ulrikke Torgersen.

Hun mener miljøvelgerne kun har et alternativ om kampen mot klimaendringene skal tas på alvor. Som kjent ønsker partiet å stenge oljekranene i 2035.

Men hvem skal sitte i førersetet for den grønne omstillingen. Har de private hovedrollen, eller er det staten som skal sikre en klimavennlig næringspolitikk?

– Vi sier ja takk til både statlig og private løsninger på klimakrisen. Staten må aktivt stenge ned oljenæringen. På samme måten som den i sin tid ble bygget opp må den bygges ned. Det betyr ikke at vi er imot privat initiativ, fordi alle krefter trengs. Privat næringsliv skal supplere det statlige og spiller en viktig rolle, mener vi, sier Torgersen.

– Lar seg kue

Selv om staten altså skal spille hovedrollen er hun ikke enig med partiene til venstre for seg. Hun slenger ikke dørene igjen for private initiativ. Likevel har hun liten tro på de markedsvennlige løsningen til Venstre.

– Venstre tror markedet vil ta seg av omstillingen selv. Det er et feilsteg. Vi mener at staten må sette tydelige mål, også til det private næringslivet, sier hun.

Ulrikke Torgersen besøkte denne uken Universitetet i Stavanger sammen med førstekandidat fra Oslo Lan Marie Berg. Vis mer

Hun mener Venstre har opptrådt feigt i regjering. De har dessuten nedprioritert klima for å kunne sitte rundt statsministerens bord.

– De lar seg kue av andre partier, men de er heller ikke ambisiøse nok i utgangspunktet. Vår klimapolitikk er mye mer helhetlig og legger til grunn at vi skal leve gode liv innenfor naturens tålegrenser, slår Torgersen fast.

Næringsminister Iselin Nybø fra Venstre fnyser av kritikken fra miljøpartiet på venstresiden. Venstre kan, i motsetning til MDG faktisk vise til resultater av sin politikk, hevder Nybø.

Venstre har blant annet sørget for at tilskuddene til Enova har skutt i været de siste årene. De har mer en tidoblet tilskuddene til Enova i Rogaland siden de rød-grønne satt ved roret. Privat næringsliv kan finne klimavennlige løsninger som også gir avkastning.

– Det blir ikke noe grønt skifte med røde tall. Skal vi lykkes med dette trenger vi næringslivet. Hva er bedre enn at vi løser klimakrisen samtidig som vi tjener penger på det, spør Nybø retorisk.

– Ikke aktuelt å sette oss på tribunen

Hun slår fast at Venstre og MDG har mye til felles. Hun frykter likevel en for stor tillit til de statlige løsningene på venstresiden.

– Staten kan legge til rette gjennom Enova og lignende, men det er næringslivet selv som finner løsningene. Det er de som skaper jobbene og som skal ut i markedet med sine produkter, slår hun fast.

Statsråden tar ikke til seg kritikken fra Torgersen. Selv om man må svelge noen kameler underveis er det langt bedre å sitte ved bordet hvor beslutningene tas. Det er gjennom regjeringssamarbeidet man sikrer god miljøpolitikk, hevder hun.

– Forskjellen på oss er at MDG stiller et ultimatum og setter seg på tribunen. Vi kan også vise til resultater av at vi har sittet i regjering. Klimagassutslippene har gått ned med Venstre i regjering, vi har vernet Lofoten, Vesterålen og Senja. For oss er det ikke aktuelt å sette oss på tribunen, sier Nybø.

– Vi skal jobbe å bli skitne under neglene underveis. De som ikke er villig til å gå inn i kampene flytter ikke politikken en millimeter, avslutter hun.