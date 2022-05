Lundin foreslår navnebytte til Orrön Energy

Lundin Energy foreslår å bytte navn som en del av skiftet til fornybar energi, etter salget av olje- og gassvirksomheten til Aker BP.

GRØNNE SKIFTE: Lundin retter fokuset mot fornybar energi.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Navnebytte skal være starten på en ny epoke for selskapet, hvor de skal satse mer på fornybar energi. Navneskiftet har blitt godtatt av aksjonærene og skal tre i kraft etter avtalen med Aker BP 1. juli 2020.

Selskapet skal selge olje- og gassvirksomheter til Aker BP med en verdi på 125 milliarder og avtalen skal bli gjennomført innen 30. juni 2022.

– Foreslått navnebytte til Orrön Energy markerer startet på et nytt avsnitt for selskapet, og speiler til virksomhetens fokus på fornybar energi, våre nordiske røtter og entreprenørskapet fra Lundin Group. Jeg er spent på fremtiden, fordi jeg er overbevist om at Orrön Energy er unikt plassert til å skape verdi for våre aksjonærer, sier foreslått sjef for Orrön Energy, Daniel Fitzgerald.

Fitzgerald er nåværende driftsdirektør for Lundin Energy, og har jobbet i selskapet siden januar 2021.