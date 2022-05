Nordic Mining: Næringsdepartementet bekrefter lisens

Beslutningen er endelig, og kan ikke ankes, skriver selskapet i meldingen.

FØRDEFJORDEN: I fjellet rundt Gudvangen og mot Mølfjell ligger en av de største kjente anortosittforekomstene i verden. Her har Nordic Mining rundt 500 millioner tonn gjemt inne i fjellet. Anortositten fra Gudvangen inneholder rundt 30 prosent aluminiumoksid og Nordic Mining er derfor interessert i å kunne bruke dette som råstoff til aluminiumproduksjon.

Nærings- og fiskeridepartementet har fredag besluttet at Nordic Minings driftslisens ved Engebø-prosjektet, skriver selskapet i en melding. Dermed bekreftes driftskonsesjonen som ble tildelt selskapet av Direktoratet for mineralforvaltning i juni 2020.

– Vi har ventet lenge på denne beslutningen og er glad for at dette endelig er klargjort, som forventet, sier Nordic Mining-sjef Ivar S. Fossum.

– Vi kan nå fortsette fremdriften med å fullføre finansieringen til prosjektet, og forberede for bærekraftig mineralproduksjon, heter det videre.

GODKJENNER: Næringsminister Jan Christian Vestre godkjenner Nordic Minings prosjekt i Førdefjorden.

Skjerper miljøkrav

Prosjektet ved Førdefjorden har vært av det omdiskuterte slaget. I en pressemelding fra departementet kommer det frem at næringsminister Jan Christian Vestre skjerper miljøkravene i driftskonsesjonen med tre tilleggsvilkår.

Dette dreier seg blant annet om «krav om største mulig ressursutnyttelse av forekomsten», som innebærer at andelen overskuddsmasser skal reduseres i alle prosesser, for å redusere behovet for å deponere dette. I tillegg skal selskapet benytte «utslippsfrie, alternativt fossilfrie maskiner,» samt utrede hvordan størst mulig andel av overskuddsmassene kan tilbakefylles i utdrevne områder.

– Prosjektet kan gi lokale arbeidsplasser, ny kompetanse og bidra til næringsutvikling i regionen, sier Vestre.

Ministeren viser også til at mineralloven åpner for å revidere driftskonsesjonen etter ti år, basert på ny kunnskap, teknologisk utvikling og oppdaterte miljøbestemmelser.

AKSJONISTER: Den siste uken har aksjonister demonstrert mot utbygging i Førdefjorden.

SV krever stopp

Samme dag som Nordic Mining får driftstillatelsen ved Førdefjorden endelig godkjent, krever SV at anleggsarbeidet stanses.

Regjeringen sier fredag at de strammer inn på miljøkravene i driftskonsesjonen, men SV mener dette ikke er nok.

– Nå må regjeringen gripe inn og stanse det pågående anleggsarbeidet til gruveselskapet Nordic Mining ved Engebøfjellet i Vevring. Regjeringen må kreve at de nye utredningene de ber om, er på plass og grundig gjennomgått før gruveselskapet eventuelt kan fortsette. Stanses ikke arbeidet, har ikke utredningene som skal gjøres, noen verdi, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Han påpeker at Norge i dag er ett av to land i verden som fortsatt bruker fjorder til avfallsdeponier.

– Vi kan ikke fortsette å ødelegge fjordene på denne måten. Hvis regjeringen ikke stanser arbeidet, kommer SV til å foreslå dette i Stortinget raskt, sier Haltbrekken.

Har aksjonert

Natur og ungdom har de siste dagene aksjonert ved Førdefjorden for å stanse anleggsarbeidet.

Etter over en uke med aksjoner ble aksjonister fra Natur og Ungdom onsdag fjernet av politiet. Lenkeaksjonen fortsatte torsdag, til tross for at politiet dagen før delte ut bøter for 80.000 kroner.

Leder Gina Gylver i Natur og Ungdom er blant dem som torsdag lenket seg fast og var en av elleve som ble fjernet av politiet. Aksjonistene har stanset anleggsarbeidet i ti dager og ber næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) om å komme på banen.

Nå har Vestre tilsynelatende kommet på banen, og gitt gruveselskapet godkjenningen de trengte.