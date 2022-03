Frp-nestleder om karbonfangst-avtale: – Urimelig

Oslo kommune og partnere går inn med seks milliarder til karbonfangst i Oslo. Fremskrittspartiets nestleder, Ketil Solvik-Olsen reagerer sterkt på den nye avtalen, og mener det er strømkundene som ender opp med å betale.

Frp nestleder, Ketil Solvik-Olsen er ikke overbevist etter dagens pressekonferanse: -Ekstremt kostbart og liten miljømessig gevinst.

Tirsdag kom nyheten om at Hafslund Eco, Infranode og HitecVision går sammen om å kjøpe Fortum Oslo Varme.

Under pressekonferansen tirsdag garanterte Oslo kommune og partnerne for karbonfangst på Klemetsrud.

– I seks år har vi ønsket, og jobbet for det. Med dagens løsning får vi det endelig på plass, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

Dette reagerer Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen sterkt på.

– Dette fremstår som et politisk styrt initiativ, og dessverre får strømkundene regningen for Arbeiderpartiets kostbare valgløfter. Det er urimelig. Hafslund Eco har tjent grovt på høye strømpriser, og byrådet misbruker selskapet til å finansiere et prosjekt som burde vært skrinlagt. Det er ekstremt kostbart og med liten miljømessig gevinst. Befolkningens strømpenger burde vært brukt til et bedre formål, sier Solvik-Olsen til E24.

Partnerne Hafslund Eco er Norges nest største kraftprodusent og driver kun med fornybar energi.

Infranode er et svensk selskap som investerer langsiktig i essensiell infrastruktur i Norden innen energi, transport, digital infrastruktur og sosial infrastruktur.

HitecVision er en leverandør av institusjonell kapital til Europas energiindustri, og hjelper til med å bygge selskaper innen olje- og gassproduksjon, fornybar energi og energiinfrastruktur.

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i Oslo-regionen, og selskapet eies 50/50 av Fortum og Oslo kommune. Vis mer

– Går ut over strømkundene

Kostbarheten og begrenset karbonutslipp er noe av grunnene til at Fremskrittspartiet lenge har vært kritiske til avtalen.

– Det at venstresiden og miljøorganisasjoner jubler, tar jeg med en klype salt, sier Solvik-Olsen til E24.

I høst sa EU nei til å finansiere og realisere prosjektet, og Frp lederen mener det gir grunn til bekymring.

– At EU ikke ønsker å stå bak prosjektet viser hvor stor risiko det har, og dette kan komme til å gå ut over strømkundene og skattebetalerne. Derfor mener vi at dette er en svært dårlig prioritering, sier han.

Han mener pengene heller burde gå til å redusere strømutgifter eller bygge ut ny strømproduksjon for å få balansert kostnadene i fremtiden.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) t.v. ser optimistisk på utsiktene for karbonfangst på Klemetsrud, selv om risikoen er stor.

– Risiko vi må tørre å ta

I dag eier Oslo kommune 50 prosent av selskapet og Fortum 50 prosent. Prisen på Fortums del prises til 10 milliarder kroner.

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud står i dag for 14 prosent av Oslos utslipp, og er den aktøren som slipper ut mest CO₂ i Oslo.

Fra og med 2026 er målet at det skal fanges opp mot 400.000 tonn CO₂ årlig. Det tilsvarer årlige utslipp fra 200.000 biler, og er en viktig forutsetning for at byen kan nå klimamålene.

Prosjektet har en kostnadsramme på 9,2 milliarder kroner. Staten har forpliktet seg til å bidra med tre milliarder.

– Staten, kommunene og partnere tar en risiko. I verste fall vil vi kunne avskrive noen av aksjonærlånene våre, men dette er en risiko som vi må tørre å ta, sa næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

Flere klimaorganisasjoner jublet over den nyinngåtte avtalen.

– Det er flott at Oslo kommune nå tar grep og sikrer fangst og lagring av CO₂. Dette grepet er avgjørende for norske klimamål, norsk konkurransekraft og arbeidsplasser. Denne klimaløsningen har også et stort eksportpotensial og kan ha store ringvirkninger globalt sa Bjørn K. Haugland administrerende direktør i Skift Næringslivets klimaledere til E24.