Amnesty kaller klimatoppmøtet for en hvitvaskingsoperasjon

Det årlige klimatoppmøtet er i gang i den egyptiske byen Sharm el-Sheikh. Politisk rådgiver Gerald Kador Folkvord i Amnesty mener myndighetene bruker møtet for å stilne menneskerettighetskritikk.

Politisk rådgiver Gerald Kador Folkvord i Amnesty mener Egypt bruker klimatoppmøte for å fremme seg selv som aktør for menneskerettigheter, mens realiteten er en helt annen.

– Det er veldig tydelig for oss at egyptiske myndigheter prøver å bruke toppmøtet som en avleder fra sine veldig alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Det sier Gerald Kador Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty Norge, til E24.

Han har møtt opp på et arrangement på klimahuset i Oslo i regi av Forum for utvikling og miljø (ForUM) for å snakke om FN-toppmøtet.

– Det er en dramatisk situasjon i Egypt, spesielt med tanke på politisk undertrykkelse, sier Folkvord.

Det er anslått at Egypt har over 60.000 politiske fanger, ifølge menneskerettighetsgrupper.

– Antageligvis er det mange flere. Folk holdes fengslet i mange år for å uttale seg om menneskerettigheter, og også folk som jobber med fattigdomsproblematikk, likestilling og helse kan bli satt i fengsel, sier Folkvord.

Les på E24+ Selger hytte med «strømstøtte»: – Vi må holde hjulene i gang

Fengslet for Tiktok-video

Eksemplene på menneskerettighetsbrudd er mange.

Internasjonale menneskerettsorganisasjoner har avdekket at et egyptisk sikkerhetspoliti har foretatt et stort antall arrestasjoner på grunn av påstander om «terrorisme» eller spredning av «falske nyheter».

I løpet av de siste årene skal flere tusen egyptere ha forsvunnet, ifølge Amnesty. Ikke alle har dukket opp igjen.

Tidligere i år ble for eksempel Sama el-Masry, en kjent magedanser, dømt til tre års fengsel for «upassende oppførsel» på TikTok. Domstolen i Kairo mener el-Masry brukte sosiale medier for å begå umoral.

En annen kvinne ble straffeforfulgt for å ta opp seksuell vold og trakassering.

Les også Regjeringen melder inn nye klimamål: Vil kutte 55 prosent utslipp

Få steder å demonstrere

Ivar Mekonnen Germiso Arnesen fra Grønn Ungdom er til stede på klimatoppmøtet i Egypt. Han forteller at stemningen er preget av situasjonen i landet.

– Så lenge menneskerettighetene ikke er respektert og det ikke er ytringsfrihet, er det vanskelig å få til klimahandling. Egyptiske klimaaktivister risikerer fengsel eller tortur etter møtet om de ytrer seg kritisk til det som skjer, sier han.

Arnesen reagerer også på at det er få muligheter til å demonstrere under møtet.

– Det eneste stedet vi kan demonstrere er på en jordflekk langt utenfor konferanseområdet, sier han videre.

Håper land tar opp problematikken

Folkvord fra Amnesty mener Egypt bruker klimatoppmøte for å fremme seg selv som en viktig aktør for verdens viktigste menneskerettighetssak, nemlig klimakrisen.

– Det kjempeviktig møte og bra at det gjennomføres, men det er samtidig viktig å understreke at egyptiske myndigheter driver med en hvitvaskingsoperasjon, sier han.

Amnesty-rådgiveren er skeptisk til hvem fra det egyptiske samfunnet som deltar, og sier at myndighetene jobber med å hindre representanter fra sivilsamfunn å delta på møtet.

– Hva kan dette toppmøtet gjøre for Egypts omdømme?

– Myndighetene håper på å markere seg, og vil ta en lederrolle for landene i Afrika og i Sør. På den måten håper de at menneskerettighetskritikken skal stilne.

Når representanter fra hele verden samles i Egypt, har Folkevord et håp om at brudd på menneskerettigheter som tema vil tas opp.

– Vi må kreve av dem at de overholder menneskerettighetene, og det vil være kjempeviktig å bruke møtet med egyptiske myndigheter til å ta opp dette.

– Overrasket og skuffet

E24 har sendt anklagene til Egypts ambassadør til Norge, Amr Ramadan.

Han er sjokkert over beskyldningene fra Folkvord.

– Jeg må innrømme at jeg er overrasket og skuffet av en slik anklagelse, skriver Ramadan i en e-post.

Han mener Amnesty blander epler og pærer når de fokuserer på menneskerettigheter under en klimakonferanse.

– Det ser ut til at slike uttalelser kommer fra mennesker som hater seg selv og de rundt dem, skriver han, og fortsetter.

– Egypt fant ikke opp COP-møtet. Dette er det 27 i rekken av slike møter. Det holdes på tur mellom fem kontinenter. Denne gangen er Egypt vert på vegne av Afrika. Hvordan kan et fornuftig menneske kalle dette en «hvitvaskingsoperasjon»?, tordner ambassadøren.

– Ikke en bananrepublikk!

Ramadan mener at påstanden om at «folk som jobber med fattigdomsproblematikk, likestilling og helse kan bli satt i fengsel» er tullete.

– Jeg trenger ikke kaste bort leserens tid med å tilbakevise denne grunnløse anklagen. Egypt er et stort og åpent land. Vi har mer enn 3000 aviser, og 15 daglige aktualitetsprogrammer på TV, i tillegg til publikasjoner på sosiale medier. Alt diskuteres, sier han.

Han mener videre at det er en løgn at flere tusen egyptere har forsvunnet de siste årene.

– Ingen forsvinner i Egypt. Det er ikke en bananrepublikk! Egypt er verdens eldste stat. Vi har sivilisasjon og institusjoner, sier Ramadan.

Han skriver at det kan være mange grunner til at noen ikke tar telefonen om man forsøker å ringe dem. Han anbefaler at man tar kontakt med arbeidsgruppen for tvunget eller ufrivillig forsvinning i Menneskerettighetsrådet om man mistenker forsvinning.

Ramadan hevder at 70 prosent av saker pleier å bli avvist av arbeidsgruppen.

– Vi har funnet ut at disse sakene ofte dreier seg om folk som er anholdt på grunn av kriminelle anklager, og da må domstolen ta stilling til om de skal bli sluppet eller straffeforfulgt. Vi har også eksempler på at individer har flyktet til Libya, Syria, Canada og andre land. Noen av dem slutter seg til terrororganisasjoner som opererer utenfor Egypt. Regnes dette som forsvinning?, spør han retorisk.