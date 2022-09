Gir bort selskapet – unngår skatteregning på 7 milliarder

Yvon Chouinard gir bort Patagonia til en ideell organisasjon for å «bekjempe miljøkrisen og forsvare naturen». Hadde han solgt selskapet ville skatteregningen blitt enorm.

Grunnleggeren av Patagonia, Yvon Chouinard ønsker å gjøre større grep for å redde naturen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

«Jeg ønsket aldri å bli forretningsmann», skrev Chouinard i et brev onsdag, der han gjorde det kjent at han overfører eierskapet i klesprodusenten Patagonia til en ideell organisasjon.

Aksjemajoriteten i selskapet overføres til Holdfast Collective. Den ideelle organisasjonen skal fordele overskuddet fra Patagonia til formål for å «bekjempe miljøkrisen og forsvare naturen», skrev Chouinard.

Han anslår i brevet at overskuddet som skal fordeles årlig vil bli på rundt 100 millioner dollar, eller i overkant av en milliard kroner.

Likevel beholder Chouinard-familien kontrollen over konsernet. Dette skjer ved at aksjene med stemmerett overføres til Patagonia Purpose Trust. Dette eies av familien, og skal «beskytte selskapets verdier».

Les på E24+ Røkke mot røkla

Ikke på tale å selge

Et annet alternativ for amerikaneren var å selge friluftsgiganten til estimerte verdi på rundt 30,8 milliarder dollar, tilsvarende 314 milliarder kroner.

Et salg ville resultert i en skatteregning på rundt 700 millioner dollar, tilsvarende rundt 7 milliarder kroner, skriver Bloomberg.

Chouinard skriver i brevet at salg ikke er i selskapets interesse.

– Vi kunne ikke være sikre på at en ny eier ville opprettholde våre verdier eller beholde alle de ansatte, skriver han.

Hevder skatt aldri var tema

Naturaktivisten blir nødt til å betale 17,5 millioner dollar eller nært 180 millioner kroner i skatt for aksjene som ble overført til Patagonia Purpose Trust.

Corley Kenna, en talsperson for Patagonia, sier at skatt aldri var et tema for Chouinard.

– Det var aldri en forespørsel fra Chouinard-familien at vi skulle unngå skatt da vi strukturerte overgangen, sier hun til Bloomberg.

Hun legger til at selskapet har en lang historie med å betale skatt og støtter skatteøkninger som kan være til fordel for klimaet.

Patagonia har lenge kjempet for naturen.

– Resten av Amerika må ta støyten

Professor ved Boston College Law School, Ray Madoff, sier det er et større spørsmål om rike personer skal ha muligheten til å unngå skatt.

– Vi lar folk slippe unna, slik at de kan gjøre hva de vil med pengene sine, sier han. Dette er høyst problematisk for demokratiet, og kan bety høyere skattebyrde for resten av Amerika, sier Madoff til Bloomberg.

Yvon Chouinard, hans kone Malinda og deres to barn, Fletcher og Claire får støtte fra andre kanter.

– Denne familien er et unntak når du sammenligner med andre milliardærer som bare gir en lite del av deres formue til veldedighet, sier David Callahan, grunnlegger av Inside Philanthropy, til New York Times.

Langtids naturaktivist

Filantropen startet Patagonia for 50 år siden ved å lage klatreutstyr for venner og familie. Han skal aldri ha ønsket å bli en forretningsmann.

Han skal tidlig ha blitt bekymret for global oppvarming. Han startet å bruke mer klimavennlige materialer, og har vært langtidsmedlem «1 percent for the planet»-organisasjonen, som ble opprettet for å hjelpe klimaet, men også for å bekjempe grønnvasking.

I tillegg har Patagonia i flere år gitt tilbud ansatte trening for å delta i demonstrasjoner, samt betalt kausjon for alle som har blitt arrestert for å protestere fredfullt, gitt de har gjennomgått treningen. Patagonias ansatte har også muligheten til å forlate sin hverdagsjobb opptil to måneder for å jobbe i en valgfri naturvernorganisasjon.