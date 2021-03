Milliardgevinst, industrieventyr og klimakrise som forretningsmulighet

Denne ukens nyhetsbrev handler om å tjene penger på den grønne omstillingen – men også en frykt for sløsing på ulønnsomme prosjekter.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

1. Først satset de knallhardt på havvind, nå går britene i bresjen for hydrogen

Konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Britene pumper penger inn i hydrogen og CO2-rensing, med Equinor på laget.

Onsdag meldte oljegiganten at de sammen med britiske myndigheter og andre industriaktører skal bruke om lag 2,7 milliarder kroner på tre prosjekter. Rundt en tredjedel av dette dekkes av myndighetene.

Konserndirektør i Equinor, Irene Rummelhoff, sier til E24 at hun skulle ønske norske myndigheter satt seg like klare mål som britene.

2. Nina Jensen: – Klimakrisen må sees på som en nasjonal forretningsmulighet

Nina Jensen er administrerende direktør i Rev Ocean. Vis mer byoutline Brian Cliff Olguin

2021 kan bli et avgjørende år for det grønne skiftet, mener Nina Jensen. Hun er sjef for Røkke-selskapet Rev Ocean. I en fersk kronikk i E24 argumenterer hun for at klimakrisen må sees på som en nasjonal forretningsmulighet.

Jensen mener pengestrømmene nå bidrar til å gjennomføre endringer i holdninger og handlinger som politikere og klimaaktivister ikke har maktet alene.

Grønn gevinst: En som allerede ser det grønne skiftet som en forretningsmulighet er Jensens sjef, Kjell Inge Røkke. Selv om grønne aksjer har falt kraftig de siste ukene, har Røkkes grønne nykommere gitt ham over 10 milliarder kroner i gevinst, ifølge beregninger gjort av Aftenposten/E24.

3. Frykter sløsing av statlige milliarder

Statsminister Erna Solberg deltar på byggestart for havvindprosjektet Hywind Tampen på Stord. Vis mer byoutline Martin Slottemo Lyngstad

Staten har allerede satt av milliarder til storsatsinger som CO2-rensing, reduserte elbilavgifter og det flytende havvindprosjektet Hywind Tampen.

Flere økonomer sier de frykter et økende press mot staten på å tappe Oljefondet for å få fart på det grønne skiftet.

Derfor er det viktig: Økonomene advarer mot at presset kan føre til at også dårlig prosjekter, med liten klimaeffekt, får støtte.

Ja, men: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier han vil være forsiktig med kredittkortet og vil kombinere statsstøtte med økte avgifter.

4. Fra null til seksti millioner på to år

Ronny Olson er leder for marked og salg i Zinus. Vis mer byoutline Marita Aarekol

Elektrifisering av havner og ferger har skapt et nytt industrieventyr på Bømlo i Sunnhordland.

Selskapet Zinus ble startet i 2018, og har bygget seg opp fra null til 60 millioner i omsetning på to år.

Bømlo-selskapet lager enorme ladere som forsyner skip som ligger til kai med strøm, i tillegg til ladekontakter til fartøy med batteri.

Direktør Endre Eidsvik regner med at antall ansatte vil øke fra 19 til 30 i løpet av året.

Plugget i: Industrieventyret på Bømlo startet med at Bergen havn ville satse på landstrøm men ikke var fornøyd med produktene på markedet. Nå leverer Zinus også til Bodø, Trondheim, Orkanger, Danmark, Nederland og Tyrkia.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippsamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

Publisert: 19. mars 2021 13:38