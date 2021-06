Shell vil bygge norsk havvind med BKK og Lyse

Oljekjempen Shell kaster seg inn i kampen om å få bygge havvind i Norge, og følger dermed etter konkurrentene BP og Equinor.

Illustrasjonsbilde av havvind fra nederlandske Borssele. Vis mer byoutline Ørsted

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres.

Shell går nå sammen med de norske kraftselskapene BKK og Lyse om å søke på konsesjoner for havvind på norsk sokkel, ifølge en pressemelding.

De ønsker å søke på begge de to områdene norske myndigheter har åpnet for utbygging, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, ifølge en melding.

– Sammen kan vi tilby det beste fra globale til lokale ressurser i et felles prosjekt, og blir en svært solid søker til disse havvind-konsesjonene, sier administrerende direktør Marianne J. Olsnes i Norske Shell.

Tidligere i uken kom det melding om at BP går sammen med Statkraft og Aker Offshore Wind om å søke.

Fra før er det også kjent at Equinor, tyske RWE og Norsk Hydro vil søke om felles konsesjon.

Danske Ørsted er blant verdens største havvindutviklere, og har også meldt seg på i kampen om norsk havvind, i et samarbeid med Fred. Olsen og Hafslund E-Co.

Disse har sagt de vil søke konsesjon for havvind i Norge: Equinor, Hydro og RWE

Shell, BKK og Lyse

Norseman Wind (Norgesgruppen, EnBW)

Aker Offshore Wind og Statkraft

Vårgrønn og Agder Energi

NorSea og Parkwind

Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco

Deep Wind Offshore (Haugaland kraft, Sunnhordland Kraftlag, Knutsen OAS)

Seagust (Ferd, Arendals Fossekompani)

Kvitebjørn Havvind

Equinor og Vårgrønn

Magnora og TechnipFMC Vis mer vg-expand-down

Les også Ørsted satser i Norge med Fred. Olsen og Hafslund: – Potensialet for havvind i Norge er enormt

Godt i gang

Shell, BKK og Lyse opplyser at de nylig undertegnet en samarbeidsavtale, og er godt i gang med å forberede søknadene om havvind.

De mener at Sørlige Nordsjø II på grensen til dansk sokkel er et ideelt område for et havvindanlegg tilknyttet Europa.

– Vi ser på Norge som et interessant område både for å sikre Europa nok fornybar elektrisk kraft og for å utvikle flytende havvind-løsninger som kan bli kommersielle, sier Hessel de Jong, leder for Shells europeiske havvindvirksomhet.

Det er usikkert hvem som skal levere flytende havvindteknologi til et eventuelt prosjekt i området Utsira Nord, hvor det er svært dypt.

– Vi har ikke bundet oss opp til en bestemt leverandør av teknologi. Våre prosjekter vil gi store muligheter for den norske leverandørindustrien, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

Les også Equinor, Hydro og RWE blir partnere: Satser på havvind sør i Nordsjøen

Nå har veilederen kommet

Regjeringen kom i forrige uke med en veileder for hvordan søknadsprosessen for norsk havvind skal skal foregå.

Totalt skal det kunne bygges ut 4500 megawatt i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Regjeringen satser på tre statsstøttede flytende vindprosjekter på inntil 500 megawatt i Utsira Nord, og vil at støtten skal komme fra Enova. I Sørlige Nordsjø II skal det bygges bunnfast havvind uten subsidier.

Områdene for norsk havvind skal tildeles gjennom en kvalitativ konkurranse eller auksjon. Konkurransene skal avgjøres i løpet av 6-12 måneder.

Selskapene må først prekvalifiseres for å kunne søke, og må sende inn melding som er et tidlig varsel om et eventuelt prosjekt, hva det vil koste og hva som må utredes.