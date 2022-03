Miljøtopper glade for CO₂-fangst-garanti: – En jubeldag

Klimaorganisasjoner jubler over at karbonfangst er sikret på Klemetsrud.

Bellona-leder Frederic Hauge. Organisasjonen har lenge jobbet for å fremme fangst og lagring av CO₂.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Oslo kommune vil bla opp inntil seks milliarder kroner for å sikre fangst og lagring av CO₂ på Klemetsrud, og får ros fra miljøaktører som Zero og Bellona.

– Det er veldig gledelig. Dette er å ta ansvar. Så det er en jubeldag, sier Bellona-leder Frederic Hauge til E24.

Les også Fortum selger sin del av fjernvarmeaktør for 10 milliarder kroner

Tidligere olje- og energiminister Tina Bru (t.h) og Jannicke Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme, besøkte energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i 2020.

Miljøstiftelsen Bellona har jobbet i mange år for å fremme fangst og lagring av CO₂, og er fornøyd med at Oslo kommune nå vil bla opp milliarder for å sikre at CO₂ fjernes fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud.

– Tror du dette CO₂-fangstanlegget nå blir noe av uansett om EU gir støtte eller ikke?

– Nå bør regjeringen komme inn med støtte, hvis ikke EU gir støtte. Norge bør gå videre med Klemetsrud, og vi må få på plass 7–8 CCS-anlegg før 2030 hvis vi skal nå klimamålene. Det er viktig at vi går videre, uansett om EUs innovasjonsfond kommer med penger eller ikke, sier Hauge.

Kan gjøre teknologien mer aktuell

Bellona-lederen sier at det lureste Norge kan gjøre nå er å ikke bare søke penger til enkeltprosjekt, men også til deponering av CO₂.

– Dette kan bli tilgjengelig for flere aktører, også i utlandet, sier Bellona-lederen.

Han er spesielt fornøyd med at Norge nå kan få fangst og lagring av CO₂ i denne typen anlegg.

– Det er svært gledelig at vi får dette på et avfallsforbrenningsanlegg. Dette kan skape presedens, og det kan gjøre denne teknologien mer aktuell for slike anlegg, også i utlandet, sier Hauge.

Les på E24+ CO₂-lagring skal skje i aktivt jordskjelvområde i Nordsjøen

ZERFO-leder, Sigrun Aasland sier Fortums CCS-prosjekt kan bidra med utslippskutt tilsvarende 15 prosent av Oslos totale utslipp.

Viktig for å innfri Norges klimamål

ZERO-leder, Sigrun Aasland henger seg på entusiasmen og sier til E24 at dette er et viktig grep som sikrer karbonfangst og lagring på Oslos største punktutslipp, som er avfallsforbrenningen på Klemetsrud.

– Dette er mange gode nyheter i ett. Smart for norske klimamål, økonomi og arbeidsplasser. Dette baner veien for lignende klimatiltak verden over, sier Aasland.

– En realisering av dette prosjektet er viktig for å innfri Norges klimamål. I løpet av dette tiåret trenger vi CO₂-fangst på flere avfallsforbrenningsanlegg, både i Norge og i Europa. Fortums CCS-prosjekt kan bidra med utslippskutt tilsvarende 15 prosent av Oslos totale utslipp.