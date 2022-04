Verdens elbiler kan bli utslippsfrie med hjelp fra Karmøy

Er din elbil laget med aluminium fra Karmøy? Det betyr et CO₂-utslipp på 720 kilo. I 2030 skal pipen få en annen lyd.

Polestar er en av landets mest populære elbil-merker. Men består av mye aluminium som i dag ikke er utslippsfritt. F.v: Peggy Følsvik, Kristin Fjeld, Tom Dixon og Hilde Merete Aasheim.

Følsvik i LO forteller at Norge er et naturlig land for selskaper som Polestar å søke miljøvennlige løsninger i.

– Vi har et generelt høyt kompetansenivå i befolkningen. I tillegg har fagarbeiderne høy kompetanse, som kan brukes i disse sammenhengene. Vi mø tørre å satse. Det går mange tog nå, og vi må kaste oss på. Det er avgjørende, sier hun.

Hydro-sjefen stemmer i:

– Her på Karmøy har vi noe av den mest avanserte teknologien i Hydro. Vi produserer med verdens laveste energiforbruk. Vi er gode allerede, men vi skal bli bedre, sier Aasheim.