Hydro vil bygge sol- og vindkraft for milliarder i Brasil

Industrigiganten har inngått en avtale med Green Investment Group om et samarbeidsprosjekt som skal bygge og drifte vind- og solkraftprosjektet Feijão i Brasil.

Hydros bauksittgruve Paragominas i Brasil skal forsynes med kraft fra det nye prosjektet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Prosjektet nordøst i Brasil skal levere 100 prosent av elektrisiteten som kreves for å drive Hydros bauksittgruve Paragominas og vil ytterligere redusere karbonutslippene fra aluminaraffineriet Alunorte.

Vind- og solprosjektet skal bygges i en av de største vindpark-klyngene i Latin-Amerika. I første fase skal det bygges 80 vindturbiner med samlet kapasitet på 456 megawatt. I andre fase er det mulig å bygge ut inntil 130 megawatt solkraft.

Totale investeringskostnader for vindkraftverket er estimert til 700 millioner dollar, tilsvarende 6,6 milliarder kroner. Av dette vil Hydros fornybarvirksomhet Hydro Rein eie 49,9 prosent, mens Green Investment Group (GIG), en del av Macquarie Asset Management, vil eie resten av prosjektet.

Norsk Hydro skulle egentlig skille ut og børsnotere fornybarselskapet Hydro Rein i fjor, men utsatte det. Noteringene på Oslo Børs har bremset opp i det siste, men Hydro sa i mai til E24 at planen fortsatt er å notere selskapet i løpet av 2022.

– Viktig milepæl

Det forventes endelig investeringsbeslutning for fase én av prosjektet i fjerde kvartal.

– Vi er glade for å være med og utvikle mer fornybar energi i Brasil sammen med Green Investment Group. Dette prosjektet er en viktig milepæl i arbeidet med å avkarbonisere Alunorte og er en viktig milepæl for utviklingen av Hydro Reins portefølje i Brasil, sier Olivier Girardot, leder i Hydro Rein, i en melding.

GIGs globale sjef Mark Dooley mener at Brasil har et «stort potensial» for vindkraftutvikling.

– Hydros kunnskap om det brasilianske energimarkedet og regionale tilstedeværelse, kombinert med vår erfaring med vindprosjekter og vindinfrastruktur globalt, gir et sterkt partnerskap, sier Dooley.

Planlegger store utslippskutt

Her hjemme er Norsk Hydro både en stor produsent og en stor forbruker av fornybar kraft, men selskapet bruker også mye kull og olje. Selskapets mål er å kutte utslippene med 10 prosent innen 2025 og 30 prosent innen 2030.

Dette skal blant annet skje gjennom å skifte fra tungolje og kull til flytende naturgass (LNG) på Alunorte-anlegget i Brasul. I 2019 sto Hydros brasilianske virksomhet for 3,7 millioner tonn av Hydros totale utslipp på 9,7 millioner tonn CO 2 .

– Vi har et mål om å redusere utslippene med 30 prosent innen 2030. En stor del av dette dreier seg om Alunorte, som i dag bruker olje og kull i ovnene. Det vil vi gjøre noe med, sa Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim til E24 i 2019.

– Den første bolken er å bruke gass til å erstatte olje. Det skal oppnås innen 2025, og så er det ytterligere elektrifisering av kjelene innen 2030, og ta ut kull. Myndighetene i Pará er veldig opptatt av å etablere gassanlegg som skal bidra til utvikling lokalt, sa Aasheim.