Omtaler oljeskatten som en seier: Beskyldes for klimabløff

MDG beskylder Venstre for klimabløff når de fremstiller forslaget til ny oljeskatt som en seier. – MDG tar feil, svarer Ola Elvestuen (V).

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) utenfor Stortinget. Vis mer

Tirsdag kom regjeringen brått og uventet med et forslag om endringer i oljeskattesystemet, som den selv omtalte som en liten innstramming.

Forslaget går ut på at oljeselskapene skal få skrive av investeringene sine umiddelbart i stedet for over en periode på seks år. Samtidig fjernes den omdiskuterte leterefusjonsordningen og friinntekten.

Miljøorganisasjoner som Naturvernforbundet og partier som SV var fornøyde, mens Frp-leder Sylvi Listhaug var kritisk og heller vil felle regjeringen enn å støtte skatteforslaget.

Venstre-leder Guri Melby sa at grepet viser at Norge er på vei ut av oljealderen.

– Det er en stor seier for Venstre at vi nå går bort fra subsidieringen av olje- og gass-sektoren, sa hun.

– Ikke en klimaseier

Etter å ha sett nærmere på forslaget mener MDG at det slett ikke er en klimaseier, og at det potensielt kan føre til økt oljeproduksjon.

– Det er merkelig at Venstre og SV har jublet for dette som en klimaseier. Alt tyder på at det blir omtrent like lukrativt å lete etter olje som i dag. Dette ser ut som enda en klimabløff fra Venstre, og en avledningsmanøver fra den viktige debatten om letestans, sier MDG-leder Une Bastholm.

– Dette er ikke en klimaseier. Det er en avledningsmanøver. Venstre må nå svare: hva er klimaeffekten av å gjøre Kjell Inge Røkke til den store vinneren av nye oljeskatteregler? sier Bastholm.

Røkke er blant eierne i oljeselskapet Aker BP. Analytikere har de siste dagene trukket frem at forslaget til ny oljeskatt neppe vil bremse aktiviteten nevneverdig i oljeselskaper som Aker BP, Okea og Equinor.

MDG-leder Une Bastholm. Vis mer

– MDG tar feil

Stortingsrepresentant og tidligere klimaminister Ola Elvestuen (V) avviser MDGs påstander. Han fastholder at forslaget vil overlate mer av risikoen i olje- og gassprosjekter til selskapene.

– MDG tar feil. Dette er en viktig endring som vil gjøre at det blir mindre produksjon i årene fremover enn det ville blitt med det gamle systemet, sier Elvestuen til E24.

– Det vil gjøre at det blir færre felt som settes i gang, så dette er en viktig miljø- og klimaendring, og det legger ansvaret og risikoen der det skal være, nemlig på de ulike selskapene, sier han.

Elvestuen vil ikke kommentere om Kjell Inge Røkke og andre eiere av oljeselskaper er de som vinner på forslaget, men peker på at endringen ikke er rettet mot enkeltpersoner.

– Dette slår ulikt ut for ulike selskaper. Det avgjørende er at dette er en bransje som skal omstille seg. Her får vi et mye mer miljøriktig og klimavennlig skattesystem, som gjør at risikoen legges på selskapene og ikke på staten, sier han.

Elvestuen fastholder at forslaget er en seier.

– Det er en stor miljøseier som vil føre til at utslippene og produksjonen går ned raskere enn det det ellers ville gjort med det gamle skattesystemet. For Venstre er det et viktig gjennomslag som gjør at risikoen legges på selskapene og ikke staten, og vi får fjernet både friinntekten og leterefusjonsordningen, som vi har jobbet for lenge, sier Elvestuen.

Tre grunner til at MDG beskylder Venstre for klimabløff: Leterefusjonsordningen skal avvikles, men fortsatt vil leteselskapene få tilbake 78 prosent, bare at en liten del av dette (6,2 prosent) først vil bli refundert senere, når de er i skatteposisjon

Oljeselskapene får fradrag fra sine investeringer i det året de gjennomføres, mens staten får sine skatteinntekter over lang tid og dermed er utsatt for risiko for fall i oljeprisen

Stortingets krisepakke fra i fjor videreføres uten endringer, og vil gjelde for alle utbyggingsplaner som leveres før utgangen av 2022 Vis mer

Ønsker letestans

Bastholm viser til at FNs generalsekretær har bedt om stans i leting etter fossil energi, og mener at det må mer til enn den foreslåtte endringen i skattesystemet.

– I stedet for å stanse leting etter mer olje og sende et klart signal om at den grønne omstillingen starter nå, velger regjeringen å la oljeselskapene beholde mange titalls milliarder av kroner de neste årene sånn at investeringsfesten på norsk sokkel kan fortsette. Det er ikke til å tro, sier MDG-lederen.

– Nå gjør vi det

Også Venstre er for å stanse utdelingen av nye letelisenser, men så langt har de ikke fått med seg de andre regjeringspartiene og støttepartiet Frp på dette.

Men i skatteforslaget har partiet fått gjennomslag, ifølge Elvestuen.

– Vi har jobbet lenge for å endre skattesystemet og ta vekk risikoen staten tar. Nå gjør vi det, sier han.

– Ville dere gå lenger?

– Dette er et kontantstrømprinsipp, og det er det vi trenger å ha, sier han.